https://sputniknews.com.tr/20240311/macron-durdurulamiyor-kiev-ziyaretinin-tarihi-aciklandi-1081580386.html

Macron durdurulamıyor: Kiev ziyaretinin tarihi açıklandı

Macron durdurulamıyor: Kiev ziyaretinin tarihi açıklandı

Sputnik Türkiye

“Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil” diyerek Avrupa'yı karıştıran, aynı zamanda özellikle Doğu Avrupa ülkeleriyle birlikte ittifak planları yaparak... 11.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-11T10:49+0300

2024-03-11T10:49+0300

2024-03-11T10:49+0300

ukrayna krizi

emmanuel macron

fransa

napolyon bonapart

doğu avrupa

nato

polonya

çekya

ukrayna

kiev

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/0b/1081580021_0:0:2547:1432_1920x0_80_0_0_39f95da442520ad38945d8784fa8b2f8.jpg

Afrika’daki ağırlığını kaybettikçe giderek Napolyon rolüne bürünen Macron’un önümüzdeki haftalarda Kiev’i ziyaret edeceğini ilk duyuran Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olurken, Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesinin ardından Fransa liderinin yakında Kiev’e geleceğini açıkladı.Bu açıklamanın ardından Fransız basınında telefon görüşmesiyle ilgili yer alan haberlerde, Macron ve Zelenskiy’in yakın temasları sürdürme ve Kiev’de bir araya gelme konusunda sözleştiği aktarıldı.Macron’un Zelenskiy’le telefon görüşmesinde, en kısa zamanda “derin saldırılar için koalisyon” oluşturma yönündeki çabalarını sürdürme ve Çekya’nın Ukrayna ordusuna mühimmat tedarikleriyle ilgili girişimini destekleme sözü verdiği ifade edildi.Afrika’daki nüfuzunu giderek kaybeden Fransa, ekonomik krizlerin etkisinden kurtulmaya çalışan Akdeniz’e kıyıdaş İtalya ve İspanya ile siyasi, askeri ve diplomatik alanda bağımsız olamayan Almanya gibi Avrupa ülkeler arasında fırsattan istifade ederek öne çıkma stratejisini benimserken, Rusya'ya karşı daha sert ifadeler kullanmaya başlayarak Napolyon rolüne büründüğü hissi yaratan Macron’un ise ülkesinin uluslararası arenada kaybettiği nüfuzu Doğu Avrupa ülkelerinde aramaya çalıştığı tahmin ediliyor.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya orta ve uzun menzilli füzelerin tedariki anlamına gelen “derin saldırılar için dokuzuncu koalisyon” oluşturma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.Rusya’nın bu savaşı kazanmaması için her şey yapacaklarını dile getiren Macron, Batı ülkelerinin ayrıca Ukrayna'ya ordu gönderme olasılığını görüştüğünü, ama henüz fikir birliğine varamadığını açıklamıştı.Kremlin, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya birlik göndermesinin kaçınılmaz olarak Rusya-NATO savaşına yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240310/italyadan-kieve-asker-gondermeyi-planlayan-macrona-yanit-paris-nato-adina-konusamaz-1081557560.html

fransa

doğu avrupa

polonya

çekya

ukrayna

kiev

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emmanuel macron, fransa, napolyon bonapart, doğu avrupa, nato, polonya, çekya, ukrayna, kiev, paris