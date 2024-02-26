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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240226/rusya-batinin-ukraynaya-asker-gondermesi-nato-ile-dogrudan-catisma-riskini-artiracak-1081120418.html
Rusya: Batı’nın Ukrayna’ya asker göndermesi NATO ile doğrudan çatışma riskini artıracak
Rusya: Batı’nın Ukrayna’ya asker göndermesi NATO ile doğrudan çatışma riskini artıracak
Sputnik Türkiye
Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T23:53+0300
2024-02-26T23:53+0300
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Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun bazı AB ve NATO ülkelerinin ikili anlaşmalara istinaden Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını görüştüğü sözlerini Sputnik’e değerlendiren Rus diplomat Gavrilov, şunları söyledi:‘Rusya, NATO ülkelerini Rus ordusuna karşı çatışmalara katılma tehlikesi konusunda uyarmıştı’Gavrilov, “Ukrayna’yı ülkemize karşı ‘koçbaşı’ olarak kullanan Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerini, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’ne karşı çatışmalara doğrudan katılma tehlikesi konusunda defalarca uyardık” vurgusunu yaptı.‘Rusya NATO ile diyalog kanallarını kapatmadı, ittifak bunu tek taraflı olarak yaptı’“Biz diyalog kanallarını hiçbir zaman kapatmadık. Bunu Rusya-NATO Konseyi’ni yok eden ve tehlikeli askeri olayların önlenmesine yönelik diyaloğu ‘donduran’ ittifak devletleri tek taraflı olarak yaptı” diyen Gavrilov, Rusya’nın ‘hiçbir devletin veya devletler birliğinin askeri üstünlük iddiasında bulunmayacağı, eşitlik, karşılıklı saygı ve bölünmez güvenlik ilkesine dayanan adil bir Avrupa güvenlik sistemi kurmaya açık kalmaya devam ettiğini’ vurguladı.Rus diplomat, “Dolayısıyla bundan böyle nasıl yaşayacağımıza dair seçim, coğrafi komşularımıza kalmış” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240226/abrams-tankinin-imha-edilmesini-yorumlayan-peskov-askerler-bu-tanklarin-da-yanacagini-soylemisti-1081117634.html
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Rusya: Batı’nın Ukrayna’ya asker göndermesi NATO ile doğrudan çatışma riskini artıracak

23:53 26.02.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Multimedya arşivine gidinRusya - NATO
Rusya - NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Konstantin Gavrilov, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığının NATO ile Rusya arasında doğrudan çatışma riskini artıracağını belirtti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun bazı AB ve NATO ülkelerinin ikili anlaşmalara istinaden Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını görüştüğü sözlerini Sputnik’e değerlendiren Rus diplomat Gavrilov, şunları söyledi:
“Çatışmanın NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya dönüşme riskinin artmasının en öngörülemez türden sonuçları olabilir. AB ve NATO devletlerinin elitlerinin ceplerinden Ukrayna’daki silahlı çatışmayı finanse ettiği Avrupalı vergi mükelleflerinin ihtilafın Avrupa’ya taşınmasını istediklerini düşünmüyorum. Bizim ülkemiz de bunu istemiyor.”

‘Rusya, NATO ülkelerini Rus ordusuna karşı çatışmalara katılma tehlikesi konusunda uyarmıştı’

Gavrilov, “Ukrayna’yı ülkemize karşı ‘koçbaşı’ olarak kullanan Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerini, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri’ne karşı çatışmalara doğrudan katılma tehlikesi konusunda defalarca uyardık” vurgusunu yaptı.

‘Rusya NATO ile diyalog kanallarını kapatmadı, ittifak bunu tek taraflı olarak yaptı’

“Biz diyalog kanallarını hiçbir zaman kapatmadık. Bunu Rusya-NATO Konseyi’ni yok eden ve tehlikeli askeri olayların önlenmesine yönelik diyaloğu ‘donduran’ ittifak devletleri tek taraflı olarak yaptı” diyen Gavrilov, Rusya’nın ‘hiçbir devletin veya devletler birliğinin askeri üstünlük iddiasında bulunmayacağı, eşitlik, karşılıklı saygı ve bölünmez güvenlik ilkesine dayanan adil bir Avrupa güvenlik sistemi kurmaya açık kalmaya devam ettiğini’ vurguladı.
Rus diplomat, “Dolayısıyla bundan böyle nasıl yaşayacağımıza dair seçim, coğrafi komşularımıza kalmış” ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
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