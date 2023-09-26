https://sputniknews.com.tr/20230926/eski-cia-analisti-ukrayna-catismasi-polonya-ve-almanyaya-sicrayabilir-1075782868.html

Eski CIA analisti: Ukrayna çatışması Polonya ve Almanya’ya sıçrayabilir

Eski CIA analisti: Ukrayna çatışması Polonya ve Almanya’ya sıçrayabilir

Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) analisti Larry Johnson, Ukrayna çatışmasının NATO’nun pervasız eylemleri nedeniyle Polonya ve Almanya’ya... 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T20:45+0300

2023-09-26T20:45+0300

2023-09-26T20:45+0300

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Judging Freedom adlı YouTube kanalına konuşan Johnson, “Gerçek şu ki NATO, Rusya’nın derinliklerine saldırılar düzenlemeye izin veren silahlar sağlayarak artık doğrudan çatışmaya dahil oldu. Korkarım ki iki veya üç ay içinde çatışmanın Donetsk, Lugansk ve Zaporojye’nin ötesine geçip Polonya’ya ve muhtemelen Almanya’ya yayılması riski artacak” ifadesini kullandı.Rus ordusunun geçtiğimiz günlerde vurduğu Leopard tankının, Ukrayna ordusunun ön cephedeki operasyonlara Alman askerlerin katıldığı gerçeğini ortaya koyduğunu söyleyen Johnson, bunun, NATO’nun Ukrayna’daki çatışmaya açık bir şekilde girdiğini gösterdiğini kaydetti.Daha önce Rus ordusunun, içinde Alman mürettebatı olan Leopard tankını imha ettiği bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230924/eski-cia-analisti-ukraynadaki-patriot-hava-savunma-sistemleri-ya-yok-edildi-ya-da-bozuldu--1075723524.html

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