https://sputniknews.com.tr/20240217/macron-ve-zelenskiy-guvenlik-garantilerine-iliskin-ikili-anlasma-imzaladi-1080819061.html

Macron ve Zelenskiy güvenlik garantilerine ilişkin ikili anlaşma imzaladı

Macron ve Zelenskiy güvenlik garantilerine ilişkin ikili anlaşma imzaladı

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Paris'te Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ilişkin ikili bir anlaşma imzaladı. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T00:24+0300

2024-02-17T00:24+0300

2024-02-17T00:24+0300

ukrayna krizi

emmanuel macron

vladimir zelenskiy

fransa

ukrayna

nato

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Paris'te bir araya geldi.Macron, Zelensky ile düzenlediği basın toplantısında, “Bu, Ukrayna'yı uzun vadede destekleme kararlılığımızın bir göstergesidir" dedi.Macron, Paris ile Kiev arasındaki güvenlik anlaşmasının Ukrayna'nın NATO üyeliğine kadar yürürlükte kalacağını belirterek, “Paris ile Kiev arasındaki güvenlik anlaşması 10 yıllık bir süre için imzalandı ve Ukrayna NATO üyesi olana kadar yürürlükte kalacak" ifadesini kullandı.Fransız lider, Temmuz 2023'te Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesi sırasında G7 formatında verilen taahhütler kapsamında imzalanan anlaşmanın 2024 yılında Ukrayna'ya 3 milyar euroluk askeri yardım tahsis edilmesini içerdiğini kaydetti.

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emmanuel macron, vladimir zelenskiy, fransa, ukrayna, nato