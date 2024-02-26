https://sputniknews.com.tr/20240226/isvicre-disisleri-rusya-ukrayna-ile-ilgili-baris-konferansina-davet-edilecek-1081116636.html
İsviçre Dışişleri: Rusya, Ukrayna ile ilgili barış konferansına davet edilecek
İsviçre Dışişleri: Rusya, Ukrayna ile ilgili barış konferansına davet edilecek
Sputnik Türkiye
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Sputnik’e demecinde Rusya'nın Ukrayna ile ilgili barış konferansına katılmak üzere İsviçre’ye davet edileceğini, ancak... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
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İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, “Önümüzdeki birkaç hafta ya da 2-3 ay içinde barışı getirecek bir konferansın yapılabileceğini varsaymak yanıltıcı ve safça olur. Böylelikle bu konferans, barış arayışı sürecinin yüksek düzeyde, en azından bakanlar düzeyinde açılmasını amaçlıyor. Rusya’nın bu ilk konferansa katılması pek olası değil, fakat davet edilecek. Öte yandan hedef, Rusya’nın da katılımıyla bu yolda yakınlaşabilmemizdir. Bu nedenle söz konusu yolda birkaç adım olacağını düşünmeliyiz” diye konuştu.İsviçreli bakan, ilk konferans İsviçre’de yapılacak olsa da sonraki konferansların bazı BRICS ülkeleri gibi başka ülkelerde de yapılabileceğini sözlerine ekledi:Lavrov daha önce yorumlamıştıRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı politikacıların aldatma ve sahtekarlık kullanarak Vladimir Zelenskiy’in ‘saçma ve aptalca bir girişim’ olan sözde ‘barış formülünü’ ilerletmek için küresel Güney ve Doğu’nun temsilcilerini ‘toplantılara’ sürüklemeye çalıştığını belirtmişti.Lavrov, Kiev’in önerdiği ‘barış formülünün’ tartışmalara temel oluşturup oluşturmayacağı sorusu karşısında, “Bu barış planına ‘Zelenskiy Barış Planı’ adı veriliyor. Dolayısıyla onun Ukrayna’nın uluslararası hukuka saygı ile gerekçelendirdiği hırslarını yansıttığı ortada. Ancak Rusya’nın da Ukrayna planının tam tersi olan kendi barış planının olduğu da ortada, zorluk ta bundan kaynaklanıyor. Niyet ve amaç bakımından 180 derece farklı barış planlarının olduğu ve arada bir dizi başka barış planının bulunduğu bir durumdayız. Bu konferansın amacı Zelenskiy’in planının 10 maddesini bir kez daha tartışmak değil. Bu, Kopenhag’da başlayan ve Davos’ta sona eren ulusal güvenlik danışmanlarının 4 konferansının hedefiydi” yanıtını vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20240219/lavrov-avrupa-birliginin-yeni-yaptirimlar-hazirlamasi-sasirtici-degil-1080897482.html
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isviçre, ukrayna krizi, rusya
isviçre, ukrayna krizi, rusya
İsviçre Dışişleri: Rusya, Ukrayna ile ilgili barış konferansına davet edilecek
İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Sputnik’e demecinde Rusya'nın Ukrayna ile ilgili barış konferansına katılmak üzere İsviçre’ye davet edileceğini, ancak Rus temsilcilerin gelmesinin pek olası olmadığını söyledi.
İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, “Önümüzdeki birkaç hafta ya da 2-3 ay içinde barışı getirecek bir konferansın yapılabileceğini varsaymak yanıltıcı ve safça olur. Böylelikle bu konferans, barış arayışı sürecinin yüksek düzeyde, en azından bakanlar düzeyinde açılmasını amaçlıyor. Rusya’nın bu ilk konferansa katılması pek olası değil, fakat davet edilecek. Öte yandan hedef, Rusya’nın da katılımıyla bu yolda yakınlaşabilmemizdir. Bu nedenle söz konusu yolda birkaç adım olacağını düşünmeliyiz” diye konuştu.
İsviçreli bakan, ilk konferans İsviçre’de yapılacak olsa da sonraki konferansların bazı BRICS ülkeleri gibi başka ülkelerde de yapılabileceğini sözlerine ekledi:
“BRICS ülkelerinin bu yolda belirli bir rol oynayabileceğini ve oynamak istediğini düşünebiliriz. Bunu yaparlarsa çok mutlu olacağız ve bu konuyu doğrudan kendileriyle görüşeceğiz. Bugün özellikle bu entegrasyon süreci kapsamında Güney Afrika ve Suudi Arabistan ile ikili toplantı yapacağım.”
Lavrov daha önce yorumlamıştı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı politikacıların aldatma ve sahtekarlık kullanarak Vladimir Zelenskiy’in ‘saçma ve aptalca bir girişim’ olan sözde ‘barış formülünü’ ilerletmek için küresel Güney ve Doğu’nun temsilcilerini ‘toplantılara’ sürüklemeye çalıştığını belirtmişti.
Lavrov, Kiev’in önerdiği ‘barış formülünün’ tartışmalara temel oluşturup oluşturmayacağı sorusu karşısında, “Bu barış planına ‘Zelenskiy Barış Planı’ adı veriliyor. Dolayısıyla onun Ukrayna’nın uluslararası hukuka saygı ile gerekçelendirdiği hırslarını yansıttığı ortada. Ancak Rusya’nın da Ukrayna planının tam tersi olan kendi barış planının olduğu da ortada, zorluk ta bundan kaynaklanıyor. Niyet ve amaç bakımından 180 derece farklı barış planlarının olduğu ve arada bir dizi başka barış planının bulunduğu bir durumdayız. Bu konferansın amacı Zelenskiy’in planının 10 maddesini bir kez daha tartışmak değil. Bu, Kopenhag’da başlayan ve Davos’ta sona eren ulusal güvenlik danışmanlarının 4 konferansının hedefiydi” yanıtını vermişti.