https://sputniknews.com.tr/20240309/fransa-ukraynaya-asker-gondermeye-hazir-ulkelerden-olusan-bir-ittifak-kuruyor-1081549026.html

‘Fransa, Ukrayna'ya asker göndermeye hazır ülkelerden oluşan bir ittifak kuruyor’

‘Fransa, Ukrayna'ya asker göndermeye hazır ülkelerden oluşan bir ittifak kuruyor’

Sputnik Türkiye

Politico, Fransa’nın Ukrayna'ya asker göndermeye hazır ülkelerden oluşan bir ittifak kurmayı planladığını aktardı. 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T23:20+0300

2024-03-09T23:20+0300

2024-03-09T23:20+0300

ukrayna krizi

fransa

emmanuel macron

politico

batı

abd

nato

abd

ab

asker

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Politico gazetesinin haberine göre Fransa, Ukrayna'ya askeri personel göndermeye hazır Batılı ülkelerden oluşan bir ittifak kuruyor.Haberde, “Fransa, potansiyel olarak Batılı birlikleri Ukrayna'ya göndermeye hazır ülkelerden oluşan bir ittifak kuruyor ve böylece bu konuda daha temkinli olan Berlin ile çelişkileri derinleştiriyor” ifadelerine yer verildi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daha önce Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını dile getirmesinin ardından, başta Almanya, Çekya ve Polonya olmak üzere birçok AB ülkesi bu tür planlarının olmadığını duyurmuştu. Estonya, Letonya ve Litvanya ise Ukrayna’ya asker gönderilmesi fikrine destek vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20240309/avrupa-abdnin-natodan-cekilmesi-senaryosuna-hazirlanmali-1081547436.html

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fransa, emmanuel macron, politico, batı, abd, nato, abd, ab, asker, ukrayna, rusya