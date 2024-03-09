https://sputniknews.com.tr/20240309/fransa-ukraynaya-asker-gondermeye-hazir-ulkelerden-olusan-bir-ittifak-kuruyor-1081549026.html
‘Fransa, Ukrayna'ya asker göndermeye hazır ülkelerden oluşan bir ittifak kuruyor’
‘Fransa, Ukrayna'ya asker göndermeye hazır ülkelerden oluşan bir ittifak kuruyor’
Sputnik Türkiye
Politico, Fransa’nın Ukrayna'ya asker göndermeye hazır ülkelerden oluşan bir ittifak kurmayı planladığını aktardı. 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T23:20+0300
2024-03-09T23:20+0300
2024-03-09T23:20+0300
ukrayna krizi
fransa
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politico
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asker
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Politico gazetesinin haberine göre Fransa, Ukrayna'ya askeri personel göndermeye hazır Batılı ülkelerden oluşan bir ittifak kuruyor.Haberde, “Fransa, potansiyel olarak Batılı birlikleri Ukrayna'ya göndermeye hazır ülkelerden oluşan bir ittifak kuruyor ve böylece bu konuda daha temkinli olan Berlin ile çelişkileri derinleştiriyor” ifadelerine yer verildi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daha önce Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını dile getirmesinin ardından, başta Almanya, Çekya ve Polonya olmak üzere birçok AB ülkesi bu tür planlarının olmadığını duyurmuştu. Estonya, Letonya ve Litvanya ise Ukrayna’ya asker gönderilmesi fikrine destek vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20240309/avrupa-abdnin-natodan-cekilmesi-senaryosuna-hazirlanmali-1081547436.html
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fransa, emmanuel macron, politico, batı, abd, nato, abd, ab, asker, ukrayna, rusya
fransa, emmanuel macron, politico, batı, abd, nato, abd, ab, asker, ukrayna, rusya
‘Fransa, Ukrayna'ya asker göndermeye hazır ülkelerden oluşan bir ittifak kuruyor’
Politico, Fransa’nın Ukrayna'ya asker göndermeye hazır ülkelerden oluşan bir ittifak kurmayı planladığını aktardı.
Politico gazetesinin haberine göre Fransa, Ukrayna'ya askeri personel göndermeye hazır Batılı ülkelerden oluşan bir ittifak kuruyor.
Haberde, “Fransa, potansiyel olarak Batılı birlikleri Ukrayna'ya göndermeye hazır ülkelerden oluşan bir ittifak kuruyor ve böylece bu konuda daha temkinli olan Berlin ile çelişkileri derinleştiriyor” ifadelerine yer verildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daha önce Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını dile getirmesinin ardından, başta Almanya, Çekya ve Polonya olmak üzere birçok AB ülkesi bu tür planlarının olmadığını duyurmuştu. Estonya, Letonya ve Litvanya ise Ukrayna’ya asker gönderilmesi fikrine destek vermişti.