Macron, AB ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderebileceğini söyledi

Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun ‘bazı AB ve NATO ülkeleri Ukrayna'ya asker gönderebilir’ tahminlerinden kısa süre sonra açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batılı liderlerin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını tartıştıklarını duyurdu.Başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Macron, “Bugün her şey özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” diye konuştu.“Amacımıza ulaşmak için faydalı olacaksa her şey mümkün” diyerek Ukrayna'ya asker gönderilebileceği sinyalini veren Fransa Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz haftalarda Fransa ve AB'nin Ukrayna'yı desteklemek için "yeni kararlar alması gerekeceğini" söylemişti.Macron'un girişimiyle Paris'te düzenlenen Ukrayna’ya destek konulu konferansa aralarında Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı David Cameron, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin de bulunduğu yaklaşık 20 Avrupalı lider katıldı.ABD ise Avrupa ve Avrasya İşlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien tarafından temsil edilirken, Paris yönetiminden toplantının amacıyla ilgili yapılan açıklamada, “Rusya'ya Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin durmayacağını göstermekti” denildi.İlk sinyali Fico vermiştiBir gün önce konuşan Slovakya Başbakanı Robert Fico, Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri personel gönderebileceğini söylemişti.Basın açıklamasına, “Benim için bugünkü toplantı Batı'nın Ukrayna'daki stratejisinin başarısız olduğunun bir teyidi niteliğindedir” sözleriyle başlayan Fico, “Ancak konuştuğumuz konular tüylerimi diken diken etmesine rağmen yapıcı bir şekilde hazırlıklı olmak istiyorum. Bu tezlerden, bir grup NATO ve AB ülkesinin ikili anlaşmalar temelinde Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini değerlendirdiği sonucu çıkıyor” ifadelerini kullandı.Slovakya’nın ikili ilişkiler temelinde Ukrayna'ya ordu gönderilmesini içeren herhangi bir işbirliği anlaşmasına imza atmayacağına değinen Fico, “Hiçbir Slovak askeri Ukrayna'ya gitmeyecektir” dedi.Daha önce Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma milletvekili Dmitriy Belik, bir grup NATO ülkesinin Ukrayna'daki askeri varlıklarını yasallaştırmak için bir komplo düzenlemeye karar verdikleri konusunda uyarmıştı.

