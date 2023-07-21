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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230721/zelenskiy-kirim-koprusu-hedefimiz-yok-edilmeli-1073827697.html
Zelenskiy: Kırım Köprüsü hedefimiz, yok edilmeli
Zelenskiy: Kırım Köprüsü hedefimiz, yok edilmeli
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım Köprüsü’nün barış değil savaş getirdiği için etkisiz hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T22:01+0300
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rusya
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Aspen Güvenlik Forumu’nda konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy, “Kırım Köprüsü’nün hedefimiz olduğu ortada. Barış değil, savaş getiren her bir hedef etkisiz hale getirilmeli” ifadelerini kullandı.Zelenskiy, Kırım’ın Ukrayna’ya dönmesinin de hedefleri olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230718/rusya-abd-kirim-koprusu-konusunda-kievi-koruyarak-suclarina-ortak-oldugunu-ortaya-koyuyor-1073671440.html
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rusya, ukrayna, kırım köprüsü
rusya, ukrayna, kırım köprüsü

Zelenskiy: Kırım Köprüsü hedefimiz, yok edilmeli

22:01 21.07.2023
© AA / Dursun AydemirUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2023
© AA / Dursun Aydemir
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım Köprüsü’nün barış değil savaş getirdiği için etkisiz hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.
Aspen Güvenlik Forumu’nda konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy, “Kırım Köprüsü’nün hedefimiz olduğu ortada. Barış değil, savaş getiren her bir hedef etkisiz hale getirilmeli” ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, Kırım’ın Ukrayna’ya dönmesinin de hedefleri olduğunu söyledi.
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2023
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