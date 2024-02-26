https://sputniknews.com.tr/20240226/rusya-batinin-ukraynaya-asker-gondermesi-nato-ile-dogrudan-catisma-riskini-artiracak-1081120418.html

Rusya: Batı’nın Ukrayna’ya asker göndermesi NATO ile doğrudan çatışma riskini artıracak

Rusya: Batı’nın Ukrayna’ya asker göndermesi NATO ile doğrudan çatışma riskini artıracak

Sputnik Türkiye

Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T23:53+0300

2024-02-26T23:53+0300

2024-02-26T23:53+0300

ukrayna krizi

nato

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

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Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun bazı AB ve NATO ülkelerinin ikili anlaşmalara istinaden Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını görüştüğü sözlerini Sputnik’e değerlendiren Rus diplomat Gavrilov, şunları söyledi:‘Rusya, NATO ülkelerini Rus ordusuna karşı çatışmalara katılma tehlikesi konusunda uyarmıştı’Gavrilov, “Ukrayna’yı ülkemize karşı ‘koçbaşı’ olarak kullanan Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerini, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’ne karşı çatışmalara doğrudan katılma tehlikesi konusunda defalarca uyardık” vurgusunu yaptı.‘Rusya NATO ile diyalog kanallarını kapatmadı, ittifak bunu tek taraflı olarak yaptı’“Biz diyalog kanallarını hiçbir zaman kapatmadık. Bunu Rusya-NATO Konseyi’ni yok eden ve tehlikeli askeri olayların önlenmesine yönelik diyaloğu ‘donduran’ ittifak devletleri tek taraflı olarak yaptı” diyen Gavrilov, Rusya’nın ‘hiçbir devletin veya devletler birliğinin askeri üstünlük iddiasında bulunmayacağı, eşitlik, karşılıklı saygı ve bölünmez güvenlik ilkesine dayanan adil bir Avrupa güvenlik sistemi kurmaya açık kalmaya devam ettiğini’ vurguladı.Rus diplomat, “Dolayısıyla bundan böyle nasıl yaşayacağımıza dair seçim, coğrafi komşularımıza kalmış” ifadelerini kullandı.

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