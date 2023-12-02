https://sputniknews.com.tr/20231202/avrupa-birligi-rusyadan-tahil-ithalatini-arttirdi-1078006013.html

Avrupa Birliği Rusya'dan tahıl ithalatını arttırdı

Avrupa Birliği Rusya'dan tahıl ithalatını arttırdı

Eurostat, AB'nin Rusya'dan tahıl ithalatının Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 22 arttığını ortaya çıkardı. 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T12:00+0300

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Analiz edilen Eurostat verilere göre, Avrupa Birliği Eylül ayında Rusya'dan tahıl alımını bir önceki aya göre yüzde 22 artırarak 180 bin tona çıkardı. Bu sayının, Avrupa ülkelerinin Moskova'ya yönelik yaptırımları artırmak zorunda kaldığı Mart 2022'den bu yana en büyük hacim olduğu belirtildi.Bu ithalat hacmi Rusya'yı Eylül ayında AB'nin dördüncü en büyük tahıl tedarikçisi haline getirdi. Ukrayna ise 1.2 milyon tonla bu dönemde AB'nin en büyük tahıl tedarikçisi oldu. Brezilya 1.1 milyon ton ile AB'nin ikinci en büyük tahıl tedarikçisi olurken, Brezilya'yı 204 bin ton ile Türkiye izledi. Kanada, Eylül ayında AB'ye tahıl satışlarını üçte bir oranında azaltarak 139 bin tonluk teslimat yaptı ve AB'nin beşinci en büyük tedarikçisi oldu.Temmuz 2022'de Karadeniz Tahıl Anlaşması Rusya, Türkiye, Ukrayna ve BM tarafından imzalanmıştı. Anlaşma, Ukrayna limanlarından gıda ve gübre ihraç eden gemiler için insani yardım amaçlı bir deniz koridoru sağlamayı amaçlıyordu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada BM'nin Rusya ile yapılan anlaşmanın hükümlerini uygulamak için gösterdiği çabaların başarısız olduğunu zira Batı'nın Rusya'nın gıda ve gübre ihracatının önündeki engelleri kaldırmak gibi taahhütlerini yerine getirmeyeceğini ifade etmişti. Putin, Batı'nın Ukrayna tahılının çoğunu kendi ülkelerine ihraç ettiğini ve anlaşmanın ana hedefi olan Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere tahıl tedarikinin hiçbir zaman gerçekleşmediğini defalarca dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231123/tarim-bakanligi-kaynaklari-rusyadan-gelecek-olan-tahilin-islenmesi-icin-hazirliklarimiz-tamam-1077704904.html

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avrupa birliği, eurostat, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), ukrayna, brezilya, türkiye, rusya, kanada, tahıl anlaşması, vladimir putin