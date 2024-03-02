https://sputniknews.com.tr/20240302/alman-subaylarin-konusmasinin-ses-kaydina-rusyanin-bm-misyonundan-tepki-1081299744.html
Alman subayların konuşmasının ses kaydına Rusya’nın BM Misyonu’ndan tepki
Alman subayların konuşmasının ses kaydına Rusya’nın BM Misyonu’ndan tepki
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ses kaydı ifşa olan Alman subayların Kırım Köprüsü’ne saldırı planını... 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T17:00+0300
2024-03-02T17:00+0300
2024-03-02T17:00+0300
ukrayna krizi
almanya
subay
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
margarita simonyan
ifşa
alman
berlin
kırım köprüsü
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Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda üst düzey Alman subaylarının Kırım Köprüsü’ne saldırı hazırlıklarını tartıştıkları konuşmanın ses kaydının Berlin için utanç ve imaj kaybı olduğunu belirtti.“Bu olay, düzenbaz, şeytani, saldırgan, intikamcı ve Rus düşmanı gibi yeni özelliklerini ortaya çıkaran Almanya için tam bir utanç ve itibar kaybıdır. Bu ülke artık 1990’larda ve 2000’lerde dostluk anlaşmaları imzalamış olduğumuz ülke değil” ifadelerini kullanan Polyanskiy, ekledi:Ne olmuştu? Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın ifşa ettiği Alman subayların Kırım Köprüsü'nü tamamen yıkmaya yönelik saldırı planının yankıları sürüyor.Simonyan'ın yayımladığı deşifreye göre üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü’ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Subayların, diğer konuların yanı sıra ‘kırmızı çizgiyi’ geçmeyecek ve Ukrayna’daki çatışmanın bariz katılımcıları haline gelmeyecek şekilde Taurus füzelerinin nasıl teslim edileceğini ve Ukrayna askerlerinin füzeleri Kırım Köprüsü’ne ateşlemek üzere nasıl eğitileceğini tartıştığı kayda geçmiş bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240302/alman-basini-bazi-askerlere-gore-kirim-koprusune-saldiri-planiyla-ilgili-ses-kaydi-gercek-1081289689.html
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almanya, subay, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, ifşa, alman, berlin, kırım köprüsü
almanya, subay, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, ifşa, alman, berlin, kırım köprüsü
Alman subayların konuşmasının ses kaydına Rusya’nın BM Misyonu’ndan tepki
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ses kaydı ifşa olan Alman subayların Kırım Köprüsü’ne saldırı planını konuşmalarını utanç verici olarak tanımladı.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda üst düzey Alman subaylarının Kırım Köprüsü’ne saldırı hazırlıklarını tartıştıkları konuşmanın ses kaydının Berlin için utanç ve imaj kaybı olduğunu belirtti.
“Bu olay, düzenbaz, şeytani, saldırgan, intikamcı ve Rus düşmanı gibi yeni özelliklerini ortaya çıkaran Almanya için tam bir utanç ve itibar kaybıdır. Bu ülke artık 1990’larda ve 2000’lerde dostluk anlaşmaları imzalamış olduğumuz ülke değil” ifadelerini kullanan Polyanskiy, ekledi:
1930’larla benzerlik kaçınılmaz.
Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın ifşa ettiği Alman subayların Kırım Köprüsü'nü tamamen yıkmaya yönelik saldırı planının yankıları sürüyor.
Simonyan'ın yayımladığı deşifreye göre üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü’ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Subayların, diğer konuların yanı sıra ‘kırmızı çizgiyi’ geçmeyecek ve Ukrayna’daki çatışmanın bariz katılımcıları haline gelmeyecek şekilde Taurus füzelerinin nasıl teslim edileceğini ve Ukrayna askerlerinin füzeleri Kırım Köprüsü’ne ateşlemek üzere nasıl eğitileceğini tartıştığı kayda geçmiş bulunuyor.