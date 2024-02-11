https://sputniknews.com.tr/20240211/trumptan-nato-ulkelerine-tehdit-sizi-yardim-etmeyecegim-1080615985.html
Trump'tan NATO ülkelerine tehdit: Sizi yardım etmeyeceğim
Trump'tan NATO ülkelerine tehdit: Sizi yardım etmeyeceğim
Güney Carolina eyaletinde seçmenleriyle bir araya gelen eski ABD Başkanı Donald Trump, ittifaka karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde... 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T10:11+0300
2024-02-11T10:11+0300
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Başkanlık seçimlerine sıradışı açıklamaları ve baskılara rağmen artan popüleritesiyle hızlı başlayan Trump, NATO üyelerinin ittifaka ödeme yapmaması halinde olası bir saldırı sırasında yardım etmeyeceğini söylerken, konuşmasında, “Büyük bir ülkenin başkanlarından biri ayağa kalktı ve şöyle dedi: Peki efendim, eğer ödeme yapmazsak ve Rusya tarafından saldırıya uğrarsak, bizi savunacak mısınız? Ben de ona dedim ki: Ödemediniz, borcunuz var” ifadelerini kullandı.Trump, NATO üyelerinin mali yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerken, aksi durumda ABD’nin üye ülkeye saldırı durumunda yardım etmeyeceğini vurgularken, “Hayır, sizi savunmayacağım. Dahası, onları (saldırganları) ne isterlerse yapmaları için cesaretlendireceğim. Bedelini ödemek zorundasınız. Faturaları ödemek zorundasınız” diyerek sözlerini tamamladı.Trump, ABD'nin yaptığı tüm yardımların krediye dönüştürülmesini talep ettiEski Başkan Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin yabancı ülkelere karşılıksız para vermeyi bırakması gerektiğini de savunurken, sağladığı tüm dış yardımlarını krediye dönüştürmesi gerektiğini belirtti.Senato'da Ukrayna, İsrail ve Tayvan'ı desteklemek üzere 95 milyar dolar ayrılmasını öngören yasa tasarısının görüşüldüğünü anımsatan Trump, “Bundan böyle hiçbir yabancı ülkeye, karşılıksız dış yardım şeklinde fon sağlanmayacaktır. Verilecek kredi son derece elverişli koşullarda olabilir. Faizsiz ve sınırsız bir süre için, ama yine de bir kredi olmalıdır, karşılıksız değil...” diye yazdı.Trump, ABD'nin, fonları alan ülkenin Amerikan karşıtı politikalar izlemesi ya da aniden zenginleşmesi halinde sağladığı fonların geri ödenmesini talep etmesi gerektiğinin de altını çizerek, sözlerini, “Bir daha asla geri ödeme umudu olmadan ya da beraberinde koşullar olmadan para vermemeliyiz. ABD bir daha asla aptal olmamalı" diye bitirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240210/trumptan-abd-baskani-bidena-hayatta-oldugunu-bildiginden-emin-degilim-1080601157.html
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abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, nato, ukrayna, ukrayna krizi, tayvan
abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, nato, ukrayna, ukrayna krizi, tayvan
Trump'tan NATO ülkelerine tehdit: Sizi yardım etmeyeceğim
Güney Carolina eyaletinde seçmenleriyle bir araya gelen eski ABD Başkanı Donald Trump, ittifaka karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde Rusya'yı NATO üyesi ülkelere saldırmaya teşvik edeceğini söyledi.
Başkanlık seçimlerine sıradışı açıklamaları ve baskılara rağmen artan popüleritesiyle hızlı başlayan Trump, NATO üyelerinin ittifaka ödeme yapmaması halinde olası bir saldırı sırasında yardım etmeyeceğini söylerken, konuşmasında, “Büyük bir ülkenin başkanlarından biri ayağa kalktı ve şöyle dedi: Peki efendim, eğer ödeme yapmazsak ve Rusya tarafından saldırıya uğrarsak, bizi savunacak mısınız? Ben de ona dedim ki: Ödemediniz, borcunuz var” ifadelerini kullandı.
Trump, NATO üyelerinin mali yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizerken, aksi durumda ABD’nin üye ülkeye saldırı durumunda yardım etmeyeceğini vurgularken, “Hayır, sizi savunmayacağım. Dahası, onları (saldırganları) ne isterlerse yapmaları için cesaretlendireceğim. Bedelini ödemek zorundasınız. Faturaları ödemek zorundasınız” diyerek sözlerini tamamladı.
Trump, ABD'nin yaptığı tüm yardımların krediye dönüştürülmesini talep etti
Eski Başkan Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin yabancı ülkelere karşılıksız para vermeyi bırakması gerektiğini de savunurken, sağladığı tüm dış yardımlarını krediye dönüştürmesi gerektiğini belirtti.
Senato'da Ukrayna, İsrail ve Tayvan'ı desteklemek üzere 95 milyar dolar ayrılmasını öngören yasa tasarısının görüşüldüğünü anımsatan Trump, “Bundan böyle hiçbir yabancı ülkeye, karşılıksız dış yardım şeklinde fon sağlanmayacaktır. Verilecek kredi son derece elverişli koşullarda olabilir. Faizsiz ve sınırsız bir süre için, ama yine de bir kredi olmalıdır, karşılıksız değil...” diye yazdı.
Trump, ABD'nin, fonları alan ülkenin Amerikan karşıtı politikalar izlemesi ya da aniden zenginleşmesi halinde sağladığı fonların geri ödenmesini talep etmesi gerektiğinin de altını çizerek, sözlerini, “Bir daha asla geri ödeme umudu olmadan ya da beraberinde koşullar olmadan para vermemeliyiz. ABD bir daha asla aptal olmamalı" diye bitirdi.