https://sputniknews.com.tr/20231127/polonya-ve-ukrayna-sinirindaki-kriz-derinlesiyor-1077816778.html

Polonya ve Ukrayna sınırındaki kriz derinleşiyor

Polonya ve Ukrayna sınırındaki kriz derinleşiyor

Gerilimin başından bu yana sert Rusya karşıtı politika izleyerek Kiev’e ‘koşulsuz destek’ veren ülkelerin başında gelen Polonya’nın, ucuz tahıl nedeniyle kara... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T17:17+0300

2023-11-27T17:17+0300

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Polonya ve Ukrayna sınırındaki kriz derinleşiyorGerilimin başından bu yana sert Rusya karşıtı politika izleyerek Kiev’e ‘koşulsuz destek’ veren ülkelerin başında gelen Polonya’nın, ucuz tahıl nedeniyle kara sınırlarını Ukraynalı nakliyecilere kapatmasıyla başlayan kriz derinleşiyor.Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı temsilcisi Andrey Demçenko, bugünden itibaren Polonyalı nakliyecilerin Ukrayna sınırındaki Medika-Şegini kontrol noktasını 24 saat boyunca ablukaya almaya başlayacaklarını bildirdi.Demçenko, 26 Kasım'a kadar bu kontrol noktasında araç trafiğinin sabah saat 10.00’dan akşam 21.00’a kadar kapalı olduğunu da hatırlattı.Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı geçtiğimiz perşembe günü Polonyalı taşıyıcıların Medika gümrük kontrol noktası önünde mal taşıyan kamyonların hareketini engellediğini bildirmişti.Polonya sınırında ne oluyor?Polonya, Avrupa Komisyonuna Ukrayna'dan tahıl ithalatı yasağını uzatması çağrısında bulunmuş, aksi takdirde Varşova yönetiminin, ulusal düzeyde yasak uygulayacağını bildirmişti.Polonya hükümeti, Ukrayna'dan buğday, mısır, kanola ve ayçiçeği olmak üzere 4 tarım ürününün ithalatına getirilen yasağın uzatılması talebini yineledi.Sınır Kapısı'nda Polonyalı kamyon şoförlerinin devam eden sınır ablukası nedeniyle yüzlerce Ukraynalı kamyonun bekletildiği duyurulmuştu.6 Kasım'dan bu yana Dorohusk, Hrebenne ve Korczowa'dan geçişi engelleyen Polonya Nakliye İşverenlerini Savunma Komitesi'ne bağlı nakliyeciler, Polonya'ya giren Ukrayna kayıtlı kamyonların sayısına yeniden kısıtlama getirilmesini talep ediyor.Polonyalı nakliyecilerin talepleri arasında, aynı zamanda Avrupa Birliği dışından sermayeli nakliye şirketlerine yasak getirilmesi de yer alıyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik, Batı'nın Ukrayna tahılıyla ilgili duruma yönelik gerçek tutumunun, Polonya sınırındaki engellenen kontrol noktalarıyla ortaya çıktığını vurgularken, bugün Ukrayna'nın ‘Polonya, Romanya ve Slovakya'nın iç pazarlarındaki çiftçileri rahatsız etmek dışında’ küresel tahıl pazarını etkilemediğini ve bu ülkelere ise ucuz tahıl tedarik ederek yerel üreticilerin tepkisini çektiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231126/rus-buyukelci-mirosnik-avrupali-politikacilarin-kiev-ziyaretleri-sadece-destek-taklidi-1077789877.html

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