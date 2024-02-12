https://sputniknews.com.tr/20240212/biden-cips-paketlerinin-kuculmesinden-sikayetci-amerikan-halki-enayi-yerine-konmaktan-bikti-1080666160.html

Biden cips paketlerinin küçülmesinden şikayetçi: 'Amerikan halkı enayi yerine konmaktan bıktı'

Biden cips paketlerinin küçülmesinden şikayetçi: 'Amerikan halkı enayi yerine konmaktan bıktı'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden spor içecek şişelerinin ve cips paketlerinin küçülmesinden rahatsız olduğunu belirterek büyük şirketlere seslendi ve "Amerikan halkı enayi... 12.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-12T23:59+0300

2024-02-12T23:59+0300

2024-02-13T00:01+0300

dünya

joe biden

super bowl

içecek

dondurma

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ABD Başkanı Joe Biden sosyal medyadan yayınlanan videoda Super Bowl öncesi ABD halkına yönelik bir konuşma yaptı."Super Bowl alışverişi yaparken fiyatın aynı kaldığını ancak ürünlerin her zamankinden daha küçük olduğunu fark ettiniz mi?" şeklinde yapılan paylaşımda Biden atıştırmalıkların fiyatlarının aynı kaldığı halde içindekilerin miktarının az olmasından şikayetçi oldu."İnsanlar buna 'nicelik olarak azalma' diyor ve bunun anlamı da şirketlerin harcadığınız her dolar için size daha azını vermesi. Büyük tüketici markalarını buna bir son vermeye çağırıyorum" diyen Biden videoda ise şunları söyledi:'Beni en çok kızdıran şey dondurmaların küçülmesi'Onu en çok sinirlendiren şeyin dondurma ambalajlarının giderek küçülmesi olduğunu anlatan ABD Başkanı "Bir dondurma aşığıyım beni en çok kızdıran şey dondurma ambalajlarında boyutun küçülmesi ancak fiyatın aynı kalması" dedi.Amerikan halkının enayi yerine konduğunu anlatan Biden şunları da söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20240212/bidenin-netanyahu-icin-sinkafli-kufur-kullandigi-iddia-edildi-1080665110.html

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Sputnik Türkiye

joe biden, super bowl, içecek, dondurma