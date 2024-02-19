https://sputniknews.com.tr/20240219/lavrov-avrupa-birliginin-yeni-yaptirimlar-hazirlamasi-sasirtici-degil-1080897482.html

Lavrov: Avrupa Birliği’nin yeni yaptırımlar hazırlaması şaşırtıcı değil

Lavrov: Avrupa Birliği’nin yeni yaptırımlar hazırlaması şaşırtıcı değil

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya yönelik bir sonraki yaptırım paketi hakkında hiçbir şey düşünmediğini, AB’nin Rusya... 19.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-19T23:13+0300

2024-02-19T23:13+0300

2024-02-19T23:13+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bugün başlayan Latin Amerika turunun ilk durağı Küba’da mevkidaşı Bruno Rodrigues ile bir araya geldi.Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lavrov, AB’nin Rusya’ya karşı hazırlamakta olduğu 13. yaptırım paketi ile ilgili değerlendirmesinde AB’nin Rusya karşıtı histeri dolu eylemlerinin Moskova’yı uzun süredir şaşırtmadığını söyledi.Rus diplomat, “Bırakın tarih her şeyi yerli yerine koysun, AB’ye üye olan ülkelerinin sakinleri ise, kimleri iktidara getirdikleri konusunda sonuçlar çıkarsın” diye konuştu.‘Rusya, İsrail ile Filistin arasında doğrudan diyalog kurulmasına yardımcı olmak istiyor’İsrail-Filistin krizine de değinen Lavrov, “İsraillilerin ve Filistinlilerin anlaşmaya varmalarına yoğun bir biçimde yardımcı olmak istiyoruz. Aralarında doğrudan diyalog dışında başka bir yol görmüyoruz” dedi ve şöyle devam etti:‘Rusya, Küba'nın BRICS ile işbirliğine olan bağlılığını destekleyecek’Moskova’nın, Havana’nın BRICS ile işbirliğine ilgisini destekleyeceğini vurgulayan Lavrov, “Kübalı dostların BRICS ile etkileşime devam eden, hatta artan ilgisini tespit ettik. Rusya bu grubun dönem başkanı olarak bu eğilimi destekleyecek” diye konuştu. Lavrov ayrıca grubun diğer üyelerinin de ‘Küba’nın BRICS statüsü kazanmak için yaptığı başvuruya olumlu yaklaşacağına’ olan inancını dile getirdi.Rus diplomat, turistlerden talep olması halinde Rusya’nın Küba’ya uçak seferlerinin sayısını artırmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231028/sergey-lavrov-bati-nasil-bir-canavar-yarattiklari-konusunda-endiseli-1076812918.html

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