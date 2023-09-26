https://sputniknews.com.tr/20230926/eski-cia-analisti-ukrayna-catismasi-polonya-ve-almanyaya-sicrayabilir-1075782868.html
Eski CIA analisti: Ukrayna çatışması Polonya ve Almanya’ya sıçrayabilir
Eski CIA analisti: Ukrayna çatışması Polonya ve Almanya’ya sıçrayabilir
Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) analisti Larry Johnson, Ukrayna çatışmasının NATO’nun pervasız eylemleri nedeniyle Polonya ve Almanya’ya... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T20:45+0300
2023-09-26T20:45+0300
2023-09-26T20:45+0300
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Judging Freedom adlı YouTube kanalına konuşan Johnson, “Gerçek şu ki NATO, Rusya’nın derinliklerine saldırılar düzenlemeye izin veren silahlar sağlayarak artık doğrudan çatışmaya dahil oldu. Korkarım ki iki veya üç ay içinde çatışmanın Donetsk, Lugansk ve Zaporojye’nin ötesine geçip Polonya’ya ve muhtemelen Almanya’ya yayılması riski artacak” ifadesini kullandı.Rus ordusunun geçtiğimiz günlerde vurduğu Leopard tankının, Ukrayna ordusunun ön cephedeki operasyonlara Alman askerlerin katıldığı gerçeğini ortaya koyduğunu söyleyen Johnson, bunun, NATO’nun Ukrayna’daki çatışmaya açık bir şekilde girdiğini gösterdiğini kaydetti.Daha önce Rus ordusunun, içinde Alman mürettebatı olan Leopard tankını imha ettiği bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230924/eski-cia-analisti-ukraynadaki-patriot-hava-savunma-sistemleri-ya-yok-edildi-ya-da-bozuldu--1075723524.html
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cia, ukrayna, ukrayna krizi, polonya, almanya, abd, abd merkezi istihbarat teşkilat, larry johnson, nato, leopard
Eski CIA analisti: Ukrayna çatışması Polonya ve Almanya’ya sıçrayabilir
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Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) analisti Larry Johnson, Ukrayna çatışmasının NATO’nun pervasız eylemleri nedeniyle Polonya ve Almanya’ya sıçrayabileceğini belirtti.
Judging Freedom adlı YouTube kanalına konuşan Johnson, “Gerçek şu ki NATO, Rusya’nın derinliklerine saldırılar düzenlemeye izin veren silahlar sağlayarak artık doğrudan çatışmaya dahil oldu. Korkarım ki iki veya üç ay içinde çatışmanın Donetsk, Lugansk ve Zaporojye’nin ötesine geçip Polonya’ya ve muhtemelen Almanya’ya yayılması riski artacak” ifadesini kullandı.
Rus ordusunun geçtiğimiz günlerde vurduğu Leopard tankının, Ukrayna ordusunun ön cephedeki operasyonlara Alman askerlerin katıldığı gerçeğini ortaya koyduğunu söyleyen Johnson, bunun, NATO’nun Ukrayna’daki çatışmaya açık bir şekilde girdiğini gösterdiğini kaydetti.
Daha önce Rus ordusunun, içinde Alman mürettebatı olan Leopard tankını imha ettiği bildirilmişti.