https://sputniknews.com.tr/20240226/abrams-tankinin-imha-edilmesini-yorumlayan-peskov-askerler-bu-tanklarin-da-yanacagini-soylemisti-1081117634.html
Abrams tankının imha edilmesini yorumlayan Peskov: Askerler bu tankların da yanacağını söylemişti
Abrams tankının imha edilmesini yorumlayan Peskov: Askerler bu tankların da yanacağını söylemişti
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askerlerinin en başından beri Ukrayna ordusuna sağlanan Abrams tanklarının aynı diğerleri gibi yanacağını söylediğini... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T21:05+0300
2024-02-26T21:05+0300
2024-02-26T21:05+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
abrams tankı
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Kremlin Sözcüsü Peskov, basın mensuplarının ilgili sorusu karşısında Rus askerlerinin en başından beri Ukrayna ordusuna sağlanan Abrams tanklarının aynı diğerleri gibi yanacağını söylediğini, savaşçıların Ukrayna’yı askeri güçten arındırdığını ve bunu her gün yaptığını ifade etti.Peskov, “Askerlerimiz en başından beri bu tankların da aynı diğerleri gibi yanacağını söylemişti, fakat genel olarak sizin ve benim Savunma Bakanlığı’ndan gelen günlük mesajlardan bildiğimiz gibi bu, Ukrayna’yı askeri güçten arındıran ve bunu her gün yapan ordumuzun günlük, sistemli, profesyonel ve özverili bir çalışmasıdır” diye konuştu.‘Putin’e operasyon bölgesindeki durum hakkında çevirimiçi bilgi veriliyor’Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in operasyon bölgesindeki durum hakkında anbean bilgilendirildiğini söyleyen Peskov, “Başkan’a cephedeki durum hakkında çevirimiçi olarak bilgi veriliyor. Kesinlikle. Doğal olarak tüm bunlar Başkomutan olan Devlet Başkanı tarafından anında öğreniliyor” ifadelerini kullandı.Kremlin Sözcüsü, Rus askerlerinin operasyon bölgesinde ortaya koyduğu başarılarının operasyon sürelerini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise, “Şu anda bu kadar ileri gitmeye gerek yok, her gün sistemli bir çalışma, çok yoğun bir çalışma yürütülüyor, yiğit askerlerimize başarılar dileyelim” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240226/isvicre-disisleri-rusya-ukrayna-ile-ilgili-baris-konferansina-davet-edilecek-1081116636.html
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dmitriy peskov, kremlin, abrams tankı
dmitriy peskov, kremlin, abrams tankı
Abrams tankının imha edilmesini yorumlayan Peskov: Askerler bu tankların da yanacağını söylemişti
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askerlerinin en başından beri Ukrayna ordusuna sağlanan Abrams tanklarının aynı diğerleri gibi yanacağını söylediğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, basın mensuplarının ilgili sorusu karşısında Rus askerlerinin en başından beri Ukrayna ordusuna sağlanan Abrams tanklarının aynı diğerleri gibi yanacağını söylediğini, savaşçıların Ukrayna’yı askeri güçten arındırdığını ve bunu her gün yaptığını ifade etti.
Peskov, “Askerlerimiz en başından beri bu tankların da aynı diğerleri gibi yanacağını söylemişti, fakat genel olarak sizin ve benim Savunma Bakanlığı’ndan gelen günlük mesajlardan bildiğimiz gibi bu, Ukrayna’yı askeri güçten arındıran ve bunu her gün yapan ordumuzun günlük, sistemli, profesyonel ve özverili bir çalışmasıdır” diye konuştu.
‘Putin’e operasyon bölgesindeki durum hakkında çevirimiçi bilgi veriliyor’
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in operasyon bölgesindeki durum hakkında anbean bilgilendirildiğini söyleyen Peskov, “Başkan’a cephedeki durum hakkında çevirimiçi olarak bilgi veriliyor. Kesinlikle. Doğal olarak tüm bunlar Başkomutan olan Devlet Başkanı tarafından anında öğreniliyor” ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü, Rus askerlerinin operasyon bölgesinde ortaya koyduğu başarılarının operasyon sürelerini etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise, “Şu anda bu kadar ileri gitmeye gerek yok, her gün sistemli bir çalışma, çok yoğun bir çalışma yürütülüyor, yiğit askerlerimize başarılar dileyelim” yanıtını verdi.