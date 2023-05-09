https://sputniknews.com.tr/20230509/belgorod-bolgesinde-hava-savunma-sistemi-devreye-girdi-1070863292.html

Belgorod bölgesinde hava savunma sistemi devreye girdi

Belgorod bölgesinde hava savunma sistemi devreye girdi

Rusya’da Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Grayvronsk belediyesinde hava savunma sisteminin devreye girdiğini açıkladı. 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T21:50+0300

2023-05-09T21:50+0300

2023-05-09T21:50+0300

ukrayna krizi

rusya

belgorod

hava savunma sistemi

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Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda “Grayvoronsk belediyesinde hava savunma sistemi devreye girdi. Ön belirlemede göre can kaybı veya yaralı yok. Acil Müdahale Servisi, yerdeki sonuçları inceliyor” ifadelerini kullandı.Belgorod bölgesinde dün de 8 yerleşim topçu saldırıya maruz kalmıştı.

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rusya, belgorod, hava savunma sistemi