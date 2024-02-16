https://sputniknews.com.tr/20240216/biden-rusyanin-uzaya-uydusavar-silahlar-yerlestirme-niyetinde-oldugunu-dusunmuyoruz-1080817278.html

Biden: Rusya'nın uzaya uydusavar silahlar yerleştirme niyetinde olduğunu düşünmüyoruz

Biden: Rusya'nın uzaya uydusavar silahlar yerleştirme niyetinde olduğunu düşünmüyoruz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın uzaya uydusavar silahlar yerleştirme planlarını uygulamaya yönelik herhangi işaret görmediklerini belirtti. 16.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-16T22:14+0300

2024-02-16T22:14+0300

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ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'nın uzaya uydusavar silahlar yerleştirme konusundaki teknik imkanları hakkında bilgi aldığını, ancak bu planları uygulamaya yönelik herhangi bir niyet veya Amerikan halkına yönelik acil bir nükleer tehdit belirtisi görmediğini söyledi.Biden, “Öncelikle Rusya'nın şu anda yaptıklarından ABD halkına ya da dünyanın herhangi bir yerine yönelik bir nükleer tehdid söz konusu değil. Yaptıkları ya da yapacakları şeyler uzaydaki uydularla ve onlara zarar verme potansiyeliyle ilgili. Bu planları uygulamaya karar verdiklerine dair hiçbir işaret görmüyorum” dedi.ABD lideri, "Teorik olarak hasara neden olabilecek bir sistemi uzaya fırlatma imkanını tespit ettik, ancak bu henüz gerçekleşmedi ve umarım olmaz" diye ekledi.‘ABD, Kongre'nin onayı olmadan Ukrayna'ya yardım edemez’Biden, Kongre tarafından tahsis edilen fonlar olmadan Ukrayna'ya yardım etmenin bir yolu olmadığını belirterek, Temsilciler Meclisi'nin Beyaz Saray'ın bütçe talebini onaylamadan tatile çıkmasını eleştirdi.Biden, bir gazetecinin, Kiev'e 60 milyar dolar yardımı öngören tasarı onaylanmadan Ukraynalılara mühimmat gönderilmesinin mümkün olup olmadığı sorusuna “Hayır” yanıtını vererek, “Artık müdahale etmelerinin zamanı geldi. İki haftalığına tatile gitmek. İki haftalığına! Gittiler. İki haftalığına! Ne düşünüyorlar? Tanrım! Ne kadar saçma” ifadelerini kullandı.ABD lideri ayrıca fon tahsisindeki gecikmelerin, ABD'nin bir müttefik olarak güvenilirliği konusunda ‘ciddi endişelere’ neden olduğunu vurguladı.Kiev'e 60 milyar dolar yardımı öngören tasarı Senato'dan geçti ancak Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'ne takıldı.

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