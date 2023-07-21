https://sputniknews.com.tr/20230721/zelenskiy-kirim-koprusu-hedefimiz-yok-edilmeli-1073827697.html

Zelenskiy: Kırım Köprüsü hedefimiz, yok edilmeli

Zelenskiy: Kırım Köprüsü hedefimiz, yok edilmeli

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım Köprüsü’nün barış değil savaş getirdiği için etkisiz hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T22:01+0300

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ukrayna krizi

rusya

ukrayna

kırım köprüsü

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Aspen Güvenlik Forumu’nda konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy, “Kırım Köprüsü’nün hedefimiz olduğu ortada. Barış değil, savaş getiren her bir hedef etkisiz hale getirilmeli” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, Kırım’ın Ukrayna’ya dönmesinin de hedefleri olduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230718/rusya-abd-kirim-koprusu-konusunda-kievi-koruyarak-suclarina-ortak-oldugunu-ortaya-koyuyor-1073671440.html

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