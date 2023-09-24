https://sputniknews.com.tr/20230924/eski-cia-analisti-ukraynadaki-patriot-hava-savunma-sistemleri-ya-yok-edildi-ya-da-bozuldu--1075723524.html

Eski CIA analisti: Ukrayna'daki Patriot hava savunma sistemleri, ya yok edildi ya da bozuldu

Eski CIA analisti: Ukrayna'daki Patriot hava savunma sistemleri, ya yok edildi ya da bozuldu

Eski CIA çalışanı, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği pahalı Patriot hava savunma sistemlerinin ya Rusya tarafından vurulduğunu ya da savaş alanında kullanılamadığını... 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T13:15+0300

2023-09-24T13:15+0300

2023-09-24T13:15+0300

ukrayna krizi

abd

patriot

hava savunma sistemi

hava savunma bataryası

ukrayna krizi

ukrayna

füze

hipersonik füze

cia

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Rusya Savunma Bakanlığı, Mayıs 2023'te ABD yapımı Patriot Hava Savunma Sistemi'nin üst düzey bir hipersonik füze tarafından vurulduğunu bildirmişti. ABD bu konuda o dönemde muğlak açıklamalar yapmış olsa da, eski CIA analisti ve ulusal güvenlik uzmanı Larry Johnson verdiği röportajda, ABD tarafından tedarik edilen Patriot hava savunma sisteminin Ukrayna'daki muharebe çalışmalarına ilişkin herhangi bir haber bulunmamasının sebebinin ya Rus füzesi tarafından ciddi şekilde hasar gördüğünü ya da kesinlikle savaş alanında bulunmadığını gösterdiğini söyledi.Johnson, "Patriot füze bataryaları hakkında duyduklarımızı hatırlıyor musunuz? Aylardır bununla ilgili bir şey duymadınız. Patriot'lar Ukrayna'ya gönderilmişti, havaya uçtu, yani görünen o ki gönderdiklerimiz ya imha edildi ya da tamamen bozuldu. Çünkü kesinlikle savaş alanında bulunmuyorlar" dedi. Rusya Savunma Bakanlığı da mayıs ayında Patriot'u Kiev'de Rus hipersonik füzesiyle vurduğu açıklamıştı. Askeri uzmanlar, Patriout'un Rus füzelerini engellemeye çalışırken 32 adet füzesinin hepsini harcadığını ve bu çabanın ABD'ye masrafının yaklaşık 96 milyon dolara mal olduğunu vurguladı. Analistler, cephede yaşanan art arda başarısızlıklar sonucu ABD'nin artık Ukrayna'ya ikinci veya üçüncü kalite malzeme vermeye başladığı belirtiyor. Edinilen bilgilere göre, ABD ve NATO ülkelerinin silahlarının muharebede Rusya tarafından sürekli vurulması ülkelerin prestijini etkilerken aynı zamanda Rusya ile gerilimi de arttırıyor. Bu nedenle ABD ve diğer NATO ülkelerinin modası geçmiş Abrams tankları verileceği öne sürülüyor.

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abd, patriot, hava savunma sistemi, hava savunma bataryası, ukrayna krizi, ukrayna, füze, hipersonik füze, cia