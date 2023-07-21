https://sputniknews.com.tr/20230721/zelenskiy-kirim-koprusu-hedefimiz-yok-edilmeli-1073827697.html
Zelenskiy: Kırım Köprüsü hedefimiz, yok edilmeli
Zelenskiy: Kırım Köprüsü hedefimiz, yok edilmeli
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım Köprüsü’nün barış değil savaş getirdiği için etkisiz hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T22:01+0300
2023-07-21T22:01+0300
2023-07-21T22:01+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kırım köprüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073474426_0:126:2909:1762_1920x0_80_0_0_3f12b19174aaefbf4017cd157fd04a61.jpg
Aspen Güvenlik Forumu’nda konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy, “Kırım Köprüsü’nün hedefimiz olduğu ortada. Barış değil, savaş getiren her bir hedef etkisiz hale getirilmeli” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, Kırım’ın Ukrayna’ya dönmesinin de hedefleri olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230718/rusya-abd-kirim-koprusu-konusunda-kievi-koruyarak-suclarina-ortak-oldugunu-ortaya-koyuyor-1073671440.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073474426_197:0:2712:1886_1920x0_80_0_0_dbc4070c28c515a5fa5e9e6d387605d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, kırım köprüsü
rusya, ukrayna, kırım köprüsü
Zelenskiy: Kırım Köprüsü hedefimiz, yok edilmeli
Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım Köprüsü’nün barış değil savaş getirdiği için etkisiz hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.
Aspen Güvenlik Forumu’nda konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy, “Kırım Köprüsü’nün hedefimiz olduğu ortada. Barış değil, savaş getiren her bir hedef etkisiz hale getirilmeli” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Kırım’ın Ukrayna’ya dönmesinin de hedefleri olduğunu söyledi.