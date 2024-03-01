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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/simonyan-elimde-ust-duzey-alman-subaylarin-kirim-koprusu-saldirisini-tartistigi-ses-kaydi-var-1081253646.html
Simonyan: Elimde üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü saldırısını tartıştığı ses kaydı var
Simonyan: Elimde üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü saldırısını tartıştığı ses kaydı var
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman ordusundan üst düzey subayların Kırım... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T12:17+0300
2024-03-01T12:37+0300
ukrayna krizi
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
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Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "Tam da (Almanya Başbakanı) Scholz'un NATO'nun Ukrayna çatışmasına katılmadığını ve katılmayacağını söylediği gün apoletli yoldaşlar bana son derece ilginç bir şey aktardı. Bu çok ilgi çekici kayıtta, yüksek rütbeli Alman subaylar Kırım Köprüsü'nü nasıl bombalayacaklarını (dikkat!) tartışıyor" dedi.'ABD'li ve İngiliz askerlerin de adı geçiyor'Konuşmaya katılan subayların saldırıyı Almanya'yı töhmet altında bırakmayacak şekilde nasıl gerçekleştireceklerini tartıştıklarını kaydeden Simonyan, 40 dakikalık kayıtta çatışmada uzun süredir yer alan ABD'li ve İngiliz askerlerinin de adının geçtiğini belirtti."O kadar eğlenceli bir materyal ve ses ki, bunu gerçekten yayınlamak istiyorum. Takipçilerimi sevindirmek" diye devam eden Simonyan, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi'ne, Almanya Dışişleri Bakanı'na ve bizzat Başbakan Olaf Scholz'a bu durumla ilgili resmi gazetecilik talebinde bulunacağını vurguladı.Simonyan, "Bunu nasıl anlamalıyız? Rusya'nın Almanya'ya geçen sefer Rus köprülerindeki patlamaların Berlin için nasıl sonuçlandığını aktif bir şekilde hatırlatmasının zamanı gelmedi mi? Medya kuruluşlarınızdan gelen tüm taleplerde olduğu gibi, bunun cevabını bugün öğlene kadar görmek isterim. Aksi takdirde yarın ne olacağı belli olmaz" diye ekledi.Scholz Macron'un önerisine karşı çıktığını söylemiştiFransa’nın başkenti Paris’te, 26 Şubat Pazartesi günü Ukrayna’ya destek konferansı düzenlenmiş, toplantıya Almanya, İngiltere, Polonya, Danimarka ve Hollanda dahil 10 ülkenin lideri davet edilmişti.Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’nin, Ukrayna’ya orta ve uzun menzilli füzelerin sağlanması için yeni koalisyon kurma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Fransız lider, Rusya’nın bu savaşı kazanmaması için elinden geleni yapacağını söylerken, ‘bazı NATO ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderebileceği’ açıklamasıyla büyük tepki toplamıştı.Ayrıca Macron’un girişimiyle toplantıda, Ukrayna’ya asker gönderme olasılığı ele alınmış ancak fikir birliğine varılamamıştı.Toplantının ardından Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’ya asker göndermeyeceklerini açıklamıştı. Alman Başbakan, genel olarak NATO’nun bunu yapma niyetinde olmadığını kaydetmişti. Scholz ayrıca Ukrayna’ya Taurus füzelerini gönderme planlarının da olmadığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230721/zelenskiy-kirim-koprusu-hedefimiz-yok-edilmeli-1073827697.html
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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, kırım köprüsü, kerç, kerç boğazı, kerç köprüsü, almanya, ingiltere, abd, asker, istihbarat, ses kaydı
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, kırım köprüsü, kerç, kerç boğazı, kerç köprüsü, almanya, ingiltere, abd, asker, istihbarat, ses kaydı

Simonyan: Elimde üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü saldırısını tartıştığı ses kaydı var

12:17 01.03.2024 (güncellendi: 12:37 01.03.2024)
© Sputnik / Дмитрий МакеевKırım Köprüsü
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman ordusundan üst düzey subayların Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği bir ses kaydına ulaştığını açıkladı.
Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "Tam da (Almanya Başbakanı) Scholz'un NATO'nun Ukrayna çatışmasına katılmadığını ve katılmayacağını söylediği gün apoletli yoldaşlar bana son derece ilginç bir şey aktardı. Bu çok ilgi çekici kayıtta, yüksek rütbeli Alman subaylar Kırım Köprüsü'nü nasıl bombalayacaklarını (dikkat!) tartışıyor" dedi.

'ABD'li ve İngiliz askerlerin de adı geçiyor'

Konuşmaya katılan subayların saldırıyı Almanya'yı töhmet altında bırakmayacak şekilde nasıl gerçekleştireceklerini tartıştıklarını kaydeden Simonyan, 40 dakikalık kayıtta çatışmada uzun süredir yer alan ABD'li ve İngiliz askerlerinin de adının geçtiğini belirtti.

"O kadar eğlenceli bir materyal ve ses ki, bunu gerçekten yayınlamak istiyorum. Takipçilerimi sevindirmek" diye devam eden Simonyan, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi'ne, Almanya Dışişleri Bakanı'na ve bizzat Başbakan Olaf Scholz'a bu durumla ilgili resmi gazetecilik talebinde bulunacağını vurguladı.

Simonyan, "Bunu nasıl anlamalıyız? Rusya'nın Almanya'ya geçen sefer Rus köprülerindeki patlamaların Berlin için nasıl sonuçlandığını aktif bir şekilde hatırlatmasının zamanı gelmedi mi? Medya kuruluşlarınızdan gelen tüm taleplerde olduğu gibi, bunun cevabını bugün öğlene kadar görmek isterim. Aksi takdirde yarın ne olacağı belli olmaz" diye ekledi.

Scholz Macron'un önerisine karşı çıktığını söylemişti

Fransa’nın başkenti Paris’te, 26 Şubat Pazartesi günü Ukrayna’ya destek konferansı düzenlenmiş, toplantıya Almanya, İngiltere, Polonya, Danimarka ve Hollanda dahil 10 ülkenin lideri davet edilmişti.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’nin, Ukrayna’ya orta ve uzun menzilli füzelerin sağlanması için yeni koalisyon kurma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Fransız lider, Rusya’nın bu savaşı kazanmaması için elinden geleni yapacağını söylerken, ‘bazı NATO ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderebileceği’ açıklamasıyla büyük tepki toplamıştı.Ayrıca Macron’un girişimiyle toplantıda, Ukrayna’ya asker gönderme olasılığı ele alınmış ancak fikir birliğine varılamamıştı.

Toplantının ardından Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’ya asker göndermeyeceklerini açıklamıştı. Alman Başbakan, genel olarak NATO’nun bunu yapma niyetinde olmadığını kaydetmişti. Scholz ayrıca Ukrayna’ya Taurus füzelerini gönderme planlarının da olmadığını söylemişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
Ukrayna krizi
Zelenskiy: Kırım Köprüsü hedefimiz, yok edilmeli
21 Temmuz 2023, 22:01
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