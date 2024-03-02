https://sputniknews.com.tr/20240302/alman-basini-bazi-askerlere-gore-kirim-koprusune-saldiri-planiyla-ilgili-ses-kaydi-gercek-1081289689.html

Alman basını: Bazı askerlere göre Kırım Köprüsü'ne saldırı planıyla ilgili ses kaydı gerçek

Alman basını: Bazı askerlere göre Kırım Köprüsü'ne saldırı planıyla ilgili ses kaydı gerçek

Sputnik Türkiye

Alman subayların Kırım Köprüsü'ne saldırı planını konuştukları ses kaydının Bundeswehr (Almanya Silahlı Kuvvetleri) içinde yayıldığı ve bazı askerlerin kaydın... 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T10:28+0300

2024-03-02T10:28+0300

2024-03-02T10:28+0300

ukrayna krizi

kırım

kırım köprüsü

margarita simonyan

rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan

bild

spiegel

welt

alman ordusu (bundeswehr)

rusya

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Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın ifşa ettiği Alman subayların Kırım Köprüsü'nü tamamen yıkmaya yönelik saldırı planı, Alman basınında çok büyük ses getirdi.Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, Spiegel ve Welt, bugünkü sayfalarında Bundeswehr'de yaşanan ses kaydı skandalının yankılarını okurlarına aktardı.Ses kaydının Alman ordusu içinde de yayıldığını yazan Welt, gazeteye demeç veren bazı askerlerin kaydın gerçek olduğunu söylediğini aktardı.Haberde, "Ses kaydı Bundeswehr'de de dolaşıyor ve Welt'e konuşan birkaç asker bunun gerçek olduğunu belirtti" dendi.'Savunma Bakanlığı, iç iletişim kanallarının dinlenme ihtimalini dışlamıyor'Spiegel gazetesi, Almanya Savunma Bakanlığı'nın ses kaydının ortaya çıkmasından ciddi rahatsızlık duyduğunu ve Savunma Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın iç iletişim kanallarının dinlenme ihtimalini dışlamadığını okurlarına aktardı.Spiegel, "Kaydın ifşa olmasının ardından Alman Federal Askeri Karşı İstihbarat Dairesi (MAD) soruşturma başlattı. Ancak Hava Kuvvetleri, Bundeswehr ve hatta Alman Savunma Bakanlığı'ndaki iç iletişim kanallarının Ruslar tarafından dinlenip dinlenmediği konusunda şüpheler var. Alman Savunma Bakanlığı, bu konu hakkında detaylı bir yorumda bulunmayı reddetti" diye yazdı.'Gerçek olduğunu varsaymak için çok sayıda dayanak var'Bild gazetesi, Bundeswehr henüz resmen teyit etmemiş olsa da, ses kaydının gerçek olduğunu varsaymak için çok sayıda dayanak bulunduğunu vurguladı.Konuşmanın Alman subaylardan korumalı telefon görüşmesinin yapıldığı anda bulunduğu Singapur'da kayıt altına alınmış olduğunu dışlamayan Bild, söz konusu subayın konuşmanın başında Singapur'daki otellerin kalitesinden bahsederken bunu kabul ettiğine dikkat çekti."Odasının dinlendiğini, telefonuna sızıldığını veya güvenli olmayan bir ağ üzerinden arama yaptığını varsayabiliriz" diyen Bild, bunun arkasında Rus istihbaratının veya partnerlerinin olabileceği üzerinde durdu.'Bundeswehr, X'teki bazı hesapları bloke ettirdi'Bundeswehr'in dün itibar zedelenmesini hafifletmek için girişimlerde bulunduğunu kaydeden Bild, Bundeswehr'in ısrarı sonucu X platformunun Almanya'da ses kaydını yayan bazı hesapları bloke ettiğinin altını çizdi.Zaharova: Bundeswehr izleri örtbas ediyorBundeswehr'in bazı X hesaplarını kapattırmasına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Buna izleri örtbas etmek denir. Her şey, Kuzey Akım'a yönelik terör saldırıları hakkında Almanya'da yapılan 'soruşturmanın' senaryosuyla aynı şekilde mi ilerleyecek?" ifadelerini kullandı.Simonyan'ın yayımladığı deşifreye göre üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü'ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Bir Alman subay, 100 Taurus füzesinin iki parti halinde Kiev'e nakledilmesini önermişti.

https://sputniknews.com.tr/20240301/alman-subaylarin-plani-ifsa-oldu-simonyan-planlanan-kirim-kopru-saldirisinin-detaylari-yayinladi--1081266449.html

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kırım, kırım köprüsü, margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, bild, spiegel, welt, alman ordusu (bundeswehr), rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova