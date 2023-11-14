https://sputniknews.com.tr/20231114/polonya-ukrayna-iliskileri-giderek-gerginlesiyor-iki-ulke-arasinda-nakliye-savasi-basladi-1077374362.html

Polonya-Ukrayna ilişkileri giderek gerginleşiyor: İki ülke arasında nakliye savaşı başladı

Polonya-Ukrayna ilişkileri giderek gerginleşiyor: İki ülke arasında nakliye savaşı başladı

Gerilimin başından bu yana sert Rusya karşıtı politika izleyerek Ukrayna’ya ‘koşulsuz destek’ veren ülkelerin başında gelen Polonya’nın siyasi nabzını tutan... 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T10:45+0300

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Haftalık siyasi gazete Mysl Polska’nın (Polonya’nın fikri) köşe yazarı Przemyslaw Piasta, Avrupa Birliği (AB) ile ihracat ve ithalatın ulaşım ayağını oluşturan Polonyalı taşıyıcıların, pazarı Ukraynalı rakiplerden koruma arzusu nedeniyle Polonya ile Ukrayna arasında gayri resmi bir taşımacılık savaşının başladığını vurgularken, yazısında, “Sürücüler kamyonlarıyla Ukrayna sınırındaki üç geçişi kapattı. Protestocuların talebi açık: Polonya pazarını doğu sınırındaki haksız rekabetten korumak” ifadelerini kullandı.Piasta, Polonyalı nakliye şirketlerinin çoğunun mevcut Polonya ve AB yetkililerinin ‘Doğu Avrupa politikasından’ memnun olmadığının altını çizerken, Polonyalı girişimci ve siyasetçi Rafal Mekler, gazeteye yaptığı açıklamada, iktidar partisinin Ukrayna'ya ‘son gömleğini dahi vermeye’ hazır olan iktidar partisinin, kendi ülkesine zarar vermeye razı olduğunu sözlerine ekledi.Son zamanlarda Polonya-Ukrayna ilişkilerinde, Ukrayna tahılına uygulanan ambargo nedeniyle önemli gerilimler yaşanırken, Ukrayna Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Taras Kachka, Ukrayna'dan tahıl ithalatına yönelik tek taraflı yasağın uzatılmasına yanıt olarak ülkenin bir dizi Polonya tarım ürününe ambargo uygulayacağını söylemişti.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki buna yanıt olarak Polonya'nın Ukrayna'dan ithalatı yasaklanan ürünler listesini genişletme sözü vermişti.Yeni hükümet sürecindeki PolonyaÜlkedeki mevcut hükümet, yenisinin kurulması için resmen istifa etti.Rusya’ya karşı nefret söylemi içeren ifadeleriyle ünlenen Polonya Başbakanı Morawiecki, 15 Ekim'deki genel seçimlerden sonra ülkenin yeni parlamentosunun ilk oturumunda hükümetinin istifasını resmen sundu.Polonya anayasasına göre, başbakan, parlamentonun alt kanadı olan Sejm'in ilk oturumunda, hükümetinin iktidarına resmen son vermekle yükümlü bulunuyor.Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, geçen haftaki ulusa seslenişinde, parti liderleriyle yaptığı istişarelerin ardından bir sonraki hükümeti kurma görevini Morawiecki'ye vermeye karar verdiğini açıklamıştı.Morawiecki'nin partisi Hukuk ve Adalet, 15 Ekim seçimlerinde en çok oyu almış ancak parlamento çoğunluğu için yeterli sandalye sayısına ulaşamamıştı.Morawiecki, iki hafta içinde çoğunluğu sağlayamaz ve güvenoyu alamazsa, parlamento, alternatif bir hükümet başkanı önermek için oylama yapacak.Muhalefetin vardığı anlaşmaya göre, eski Başbakan Donald Tusk'un yeniden başbakan olması bekleniyor.Polonya anayasasına göre, ülkenin Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın seçimden sonraki 30 gün içinde yeni parlamentonun ilk oturumunu başlatması gerekiyor.İlk oturumdan sonra başbakanın atanması için 14 gün süre veriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231101/polonya-basinindan-ukrayna-ordusu-icin-karamsar-tablo-artik-son-rezervleri-kullaniyor-1076948733.html

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