https://sputniknews.com.tr/20240310/italyadan-kieve-asker-gondermeyi-planlayan-macrona-yanit-paris-nato-adina-konusamaz-1081557560.html

İtalya’dan Kiev'e asker göndermeyi planlayan Macron’a yanıt: Paris NATO adına konuşamaz

İtalya’dan Kiev'e asker göndermeyi planlayan Macron’a yanıt: Paris NATO adına konuşamaz

Sputnik Türkiye

Polonya ile birlikte Ukrayna'ya asker göndermeye hazır Batılı ülkelerden oluşan ittifak kurma planıyla Avrupa’yı karıştırmaya devam eden Fransa Cumhurbaşkanı... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T13:26+0300

2024-03-10T13:26+0300

2024-03-10T13:29+0300

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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ülkesindeki La Stampa gazetesine verdiği demecinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dile getirdiği planları değerlendirdi.Paris'in Ukrayna'ya asker gönderme fikrini ve Varşova'dan bu plana ‘açık kapı bırakan’ açıklamaları yorumlayan Crosetto, Fransa ve Polonya'nın NATO adına konuşamayacağını vurgularken, ittifakın çatışmaya müdahalesinin “diplomasi yolunu sileceğini” söyledi.İtalya Savunma Bakanı, “Fransa ve Polonya, en başından beri resmi ve gönüllü olarak çatışmaya müdahale etmeyen NATO adına konuşamaz. Kiev'e asker göndermek, diplomasiye giden yolu silecek tek taraflı tırmanışa doğru bir adım anlamına gelir” ifadelerini kullandı.Roma'nın Kiev’i desteklemeyi sürdüreceğine dikkat çeken Crosetto, “Ancak özgürlüğünü, topraklarını ve güvenliğini yeniden kazanmasına farklı bir şekilde nasıl yardımcı olabileceğimizi, ‘diplomatik kanalları daha güçlü bir şekilde harekete geçirerek’ düşünmemiz gerekiyor” diye ekledi.Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, daha önce yaptığı açıklamada, NATO güçlerinin Ukrayna'da bulunmasının ‘düşünülemez bir plan olmadığını’ söylemişti.Sikorski ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'un Batılı ülkelerin askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi olasılığına ilişkin girişimini de takdir ettiğini belirtmişti.Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise Polonya'nın NATO birliklerinin transferi için büyük bir havaalanı inşa etmesi gerektiğini ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240309/fransa-ukraynaya-asker-gondermeye-hazir-ulkelerden-olusan-bir-ittifak-kuruyor-1081549026.html

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