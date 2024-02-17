https://sputniknews.com.tr/20240217/scholz-almanyanin-mali-sonuclari-olmasina-ragmen-ukraynayi-desteklemesi-onemli-1080819260.html

Scholz: Almanya'nın ‘mali sonuçları’ olmasına rağmen Ukrayna'yı desteklemesi önemli

Scholz: Almanya'nın ‘mali sonuçları’ olmasına rağmen Ukrayna'yı desteklemesi önemli

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Scholz, Berlin’in Ukrayna'ya verdiği desteğin ‘mali sonuçları’ olmasına rağmen, yapılan yardımın önemli olduğunu söyledi. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T00:40+0300

2024-02-17T00:40+0300

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olaf scholz

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berlin

ukrayna

ukrayna krizi

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, Almanya'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin ‘mali sonuçları’ olmasına rağmen, Kiev'e yapılan yardımın doğru olduğunu düşündüğünü belirterek, Rusya'nın zaferinin sonuçlarının Ukrayna'yı desteklemekten çok daha pahalıya mal olacağını savundu.Scholz, “Vatandaşlarla yaptığım görüşmelerde bana her zaman ‘Ukrayna'yı bu kadar fazla desteklememiz doğru mu?’ diye soruyorlar. Elbette mali sonuçları olsa bile, ‘kesinlikle evet’ diyorum” dedi.Daha önce Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya 2024 yılında 7.1 milyar euro tutarında askeri yardım sağlayacağını, bunun 6 milyar eurosu'nun gelecek yıllar için yükümlülük şeklinde tahsis edileceğini söylemişti. Almanya, şu ana kadar Kiev'e aktarılan veya vaat edilen yardım için toplamda 28 milyar euro harcadı.Özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna’ya tahsis edilen yardım miktarı açısından ABD birinci, Almanya ise ikinci sırada yer alıyor.

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