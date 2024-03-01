https://sputniknews.com.tr/20240301/simonyan-elimde-ust-duzey-alman-subaylarin-kirim-koprusu-saldirisini-tartistigi-ses-kaydi-var-1081253646.html

Simonyan: Elimde üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü saldırısını tartıştığı ses kaydı var

Simonyan: Elimde üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü saldırısını tartıştığı ses kaydı var

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman ordusundan üst düzey subayların Kırım... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T12:17+0300

2024-03-01T12:17+0300

2024-03-01T12:37+0300

ukrayna krizi

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

margarita simonyan

kırım köprüsü

kerç

kerç boğazı

kerç köprüsü

almanya

ingiltere

abd

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/16/1077666937_0:71:1024:647_1920x0_80_0_0_5946d13147c0daddb287d4989141c8bc.jpg

Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "Tam da (Almanya Başbakanı) Scholz'un NATO'nun Ukrayna çatışmasına katılmadığını ve katılmayacağını söylediği gün apoletli yoldaşlar bana son derece ilginç bir şey aktardı. Bu çok ilgi çekici kayıtta, yüksek rütbeli Alman subaylar Kırım Köprüsü'nü nasıl bombalayacaklarını (dikkat!) tartışıyor" dedi.'ABD'li ve İngiliz askerlerin de adı geçiyor'Konuşmaya katılan subayların saldırıyı Almanya'yı töhmet altında bırakmayacak şekilde nasıl gerçekleştireceklerini tartıştıklarını kaydeden Simonyan, 40 dakikalık kayıtta çatışmada uzun süredir yer alan ABD'li ve İngiliz askerlerinin de adının geçtiğini belirtti."O kadar eğlenceli bir materyal ve ses ki, bunu gerçekten yayınlamak istiyorum. Takipçilerimi sevindirmek" diye devam eden Simonyan, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi'ne, Almanya Dışişleri Bakanı'na ve bizzat Başbakan Olaf Scholz'a bu durumla ilgili resmi gazetecilik talebinde bulunacağını vurguladı.Simonyan, "Bunu nasıl anlamalıyız? Rusya'nın Almanya'ya geçen sefer Rus köprülerindeki patlamaların Berlin için nasıl sonuçlandığını aktif bir şekilde hatırlatmasının zamanı gelmedi mi? Medya kuruluşlarınızdan gelen tüm taleplerde olduğu gibi, bunun cevabını bugün öğlene kadar görmek isterim. Aksi takdirde yarın ne olacağı belli olmaz" diye ekledi.Scholz Macron'un önerisine karşı çıktığını söylemiştiFransa’nın başkenti Paris’te, 26 Şubat Pazartesi günü Ukrayna’ya destek konferansı düzenlenmiş, toplantıya Almanya, İngiltere, Polonya, Danimarka ve Hollanda dahil 10 ülkenin lideri davet edilmişti.Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’nin, Ukrayna’ya orta ve uzun menzilli füzelerin sağlanması için yeni koalisyon kurma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Fransız lider, Rusya’nın bu savaşı kazanmaması için elinden geleni yapacağını söylerken, ‘bazı NATO ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderebileceği’ açıklamasıyla büyük tepki toplamıştı.Ayrıca Macron’un girişimiyle toplantıda, Ukrayna’ya asker gönderme olasılığı ele alınmış ancak fikir birliğine varılamamıştı.Toplantının ardından Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’ya asker göndermeyeceklerini açıklamıştı. Alman Başbakan, genel olarak NATO’nun bunu yapma niyetinde olmadığını kaydetmişti. Scholz ayrıca Ukrayna’ya Taurus füzelerini gönderme planlarının da olmadığını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230721/zelenskiy-kirim-koprusu-hedefimiz-yok-edilmeli-1073827697.html

kerç

kerç boğazı

almanya

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, kırım köprüsü, kerç, kerç boğazı, kerç köprüsü, almanya, ingiltere, abd, asker, istihbarat, ses kaydı