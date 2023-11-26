https://sputniknews.com.tr/20231126/rus-buyukelci-mirosnik-avrupali-politikacilarin-kiev-ziyaretleri-sadece-destek-taklidi-1077789877.html

Rus Büyükelçi Miroşnik: Avrupalı ​​politikacıların Kiev ziyaretleri sadece ‘destek taklidi’

Rus Büyükelçi Miroşnik: Avrupalı ​​politikacıların Kiev ziyaretleri sadece ‘destek taklidi’

Miroşnik, Batı'nın Ukrayna tahılıyla ilgili duruma yönelik gerçek tutumunun, Polonya sınırındaki engellenen kontrol noktalarıyla ortaya çıktığını vurgularken... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T11:05+0300

2023-11-26T11:05+0300

2023-11-26T11:05+0300

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Cumartesi günü Kiev'de Ukraynalı yetkililerin ‘tahıl zirvesi’ olarak adlandırdığı bir etkinlik gerçekleştiğini hatırlatan Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik, bu etkinliğe katılan Letonya, Litvanya ve İsviçreli politikacıların geleneksel olarak Ukrayna'ya desteklerini ifade ettiğini, ancak tek somut açıklamanın, Litvanya Başbakanı İngrida Simonyte’nin tahıl tedarikini sağlamak için Kiev'e ek 2 milyon Euro yardım sağlama sözü olduğunu kaydetti.Karadeniz'deki operasyonların Afrika ülkelerindeki açlıkla mücadele etmek için değil, çok müreffeh Batı ülkelerine tahıl ihracatı için önemli olduğunun altını çizen Rus diplomat, “Bu zirve de sahte ve anlamsız potansiyeli olan simüle edilmiş bir uluslararası olay. Kiev'in mevcut durumunda uluslararası gıda güvenliğini tek başına etkileyebileceği fikri çok şüpheli. Anlaşmanın (Karadeniz Tahıl Girişimi) feshinden önce bile tahıl koridorunun Afrika ülkelerindeki açlıkla mücadele etmek için değil, doymuş Batı ülkelerine tahıl ihracatı için çalıştığı belliydi” dedi.Miroşnik, bugün Ukrayna'nın ‘Polonya, Romanya ve Slovakya'nın iç pazarlarındaki çiftçileri rahatsız etmek dışında’ küresel tahıl pazarını etkilemediğine dikkat çekerken, bu ülkelere ise ucuz tahıl tedarik ederek yerel tarımcıların tepkisini çektiğini kaydetti.“Kiev rejiminin, Afrika'ya tahıl ihracatı için değil, silah, yakıt ve çift kullanımlı malların ithalatı için Karadeniz'deki koridora ihtiyacı vardı” diyen Büyükelçi, Uluslararası Ukrayna Tahıl Zirvesi adıyla düzenlenen bu etkinliğin sadece çok az kişiyi ikna eden ahenkli bir sahtekarlık olduğuna değinirken, bununla birlikte zirveye katılan politikacıların ‘temsil ettiği ülkeler dikkate alındığında’ Batı’dan gelen desteğin azalmaya başladığının kanıtı olduğunu da ekledi.Miroşnik, değerlendirmesini, “Etkinlik, artık kimseyi ikna etmeyen, gecikmiş bir konuyu bir kez daha gündeme getirmeye yönelik zayıf bir girişim gibi görünüyor. En yakın Batılı ortaklar, Ukrayna tahılına yönelik gerçek tutumunu, Ukrayna tahılını sınırlarında bloke eden Polonya tarafından da kanıtlandı. Kiev'deki toplantı, kötü bir oyunu iyiymiş gibi sergilemeye yönelik zayıf bir girişimdi” diye sonlandırdı.Cumartesi günü Uluslararası Kiev'de düzenlenen Ukrayna Tahıl Zirvesi’ne Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, Litvanya Başbakanı İngrida Simonyte ve Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics katılmıştı.Polonya sınırında ne oluyor?Polonya, Avrupa Komisyonuna Ukrayna'dan tahıl ithalatı yasağını uzatması çağrısında bulunmuş, aksi takdirde Varşova yönetiminin, ulusal düzeyde yasak uygulayacağını bildirmişti.Polonya hükümeti, Ukrayna'dan buğday, mısır, kanola ve ayçiçeği olmak üzere 4 tarım ürününün ithalatına getirilen yasağın uzatılması talebini yineledi.Sınır Kapısı'nda Polonyalı kamyon şoförlerinin devam eden sınır ablukası nedeniyle yüzlerce Ukraynalı kamyonun bekletildiği duyurulmuştu.6 Kasım'dan bu yana Dorohusk, Hrebenne ve Korczowa'dan geçişi engelleyen Polonya Nakliye İşverenlerini Savunma Komitesi'ne bağlı nakliyeciler, Polonya'ya giren Ukrayna kayıtlı kamyonların sayısına yeniden kısıtlama getirilmesini talep ediyor.Polonyalı nakliyecilerin talepleri arasında, aynı zamanda Avrupa Birliği dışından sermayeli nakliye şirketlerine yasak getirilmesi de yer alıyor.21 Kasım’da Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel Kiev’i ziyaret etmişti.20 Kasım’da ise ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ve NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı Christopher Cavoli’nin Kiev’i ziyaret ettiği açıklandı.16 Kasım’da ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile Kiev’de görüştü.

https://sputniknews.com.tr/20231121/ukrayna-ve-polonya-kapali-sinirlar-nedeniyle-davalik-olabilir-1077583277.html

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ukrayna, ukrayna krizi, tahıl, karadeniz tahıl koridoru, buğday, buğday ihracatı, kiev, letonya, litvanya, isviçre, rusya dışişleri bakanlığı