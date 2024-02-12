https://sputniknews.com.tr/20240212/bidenin-netanyahu-icin-sinkafli-kufur-kullandigi-iddia-edildi-1080665110.html
Biden'ın Netanyahu için sinkaflı küfür kullandığı iddia edildi
Biden'ın Netanyahu için sinkaflı küfür kullandığı iddia edildi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden'ın özel sohbetleri sırasında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında konuşurken sinkaflı küfür kullandığı öne sürüldü. 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T22:21+0300
2024-02-12T22:21+0300
2024-02-12T22:21+0300
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küfür etmek
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NBC News, Biden'ın özel sohbetlerinde bulunan ve ismi açıklanmayan beş ayrı kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı'nın yakın dönemde Netanyahu hakkında hakaret içeren sıfatlar kullandığını açıkladı.Biden, özel sohbetlerinde, İsrail'in ateşkesi kabul etmesi için çaba gösterdiğini ancak Netanyahu'nun kendisinin 'burnundan getirdiğini' söyledi.Habere göre, İsrail başbakanı Netanyahu ile başa çıkmanın imkansız olduğunu belirten Biden, çevresiyle İsrail Başbakanı'na ilişkin konuşmalarında Netanyahu'dan 'bu adam' gibi küçümseyici ifadeler de kullandı.ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Biden'ın, Netanyahu hakkında söz konusu ifadeleri kullanmadığı savunuldu.Biden ve Netanyahu dün "Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik devam eden çabaları" ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Netanyahu'ya "Refah'ta 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği" görüşünü yinelediği ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240212/ulkeler-felaket-olur-demisti-israil-refaha-saldirdi-100den-fazla-sivil-olum-var-1080636730.html
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joe biden, benyamin netanyahu, küfür etmek
joe biden, benyamin netanyahu, küfür etmek
Biden'ın Netanyahu için sinkaflı küfür kullandığı iddia edildi
ABD Başkanı Joe Biden'ın özel sohbetleri sırasında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında konuşurken sinkaflı küfür kullandığı öne sürüldü.
NBC News, Biden'ın özel sohbetlerinde bulunan ve ismi açıklanmayan beş ayrı kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı'nın yakın dönemde Netanyahu hakkında hakaret içeren sıfatlar kullandığını açıkladı.
Biden, özel sohbetlerinde, İsrail'in ateşkesi kabul etmesi için çaba gösterdiğini ancak Netanyahu'nun kendisinin 'burnundan getirdiğini' söyledi.
Habere göre, İsrail başbakanı Netanyahu ile başa çıkmanın imkansız olduğunu belirten Biden, çevresiyle İsrail Başbakanı'na ilişkin konuşmalarında Netanyahu'dan 'bu adam' gibi küçümseyici ifadeler de kullandı.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Biden'ın, Netanyahu hakkında söz konusu ifadeleri kullanmadığı savunuldu.
Biden ve Netanyahu dün "Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik devam eden çabaları" ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Netanyahu'ya "Refah'ta 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği" görüşünü yinelediği ifade edilmişti.