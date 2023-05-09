https://sputniknews.com.tr/20230509/belgorod-bolgesinde-hava-savunma-sistemi-devreye-girdi-1070863292.html
Belgorod bölgesinde hava savunma sistemi devreye girdi
Belgorod bölgesinde hava savunma sistemi devreye girdi
Rusya’da Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Grayvronsk belediyesinde hava savunma sisteminin devreye girdiğini açıkladı. 09.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-09T21:50+0300
2023-05-09T21:50+0300
2023-05-09T21:50+0300
ukrayna krizi
rusya
belgorod
hava savunma sistemi
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Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda “Grayvoronsk belediyesinde hava savunma sistemi devreye girdi. Ön belirlemede göre can kaybı veya yaralı yok. Acil Müdahale Servisi, yerdeki sonuçları inceliyor” ifadelerini kullandı.Belgorod bölgesinde dün de 8 yerleşim topçu saldırıya maruz kalmıştı.
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rusya, belgorod, hava savunma sistemi
rusya, belgorod, hava savunma sistemi
Belgorod bölgesinde hava savunma sistemi devreye girdi
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Rusya’da Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Grayvronsk belediyesinde hava savunma sisteminin devreye girdiğini açıkladı.
Gladkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda “Grayvoronsk belediyesinde hava savunma sistemi devreye girdi. Ön belirlemede göre can kaybı veya yaralı yok. Acil Müdahale Servisi, yerdeki sonuçları inceliyor” ifadelerini kullandı.
Belgorod bölgesinde dün de 8 yerleşim topçu saldırıya maruz kalmıştı.