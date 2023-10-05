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MİT'ten FETÖ operasyonu: Firari Koray Vural Türkiye'ye getirildi
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231005/abd-basini-ukrayna-iki-onemli-muttefikini-kaybetti-1076042477.html
ABD basını: Ukrayna iki önemli müttefikini kaybetti
ABD basını: Ukrayna iki önemli müttefikini kaybetti
Washington merkezli politika dergisi The Atlantic’in köşe yazarı Piotr Kosicki, Ukrayna'nın Kiev yetkililerinin hataları nedeniyle bölgedeki iki önemli... 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T10:59+0300
2023-10-05T10:59+0300
ukrayna krizi
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abd
ukrayna krizi
ukrayna
polonya
slovakya
vladimir zelenskiy
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Makalesinde, ABD'nin Kiev'e yaptığı yardımı geçici bütçesine dahil etmeyi reddettiği 30 Eylül tarihinin Ukrayna'ya verilen uluslararası destek açısından kaygı verici bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Kosicki, “Bu tarih, aynı zamanda sadece Washington için değil, Ukrayna’nın Doğu Avrupa'daki iki sadık destekçisi için de bir dönüm noktası halini aldı” diye yazdı.The Atlantic’in köşe yazarı, Ukrayna'ya yardımları eleştiren Robert Fico'nun liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Partisi'nin (SMER) cumartesi günü Slovak Parlamentosu için yapılan erken seçimlerde kazandığı zaferin Kiev için ciddi bir sorun haline geldiğini vurguladı.Aynı zamanda daha önce Ukrayna’nın en yakın destekçisi ve komşusu Varşova'nın Kiev'e verdiği desteğin de kuruduğuna dikkat çeken Kosicki, yazısında, “Ukrayna tahılıyla ilgili sorun, Kanada parlamentosunda Nazi destekçisi SS Galiçya tümeninden eski Ukraynalı askerin ağırlanıp ayakta alkışlanması skandalı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sert ve pervasız açıklamaları Polonya ile ilişkileri karmaşık hale getiriyor” ifadelerine yer verdi.Kosicki, makalesini, “Ukrayna çevresinde uluslararası dayanışmanın günleri sayılı” diyerek sonlandırırken, yakın zamanda Avrupa Parlamentosu, resmi sosyal medya hesabı X'te (eski adıyla Twitter) yer alan açıklamasında, Ukrayna ihtilafının AB bütçesini tükettiğini itiraf etmişti.Sosyal Demokrat Partisi lideri eski Slovakya Başbakanı Robert Fico, S-300 hava savunma sistemini Nisan 2022'de Ukrayna'ya devrettiği için Slovak yetkililerini defalarca eleştirmişti.Ayrıca MiG-29 savaş uçaklarının anayasal normları büyük ölçüde ihlal ederek Kiev'e gönderildiğini iddia eden Fico, partisinin parlamento seçimlerini kazanması halinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri teçhizat tedariklerini durduracağı sözü vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231005/polonya-disisleri-bakanligi-berlini-varsova-ile-kiev-arasindaki-dusmanligi-kiskirtmakla-sucladi-1076024691.html
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washington dc, abd, ukrayna krizi, ukrayna, polonya, slovakya, vladimir zelenskiy

ABD basını: Ukrayna iki önemli müttefikini kaybetti

10:59 05.10.2023
© AA / Dursun AydemirUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2023
© AA / Dursun Aydemir
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Washington merkezli politika dergisi The Atlantic’in köşe yazarı Piotr Kosicki, Ukrayna'nın Kiev yetkililerinin hataları nedeniyle bölgedeki iki önemli müttefiki Polonya ve Slovakya'nın desteğini kaybettiğini açıkladı.
Makalesinde, ABD'nin Kiev'e yaptığı yardımı geçici bütçesine dahil etmeyi reddettiği 30 Eylül tarihinin Ukrayna'ya verilen uluslararası destek açısından kaygı verici bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Kosicki, “Bu tarih, aynı zamanda sadece Washington için değil, Ukrayna’nın Doğu Avrupa'daki iki sadık destekçisi için de bir dönüm noktası halini aldı” diye yazdı.
The Atlantic’in köşe yazarı, Ukrayna'ya yardımları eleştiren Robert Fico'nun liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Partisi'nin (SMER) cumartesi günü Slovak Parlamentosu için yapılan erken seçimlerde kazandığı zaferin Kiev için ciddi bir sorun haline geldiğini vurguladı.
Aynı zamanda daha önce Ukrayna’nın en yakın destekçisi ve komşusu Varşova'nın Kiev'e verdiği desteğin de kuruduğuna dikkat çeken Kosicki, yazısında, “Ukrayna tahılıyla ilgili sorun, Kanada parlamentosunda Nazi destekçisi SS Galiçya tümeninden eski Ukraynalı askerin ağırlanıp ayakta alkışlanması skandalı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in sert ve pervasız açıklamaları Polonya ile ilişkileri karmaşık hale getiriyor” ifadelerine yer verdi.
Kosicki, makalesini, “Ukrayna çevresinde uluslararası dayanışmanın günleri sayılı” diyerek sonlandırırken, yakın zamanda Avrupa Parlamentosu, resmi sosyal medya hesabı X'te (eski adıyla Twitter) yer alan açıklamasında, Ukrayna ihtilafının AB bütçesini tükettiğini itiraf etmişti.
Sosyal Demokrat Partisi lideri eski Slovakya Başbakanı Robert Fico, S-300 hava savunma sistemini Nisan 2022'de Ukrayna'ya devrettiği için Slovak yetkililerini defalarca eleştirmişti.
Ayrıca MiG-29 savaş uçaklarının anayasal normları büyük ölçüde ihlal ederek Kiev'e gönderildiğini iddia eden Fico, partisinin parlamento seçimlerini kazanması halinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri teçhizat tedariklerini durduracağı sözü vermişti.
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