https://sputniknews.com.tr/20240302/simonyandan-alman-karsi-istihbaratin-subaylarin-ifsa-olan-konusmasini-denetledigi-haberine-yorum-1081299878.html

Simonyan’dan Alman karşı istihbaratın subayların ifşa olan konuşmasını denetlediği haberine yorum

Simonyan’dan Alman karşı istihbaratın subayların ifşa olan konuşmasını denetlediği haberine yorum

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman karşı istihbarat servisinin Bundeswehr... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T17:09+0300

2024-03-02T17:09+0300

2024-03-02T17:09+0300

ukrayna krizi

almanya

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

kırım köprüsü

alman ordusu (bundeswehr)

istihbarat

ukrayna

ukrayna ordusu

taurus

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103094/23/1030942391_0:227:2836:1822_1920x0_80_0_0_86a4e29334ca131bdb9a62421a289ed7.jpg

Rossiya Segodnya Medya Grubu ve RT televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Simonyan, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Bundeswehr subaylarının Kırım Köprüsü’ne saldırı planını konuşmaların ifşa ettiği ses kaydı ile ilgili denetim başlamasına ilişkin bir yorum paylaştı.Simonyan, “Bu arada Almanya’da askeri karşı istihbarat servisi, yaptığım paylaşım ile ilgili denetim başlattı. Ne yazık ki patlamış mısır yemiyorum” ifadelerini kullandı.Alman medyasının ifşa olan konuşmanın ses kaydının gerçek olduğuna dair haberlerini de yorumlayan Simonyan, “15 saat suskun kaldıktan sonra Almanlar, kaydın sahte olmadığını resmen doğruluyor” vurgusunu yaptı.Daha önce Almanya Savunma Bakanlığı, Bundeswehr subaylarının planının ifşa olması sonrasında Sputnik’in yönelttiği sorular karşısında yorum yapmayı reddetmişti. Kurum aynı zamanda, T-Online haber portalından gelen talebe yanıt olarak, Alman karşı istihbaratının konuşmanın dinlenmiş olabileceği ile ilgili bilgileri soruşturduğunu açıklamıştı.Ses kaydını yayan hesaplar bloke edilmişti Bild gazetesi ise Bundeswehr’in dün itibar zedelenmesini hafifletmek için girişimlerde bulunduğunu kaydederek, Bundeswehr’in ısrarı sonucu X platformunun Almanya’da ses kaydını yayan bazı hesapları bloke ettiğinin altını çizmişti.Neler olmuştu?Simonyan'ın yayımladığı deşifreye göre üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü’ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Subayların, diğer konuların yanı sıra ‘kırmızı çizgiyi’ geçmeyecek ve Ukrayna’daki çatışmanın bariz katılımcıları haline gelmeyecek şekilde Taurus füzelerinin nasıl teslim edileceğini ve Ukrayna askerlerinin füzeleri Kırım Köprüsü’ne ateşlemek üzere nasıl eğitileceğini tartıştığı kayda geçmiş bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240302/alman-subaylarin-konusmasinin-ses-kaydina-rusyanin-bm-misyonundan-tepki-1081299744.html

almanya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, kırım köprüsü, alman ordusu (bundeswehr), istihbarat, ukrayna, ukrayna ordusu, taurus