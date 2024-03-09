https://sputniknews.com.tr/20240309/avrupa-abdnin-natodan-cekilmesi-senaryosuna-hazirlanmali-1081547436.html
‘Avrupa, ABD'nin NATO'dan çekilmesi senaryosuna hazırlanmalı’
‘Avrupa, ABD'nin NATO'dan çekilmesi senaryosuna hazırlanmalı’
Sputnik Türkiye
The Telegraph, Avrupa’nın ABD'nin NATO'dan ayrılması senaryosuna hazırlanması gerektiğini yazdı. 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T19:53+0300
2024-03-09T19:53+0300
2024-03-09T19:53+0300
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avrupa
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nato
amerika birleşik devletleri
donald trump
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Telegraph gazetesi, NATO ülkelerinden bazı diplomatların ‘Avrupalı NATO üyesi ülkelerin ABD'nin ittifaktan ayrılması senaryosuna hazırlanmaları gerektiğini’ söylediğini aktardı.Gazete, “NATO üyesi Avrupa ülkelerinin eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri ışığında askeri imkanlarını planlamaları ve yeniden düşünmeleri gerekiyor” ifadelerine yer verdi.Gazeteye konuşan Avrupalı bir diplomat, Donald Trump'ın ABD'nin NATO üyeliğine ilişkin yorumlarının oldukça rahatsız edici olduğunu belirterek, “Kimse bundan sonra ne olacağını bilmiyor” ifadesini kullandı.Trump'ın açıklamalarının Avrupa'nın ABD'ye ‘aşırı bağımlılığını’ bir kez daha gösterdiğini vurgulayan başka bir Diplomat, Avrupalı NATO üyesi ülkelerin ABD'nin ittifaktan ayrılması durumunda kendilerini nasıl koruyacakları konusunda bir tartışma yapmaları gerektinin altını çizerek, “Eğer Amerika Birleşik Devletleri ayrılırsa, büyük bir boşluk oluşacaktır” değerlendirmesinde bulundu.Gazeteye konuşan diğer bir Diplomat ise, ABD'nin NATO üyeliğine ilişkin belirsizliğin, Avrupa başkentlerinin mevcut askeri planlarının zamanın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını sorgulamasına yol açacağı görüşünü dile getirdi.Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki ABD seçimlerini kazanması halinde, ittifakın geleceğini tartışmak üzere Haziran 2025'te bir NATO zirvesi düzenleyebileceğini ifade etmişti.Trump ayrıca ittifakın faaliyetlerinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek Avrupalı ortakların kendi güvenlikleri konusunda daha fazla mali sorumluluk üstlenmemesi halinde ABD'yi NATO’dan çekeceği tehdidinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240211/trumptan-nato-ulkelerine-tehdit-sizi-yardim-etmeyecegim-1080615985.html
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the telegraph, abd, avrupa, avrupa birliği, nato, amerika birleşik devletleri, donald trump
the telegraph, abd, avrupa, avrupa birliği, nato, amerika birleşik devletleri, donald trump
‘Avrupa, ABD'nin NATO'dan çekilmesi senaryosuna hazırlanmalı’
The Telegraph, Avrupa’nın ABD'nin NATO'dan ayrılması senaryosuna hazırlanması gerektiğini yazdı.
Telegraph gazetesi, NATO ülkelerinden bazı diplomatların ‘Avrupalı NATO üyesi ülkelerin ABD'nin ittifaktan ayrılması senaryosuna hazırlanmaları gerektiğini’ söylediğini aktardı.
Gazete, “NATO üyesi Avrupa ülkelerinin eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditleri ışığında askeri imkanlarını planlamaları ve yeniden düşünmeleri gerekiyor” ifadelerine yer verdi.
Gazeteye konuşan Avrupalı bir diplomat, Donald Trump'ın ABD'nin NATO üyeliğine ilişkin yorumlarının oldukça rahatsız edici olduğunu belirterek, “Kimse bundan sonra ne olacağını bilmiyor” ifadesini kullandı.
Trump'ın açıklamalarının Avrupa'nın ABD'ye ‘aşırı bağımlılığını’ bir kez daha gösterdiğini vurgulayan başka bir Diplomat, Avrupalı NATO üyesi ülkelerin ABD'nin ittifaktan ayrılması durumunda kendilerini nasıl koruyacakları konusunda bir tartışma yapmaları gerektinin altını çizerek, “Eğer Amerika Birleşik Devletleri ayrılırsa, büyük bir boşluk oluşacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Gazeteye konuşan diğer bir Diplomat ise, ABD'nin NATO üyeliğine ilişkin belirsizliğin, Avrupa başkentlerinin mevcut askeri planlarının zamanın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını sorgulamasına yol açacağı görüşünü dile getirdi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Kasım ayındaki ABD seçimlerini kazanması halinde, ittifakın geleceğini tartışmak üzere Haziran 2025'te bir NATO zirvesi düzenleyebileceğini ifade etmişti.
Trump ayrıca ittifakın faaliyetlerinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek Avrupalı ortakların kendi güvenlikleri konusunda daha fazla mali sorumluluk üstlenmemesi halinde ABD'yi NATO’dan çekeceği tehdidinde bulunmuştu.