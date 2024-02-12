https://sputniknews.com.tr/20240212/biden-cips-paketlerinin-kuculmesinden-sikayetci-amerikan-halki-enayi-yerine-konmaktan-bikti-1080666160.html
Biden cips paketlerinin küçülmesinden şikayetçi: 'Amerikan halkı enayi yerine konmaktan bıktı'
Biden cips paketlerinin küçülmesinden şikayetçi: 'Amerikan halkı enayi yerine konmaktan bıktı'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden spor içecek şişelerinin ve cips paketlerinin küçülmesinden rahatsız olduğunu belirterek büyük şirketlere seslendi ve "Amerikan halkı enayi... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T23:59+0300
2024-02-12T23:59+0300
2024-02-13T00:01+0300
dünya
joe biden
super bowl
içecek
dondurma
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ABD Başkanı Joe Biden sosyal medyadan yayınlanan videoda Super Bowl öncesi ABD halkına yönelik bir konuşma yaptı."Super Bowl alışverişi yaparken fiyatın aynı kaldığını ancak ürünlerin her zamankinden daha küçük olduğunu fark ettiniz mi?" şeklinde yapılan paylaşımda Biden atıştırmalıkların fiyatlarının aynı kaldığı halde içindekilerin miktarının az olmasından şikayetçi oldu."İnsanlar buna 'nicelik olarak azalma' diyor ve bunun anlamı da şirketlerin harcadığınız her dolar için size daha azını vermesi. Büyük tüketici markalarını buna bir son vermeye çağırıyorum" diyen Biden videoda ise şunları söyledi:'Beni en çok kızdıran şey dondurmaların küçülmesi'Onu en çok sinirlendiren şeyin dondurma ambalajlarının giderek küçülmesi olduğunu anlatan ABD Başkanı "Bir dondurma aşığıyım beni en çok kızdıran şey dondurma ambalajlarında boyutun küçülmesi ancak fiyatın aynı kalması" dedi.Amerikan halkının enayi yerine konduğunu anlatan Biden şunları da söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240212/bidenin-netanyahu-icin-sinkafli-kufur-kullandigi-iddia-edildi-1080665110.html
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joe biden, super bowl, içecek, dondurma
joe biden, super bowl, içecek, dondurma
Biden cips paketlerinin küçülmesinden şikayetçi: 'Amerikan halkı enayi yerine konmaktan bıktı'
23:59 12.02.2024 (güncellendi: 00:01 13.02.2024)
ABD Başkanı Biden spor içecek şişelerinin ve cips paketlerinin küçülmesinden rahatsız olduğunu belirterek büyük şirketlere seslendi ve "Amerikan halkı enayi yerine konmaktan bıktı. Şirketleri buna bir son vermeye çağırıyorum" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden sosyal medyadan yayınlanan videoda Super Bowl öncesi ABD halkına yönelik bir konuşma yaptı.
"Super Bowl alışverişi yaparken fiyatın aynı kaldığını ancak ürünlerin her zamankinden daha küçük olduğunu fark ettiniz mi?" şeklinde yapılan paylaşımda Biden atıştırmalıkların fiyatlarının aynı kaldığı halde içindekilerin miktarının az olmasından şikayetçi oldu.
"İnsanlar buna 'nicelik olarak azalma' diyor ve bunun anlamı da şirketlerin harcadığınız her dolar için size daha azını vermesi. Büyük tüketici markalarını buna bir son vermeye çağırıyorum" diyen Biden videoda ise şunları söyledi:
"Super Bowl Pazar günü ve eğer benim gibi biriyseniz, büyük maçı izlerken bir veya iki atıştırmalığın etrafınızda olmasını seversiniz. Oyunu izlemek için atıştırmalık satın alırken spor içeceği şişeleri ve cips paketlerindeki küçülmeyi fark etmiş olabilirsiniz. Ama yine de bizden aynı ücreti alıyorlar."
'Beni en çok kızdıran şey dondurmaların küçülmesi'
Onu en çok sinirlendiren şeyin dondurma ambalajlarının giderek küçülmesi olduğunu anlatan ABD Başkanı "Bir dondurma aşığıyım beni en çok kızdıran şey dondurma ambalajlarında boyutun küçülmesi ancak fiyatın aynı kalması" dedi.
Amerikan halkının enayi yerine konduğunu anlatan Biden şunları da söyledi:
"Bazı firmalar ürünleri yavaş yavaş küçülterek ve sizin fark etmeyeceğinizi umarak hızlı bir çıkış yakalamaya çalışıyor. Amerikan halkı enayi yerine konmaktan bıktı. Şirketleri buna bir son vermeye çağırıyorum, işletmelerin doğru şeyleri yaptığından emin olalım."