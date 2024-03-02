https://sputniknews.com.tr/20240302/alman-subaylarin-konusmasinin-ses-kaydina-rusyanin-bm-misyonundan-tepki-1081299744.html

Alman subayların konuşmasının ses kaydına Rusya’nın BM Misyonu’ndan tepki

Alman subayların konuşmasının ses kaydına Rusya’nın BM Misyonu’ndan tepki

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ses kaydı ifşa olan Alman subayların Kırım Köprüsü’ne saldırı planını... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T17:00+0300

2024-03-02T17:00+0300

2024-03-02T17:00+0300

ukrayna krizi

almanya

subay

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

margarita simonyan

ifşa

alman

berlin

kırım köprüsü

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Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda üst düzey Alman subaylarının Kırım Köprüsü’ne saldırı hazırlıklarını tartıştıkları konuşmanın ses kaydının Berlin için utanç ve imaj kaybı olduğunu belirtti.“Bu olay, düzenbaz, şeytani, saldırgan, intikamcı ve Rus düşmanı gibi yeni özelliklerini ortaya çıkaran Almanya için tam bir utanç ve itibar kaybıdır. Bu ülke artık 1990’larda ve 2000’lerde dostluk anlaşmaları imzalamış olduğumuz ülke değil” ifadelerini kullanan Polyanskiy, ekledi:Ne olmuştu? Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın ifşa ettiği Alman subayların Kırım Köprüsü'nü tamamen yıkmaya yönelik saldırı planının yankıları sürüyor.Simonyan'ın yayımladığı deşifreye göre üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü’ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Subayların, diğer konuların yanı sıra ‘kırmızı çizgiyi’ geçmeyecek ve Ukrayna’daki çatışmanın bariz katılımcıları haline gelmeyecek şekilde Taurus füzelerinin nasıl teslim edileceğini ve Ukrayna askerlerinin füzeleri Kırım Köprüsü’ne ateşlemek üzere nasıl eğitileceğini tartıştığı kayda geçmiş bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240302/alman-basini-bazi-askerlere-gore-kirim-koprusune-saldiri-planiyla-ilgili-ses-kaydi-gercek-1081289689.html

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almanya, subay, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, ifşa, alman, berlin, kırım köprüsü