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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/alman-subaylarin-plani-ifsa-oldu-simonyan-planlanan-kirim-kopru-saldirisinin-detaylari-yayinladi--1081266449.html
Alman subayların planı ifşa oldu: Simonyan, planlanan Kırım Köprü saldırısının detayları yayınladı
Alman subayların planı ifşa oldu: Simonyan, planlanan Kırım Köprü saldırısının detayları yayınladı
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman ordusundan üst düzey subayların Kırım... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T14:23+0300
2024-03-01T15:33+0300
ukrayna krizi
kırım
kerç
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
margarita simonyan
alman
subay
terörizm
saldırı
kırım köprüsü
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Simonyan'ın yayınladığı deşifreye göre üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü'ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı ortaya çıktı. Deşifre metnine göre Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıyla ilgili görüşmede yer alan Alman Hava Kuvvetleri eğitmeni, 100 Taurus füzesinin iki parti halinde Kiev'e nakledilmesini önerdi.Alman subaylar, Dassault Rafale savaş uçağıyla Taurus füzelerini kullanarak saldırı düzenleme olasılığını tartışırken bir askeri yetkili, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya teslim edildikten sonra 8 ay içinde kullanıma hazır olacağına dikkat çekti.Alman Hava Kuvvetleri Komutanlığı Operasyon ve Tatbikat Daire Başkanı Graefe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müfettişi Gerhartz ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Hava Harekat Merkezi yetkilileri Fenske ve Frostedt'in katıldığı konuşmanın 19 Şubat'ta gerçekleştiği görüldü.Fenske, "Köprünün yıkılmasıyla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalıştık ve ne yazık ki köprünün boyutundan dolayı piste benzediği sonucuna vardık. Dolayısıyla 10 hatta 20'den fazla füze gerekebilir" derken bu sayıda füzeyle yapılacak saldırının köprüde sadece delik açacağını ve hasar oluşturacağını, köprüyü yıkamayacağını itiraf etti.Gerhartz, konuşma sırasında "Ukrayna'nın her şeyi kendi başına yapabileceğine güvenebilir miyiz?" sorusunu yöneltti. Fenske de, 21 Şubat'ta Ukrayna'ya gideceğini anımsatarak şunları söyledi: Alman subayların saldırıyı Berlin'i çatışmanın tarafı yapmayacak şekilde planlamak için uygun bir yöntem bulmaya çalıştığı görüldü.Almanya Savunma Bakanlığı açıklama yapmaktan kaçındıAlmanya Savunma Bakanlığı, Berlin'in planının ifşa olması sonrası yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı seçti.Bakanlıktan Sputnik'e yapılan açıklamada, "İlkesel olarak basında çıkan haberleri ve içeriklerini yorumlamadığımızı lütfen unutmayın" dendi.Zaharova: Hibrit savaş tüm hızıyla sürüyorAlmanya'nın Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırı planına Telegram hesabından tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Batı'nın Rus halkına karşı yürüttüğü hibrit savaş tüm hızıyla sürüyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240301/simonyan-elimde-ust-duzey-alman-subaylarin-kirim-koprusu-saldirisini-tartistigi-ses-kaydi-var-1081253646.html
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kırım, kerç, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, alman, subay, terörizm, saldırı, kırım köprüsü, kırım'da açılan kerç köprüsü, kerç boğaz
kırım, kerç, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, alman, subay, terörizm, saldırı, kırım köprüsü, kırım'da açılan kerç köprüsü, kerç boğaz

Alman subayların planı ifşa oldu: Simonyan, planlanan Kırım Köprü saldırısının detayları yayınladı

14:23 01.03.2024 (güncellendi: 15:33 01.03.2024)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinKırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman ordusundan üst düzey subayların Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği ses kaydının deşifresini yayınladı.
Simonyan'ın yayınladığı deşifreye göre üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü'ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı ortaya çıktı.
Deşifre metnine göre Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıyla ilgili görüşmede yer alan Alman Hava Kuvvetleri eğitmeni, 100 Taurus füzesinin iki parti halinde Kiev'e nakledilmesini önerdi.

Alman subaylar, Dassault Rafale savaş uçağıyla Taurus füzelerini kullanarak saldırı düzenleme olasılığını tartışırken bir askeri yetkili, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya teslim edildikten sonra 8 ay içinde kullanıma hazır olacağına dikkat çekti.
Alman Hava Kuvvetleri Komutanlığı Operasyon ve Tatbikat Daire Başkanı Graefe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müfettişi Gerhartz ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Hava Harekat Merkezi yetkilileri Fenske ve Frostedt'in katıldığı konuşmanın 19 Şubat'ta gerçekleştiği görüldü.
Fenske, "Köprünün yıkılmasıyla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalıştık ve ne yazık ki köprünün boyutundan dolayı piste benzediği sonucuna vardık. Dolayısıyla 10 hatta 20'den fazla füze gerekebilir" derken bu sayıda füzeyle yapılacak saldırının köprüde sadece delik açacağını ve hasar oluşturacağını, köprüyü yıkamayacağını itiraf etti.
Gerhartz, konuşma sırasında "Ukrayna'nın her şeyi kendi başına yapabileceğine güvenebilir miyiz?" sorusunu yöneltti. Fenske de, 21 Şubat'ta Ukrayna'ya gideceğini anımsatarak şunları söyledi:
"IABG ve NDK'dan bilgi almak için Kiev'de ekipman bulundurma konusunu dikkatle düşünmeliyiz. Bunu onlara sağlamalıyız, bu nedenle 21 Şubat'ta oraya uçmam gerekiyor, her şeyi en iyi şekilde planlamamız gerekiyor, Storm Shadow meselesindeki gibi olmamalı."
Alman subayların saldırıyı Berlin'i çatışmanın tarafı yapmayacak şekilde planlamak için uygun bir yöntem bulmaya çalıştığı görüldü.

Almanya Savunma Bakanlığı açıklama yapmaktan kaçındı

Almanya Savunma Bakanlığı, Berlin'in planının ifşa olması sonrası yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı seçti.

Bakanlıktan Sputnik'e yapılan açıklamada, "İlkesel olarak basında çıkan haberleri ve içeriklerini yorumlamadığımızı lütfen unutmayın" dendi.

Zaharova: Hibrit savaş tüm hızıyla sürüyor

Almanya'nın Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırı planına Telegram hesabından tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Batı'nın Rus halkına karşı yürüttüğü hibrit savaş tüm hızıyla sürüyor" ifadelerini kullandı.
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
Ukrayna krizi
Simonyan: Elimde üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü saldırısını tartıştığı ses kaydı var
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