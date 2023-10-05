https://sputniknews.com.tr/20231005/polonya-disisleri-bakanligi-berlini-varsova-ile-kiev-arasindaki-dusmanligi-kiskirtmakla-sucladi-1076024691.html

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'i Varşova ile Kiev arasındaki düşmanlığı kışkırtmakla suçladı

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Berlin'i Varşova ile Kiev arasındaki düşmanlığı kışkırtmakla suçladı

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Arkadiusz Mularczyk, parlamento seçimleri arifesinde Financial Times'ın İngiltere baskısına verdiği röportajda, Almanya'yı... 05.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-05T01:00+0300

2023-10-05T01:00+0300

2023-10-05T01:00+0300

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Berlin yönetiminin Ukrayna'nın Avrupa Birliği’ne (AB) hızlandırılmış girişi konusunda Kiev yetkilileri ile gizli bir anlaşma yapmış olabileceğini söyleyen Mularczyk, “Berlin, Kiev ile arasında, ‘Polonya hükümetinin değişmesi’ halinde Kiev'in AB’ye giriş sürecini hızlandırma sözü verdiği gizli bir anlaşma yapmış olabilir” ifadelerini kullandı.Bakan Yardımcısı, 'askeri çatışma'nın patlak vermesinin ardından Polonya ile Ukrayna arasındaki yakın işbirliğinin Berlin’in hayal ettiği ‘tüm Avrupa'da Alman hakimiyeti’ için tehlike haline geldiğinin altını çizdi.Son zamanlarda Polonya-Ukrayna ilişkilerinde, Ukrayna tahılına uygulanan ambargo nedeniyle önemli gerilimler yaşanırken, Ukrayna Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Taras Kachka, Ukrayna'dan tahıl ithalatına yönelik tek taraflı yasağın uzatılmasına yanıt olarak ülkenin bir dizi Polonya tarım ürününe ambargo uygulayacağını söylemişti.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki buna yanıt olarak Polonya'nın Ukrayna'dan ithalatı yasaklanan ürünler listesini genişletme sözü vermişti.Usulsüz vize iddiaları ortalığı karıştırmıştıPolonya’nın Almanya ile arasındaki ilişkilerde de usulsüz vize uygulamaları iddiaları nedeniyle gerilim büyürken, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, ülkesinin Afrika ve Asya'daki konsolosluklarında usulsüz vize verildiğine dair iddialara Varşova yönetiminin açıklık getirmesi gerektiğini söyleyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u ülkesinin iç işlerine karışmaya çalışmakla suçlamıştı.Rau, açıklamalarında, "Almanya Şansölyesi'nin yetkisinin Polonya'da devam etmekte olan yargılamalarla ilgili olmadığı açık. Bu yöndeki açıklamalar, Polonya'nın iç işlerine ve ülkede devam etmekte olan seçim kampanyasına müdahale etme girişimine işaret etmektedir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230926/eski-cia-analisti-ukrayna-catismasi-polonya-ve-almanyaya-sicrayabilir-1075782868.html

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polonya, almanya, varşova, berlin, ukrayna, kiev, polonya dışişleri bakanlığı