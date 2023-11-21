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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231121/ukrayna-ve-polonya-kapali-sinirlar-nedeniyle-davalik-olabilir-1077583277.html
Ukrayna ve Polonya, kapalı sınırlar nedeniyle davalık olabilir
Ukrayna ve Polonya, kapalı sınırlar nedeniyle davalık olabilir
Gerilimin başından bu yana sert Rusya karşıtı politika izleyerek Kiev’e ‘koşulsuz destek’ veren ülkelerin başında gelen Polonya’nın, son zamanlarda arası... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T13:15+0300
2023-11-21T13:19+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
polonya
nakliye
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karayolu taşımacılığı
lojistik
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Ukrayna Uluslararası Karayolu Taşımacıları Birliği'ne dayandırılan haberde, Kiev ve Varşova’nın Ukrayna sınırını kapatan Polonyalı nakliyecilerin, Kiev lehine iptal edilen izin sisteminin geri getirilmesini talep eden eylemleri nedeniyle yasal işlemlere başlayacağı bildirildi.Telegram kanalında yer alan haberde, Uluslararası Karayolu Taşımacıları Birliği Başkan Yardımcısı Vladimir Balin'in sözlerine atıfta bulunurken, Ukrayna ve Polonya’nın, araçların sınırdan geçişini engelleyen protestocuların eylemleri nedeniyle yargıya başvuracağı aktarıldı.Ukrayna Sınır Kapısı'nda Polonyalı kamyon şoförlerinin devam eden sınır ablukası nedeniyle yüzlerce kamyon Dorohusk sınır kapısında sırada beklemeye devam ediyor.6 Kasım'dan bu yana Dorohusk, Hrebenne ve Korczowa'dan geçişi engelleyen Nakliye İşverenlerini Savunma Komitesi'ne bağlı nakliyeciler, önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren Medyka'daki sınır kapısında bir protesto düzenleyeceklerini duyurdu.Ukrayna Devlet Sınır İdaresi'ne göre yaklaşık 3000 kamyon Polonya-Ukrayna sınırında sıkışmış durumda.Protestocuların talepleri arasında Polonya'ya giren Ukrayna kayıtlı kamyonların sayısına yeniden kısıtlama getirilmesi ve Avrupa Birliği dışından sermayeli nakliye şirketlerine yasak getirilmesi yer alıyor.AB’den yaptırım da gelebilirPolonya radyo istasyonu RMF FM'in haberine göre, ülke yetkililerinin, Ukrayna ile sınırların kapatılması sorununu çözmemesi halinde, Avrupa Komisyonu’nun Varşova'ya kısıtlamalar getirebileceğini bildirdiği ifade edilmişti.Son zamanlarda ilişkileri gerginleşen iki ülke arasında taşımacılık savaşının başladığı dile getirilirken, Avrupa Birliği (AB) ile ihracat ve ithalatın ulaşım ayağını oluşturan Polonyalı taşıyıcıların, pazarı Ukraynalı rakiplerden koruma arzusu nedeniyle karayolu sınır geçişlerini kapattığı bildirildi.Polonya’nın siyasi nabzını tutan haftalık gazete Mysl Polska, yerli nakliye şirketlerinin çoğunun mevcut Polonya ve AB yetkililerinin ‘Doğu Avrupa politikasından’ memnun olmadığının altını çizerken, Polonyalı girişimci ve siyasetçi Rafal Mekler, gazeteye yaptığı açıklamada, iktidar partisinin Ukrayna'ya ‘son gömleğini dahi vermeye’ hazır olan iktidar partisinin, kendi ülkesine zarar vermeye razı olduğunu sözlerine ekledi.Son zamanlarda Polonya-Ukrayna ilişkilerinde, Ukrayna tahılına uygulanan ambargo nedeniyle önemli gerilimler yaşanırken, Ukrayna Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Taras Kachka, Ukrayna'dan tahıl ithalatına yönelik tek taraflı yasağın uzatılmasına yanıt olarak ülkenin bir dizi Polonya tarım ürününe ambargo uygulayacağını söylemişti.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki buna yanıt olarak Polonya'nın Ukrayna'dan ithalatı yasaklanan ürünler listesini genişletme sözü vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231114/polonya-ukrayna-iliskileri-giderek-gerginlesiyor-iki-ulke-arasinda-nakliye-savasi-basladi-1077374362.html
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Ukrayna ve Polonya, kapalı sınırlar nedeniyle davalık olabilir

13:15 21.11.2023 (güncellendi: 13:19 21.11.2023)
© AA / Omar MarquesPolonya Ukrayna Sınır Kapısı'nda nakliye kamyonları taşımacılık
Polonya Ukrayna Sınır Kapısı'nda nakliye kamyonları taşımacılık - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AA / Omar Marques
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Gerilimin başından bu yana sert Rusya karşıtı politika izleyerek Kiev’e ‘koşulsuz destek’ veren ülkelerin başında gelen Polonya’nın, son zamanlarda arası açılan Ukrayna ile kara sınırlarını nakliyecilere kapatması krize neden oldu.
Ukrayna Uluslararası Karayolu Taşımacıları Birliği'ne dayandırılan haberde, Kiev ve Varşova’nın Ukrayna sınırını kapatan Polonyalı nakliyecilerin, Kiev lehine iptal edilen izin sisteminin geri getirilmesini talep eden eylemleri nedeniyle yasal işlemlere başlayacağı bildirildi.
Telegram kanalında yer alan haberde, Uluslararası Karayolu Taşımacıları Birliği Başkan Yardımcısı Vladimir Balin'in sözlerine atıfta bulunurken, Ukrayna ve Polonya’nın, araçların sınırdan geçişini engelleyen protestocuların eylemleri nedeniyle yargıya başvuracağı aktarıldı.
Ukrayna Sınır Kapısı'nda Polonyalı kamyon şoförlerinin devam eden sınır ablukası nedeniyle yüzlerce kamyon Dorohusk sınır kapısında sırada beklemeye devam ediyor.
6 Kasım'dan bu yana Dorohusk, Hrebenne ve Korczowa'dan geçişi engelleyen Nakliye İşverenlerini Savunma Komitesi'ne bağlı nakliyeciler, önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren Medyka'daki sınır kapısında bir protesto düzenleyeceklerini duyurdu.
Ukrayna Devlet Sınır İdaresi'ne göre yaklaşık 3000 kamyon Polonya-Ukrayna sınırında sıkışmış durumda.
Protestocuların talepleri arasında Polonya'ya giren Ukrayna kayıtlı kamyonların sayısına yeniden kısıtlama getirilmesi ve Avrupa Birliği dışından sermayeli nakliye şirketlerine yasak getirilmesi yer alıyor.

AB’den yaptırım da gelebilir

Polonya radyo istasyonu RMF FM'in haberine göre, ülke yetkililerinin, Ukrayna ile sınırların kapatılması sorununu çözmemesi halinde, Avrupa Komisyonu’nun Varşova'ya kısıtlamalar getirebileceğini bildirdiği ifade edilmişti.
Son zamanlarda ilişkileri gerginleşen iki ülke arasında taşımacılık savaşının başladığı dile getirilirken, Avrupa Birliği (AB) ile ihracat ve ithalatın ulaşım ayağını oluşturan Polonyalı taşıyıcıların, pazarı Ukraynalı rakiplerden koruma arzusu nedeniyle karayolu sınır geçişlerini kapattığı bildirildi.
Polonya’nın siyasi nabzını tutan haftalık gazete Mysl Polska, yerli nakliye şirketlerinin çoğunun mevcut Polonya ve AB yetkililerinin ‘Doğu Avrupa politikasından’ memnun olmadığının altını çizerken, Polonyalı girişimci ve siyasetçi Rafal Mekler, gazeteye yaptığı açıklamada, iktidar partisinin Ukrayna'ya ‘son gömleğini dahi vermeye’ hazır olan iktidar partisinin, kendi ülkesine zarar vermeye razı olduğunu sözlerine ekledi.
Son zamanlarda Polonya-Ukrayna ilişkilerinde, Ukrayna tahılına uygulanan ambargo nedeniyle önemli gerilimler yaşanırken, Ukrayna Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Taras Kachka, Ukrayna'dan tahıl ithalatına yönelik tek taraflı yasağın uzatılmasına yanıt olarak ülkenin bir dizi Polonya tarım ürününe ambargo uygulayacağını söylemişti.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki buna yanıt olarak Polonya'nın Ukrayna'dan ithalatı yasaklanan ürünler listesini genişletme sözü vermişti.
Nakliye no money - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
Ukrayna krizi
Polonya-Ukrayna ilişkileri giderek gerginleşiyor: İki ülke arasında nakliye savaşı başladı
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