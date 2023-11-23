https://sputniknews.com.tr/20231123/tarim-bakanligi-kaynaklari-rusyadan-gelecek-olan-tahilin-islenmesi-icin-hazirliklarimiz-tamam-1077704904.html
Tarım Bakanlığı kaynakları: 'Rusya'dan gelecek olan tahılın işlenmesi için hazırlıklarımız tamam'
Tarım Bakanlığı kaynakları: 'Rusya'dan gelecek olan tahılın işlenmesi için hazırlıklarımız tamam'
Tahıl koridoru anlaşmasının askıya alınmasından sonra Rusya ve Türkiye 1 milyon ton tahılın işlenerek Afrika ülkelerine gönderilmesi konusunda anlaşmaya... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T12:44+0300
2023-11-23T12:44+0300
2023-11-23T12:44+0300
türkiye
türkiye
rusya
tarım ve orman bakanlığı
rusya tarım bakanlığı
tahıl
tahıl sevkiyatı
karadeniz tahıl koridoru
tahıl anlaşması
un
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076246083_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_d5de84c5d8d7a6069df5a5e650007f87.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 Eylül’de Soçi’de gerçekleşen toplantıda Afrika’ya bedelsiz tahıl gönderilmesi için anlaştı. Anlaşmaya göre Rusya'dan gelecek tahılı, un ve un ürünleri şeklinde fakir Afrika ülkelerine gönderilecek.Bu kapsamda Rusya'dan 1 milyon ton tahılın imtiyazlı fiyatla Türkiye üzerinden una çevrilerek Katar'ın finansmanı ile ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilmesi planlanıyor. Türkiye tahılın işlenebilmesi için hazırlıklarını tamamladı.Sputnik’e konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı kaynakları Rusya'dan gelecek olan tahılın Türkiye’de işlenmesi için hazırlıkların tamam olduğunu belirttiler. Buna göre Türkiye’de tahıl işleyen işletmelerin atıl kapasiteleri tespit edildi. Rusya'dan gelecek olan tahılın burada işlenmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Rusya'dan gelen tahıl Türkiye'deki işletmelerde, un ve undan üretilen makarna, şehriye gibi ürünlere dönüştürülerek Afrika ülkelerine gönderilecek. Afrika’da tahılın işlenmesi için yeterli altyapı imkanı bulunmuyor.Erdoğan–Putin görüşmesinde yol haritası belirlenecekTahılın Türkiye’ye gelmesi, işlenmesi ve Afrika’ya sevk edilmesi için takvimin ayrıntılarının ise Erdoğan ve Putin arasında gerçekleştirilmesi öngörülen görüşme sonrasında netleşmesi bekleniyor. Kaynaklar, liderlerin ilerleyen süreçte bir araya gelmesi durumda planlamanın yapılacağını belirtti.Rusya’dan Afrika’ya tahıl gönderilmeye başladıRusya Tarım Bakanı Dmitry Patruşev, Somali ve Burkina Faso'ya Rus buğdayı taşıyan 2 geminin Afrika'ya doğru demir aldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Moskova'da düzenlenen 'Rossiya' Forumu'nda Rusya Tarım Bakanlığı'nın standını ziyareti sırasında konuşan Patruşev, "Her bir 25 bin ton kargo taşıyan 2 gemi, Rus limanlarından Somali ve Burkina Faso'ya doğru yola çıktı. Gemilerin kasım sonu veya aralık başında varış noktalarına ulaşmasını bekliyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231118/tarim-bakani-yumakli-acikladi-turkiye-rus-tahilini-isleyip-afrikaya-gonderecek-1077527918.html
türkiye
rusya
soçi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076246083_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_4088ff7a795ee61269354b234c524e4d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
tahıl anlaşması,rusya-türkiye tahıl anlşaması,afrika ülkelerine tahıl sevkiyatı,rus tahılı türkiyede mi işlenecek,rus tahılı ne zaman türkiyeye gelecek,hangi afirka ülkelerine bedelsiz tahıl gönderilecek,rusya tahıl koridoru anlaşması,rusya tahıl üretimi,rusya afrika'ya tahıl planında türkiye ile anlaştık,rusya tahıl afrika
tahıl anlaşması,rusya-türkiye tahıl anlşaması,afrika ülkelerine tahıl sevkiyatı,rus tahılı türkiyede mi işlenecek,rus tahılı ne zaman türkiyeye gelecek,hangi afirka ülkelerine bedelsiz tahıl gönderilecek,rusya tahıl koridoru anlaşması,rusya tahıl üretimi,rusya afrika'ya tahıl planında türkiye ile anlaştık,rusya tahıl afrika
Tarım Bakanlığı kaynakları: 'Rusya'dan gelecek olan tahılın işlenmesi için hazırlıklarımız tamam'
Özel
Tahıl koridoru anlaşmasının askıya alınmasından sonra Rusya ve Türkiye 1 milyon ton tahılın işlenerek Afrika ülkelerine gönderilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Tarım Bakanlığı kaynakları Türkiye’nin Rusya’dan gelecek tahılın işlenmesi için hazırlıkların tamamladığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 4 Eylül’de Soçi’de gerçekleşen toplantıda Afrika’ya bedelsiz tahıl gönderilmesi için anlaştı. Anlaşmaya göre Rusya'dan gelecek tahılı, un ve un ürünleri şeklinde fakir Afrika ülkelerine gönderilecek.
Bu kapsamda Rusya'dan 1 milyon ton tahılın imtiyazlı fiyatla Türkiye üzerinden una çevrilerek Katar'ın finansmanı ile ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilmesi planlanıyor. Türkiye tahılın işlenebilmesi için hazırlıklarını tamamladı.
Sputnik’e konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı kaynakları Rusya'dan gelecek olan tahılın Türkiye’de işlenmesi için hazırlıkların tamam olduğunu belirttiler. Buna göre Türkiye’de tahıl işleyen işletmelerin atıl kapasiteleri tespit edildi. Rusya'dan gelecek olan tahılın burada işlenmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Rusya'dan gelen tahıl Türkiye'deki işletmelerde, un ve undan üretilen makarna, şehriye gibi ürünlere dönüştürülerek Afrika ülkelerine gönderilecek. Afrika’da tahılın işlenmesi için yeterli altyapı imkanı bulunmuyor.
Erdoğan–Putin görüşmesinde yol haritası belirlenecek
Tahılın Türkiye’ye gelmesi, işlenmesi ve Afrika’ya sevk edilmesi için takvimin ayrıntılarının ise Erdoğan ve Putin arasında gerçekleştirilmesi öngörülen görüşme sonrasında netleşmesi bekleniyor. Kaynaklar, liderlerin ilerleyen süreçte bir araya gelmesi durumda planlamanın yapılacağını belirtti.
Rusya’dan Afrika’ya tahıl gönderilmeye başladı
Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patruşev, Somali ve Burkina Faso'ya Rus buğdayı taşıyan 2 geminin Afrika'ya doğru demir aldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Moskova'da düzenlenen 'Rossiya' Forumu'nda Rusya Tarım Bakanlığı'nın standını ziyareti sırasında konuşan Patruşev, "Her bir 25 bin ton kargo taşıyan 2 gemi, Rus limanlarından Somali ve Burkina Faso'ya doğru yola çıktı. Gemilerin kasım sonu veya aralık başında varış noktalarına ulaşmasını bekliyoruz" dedi.