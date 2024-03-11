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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240311/macron-durdurulamiyor-kiev-ziyaretinin-tarihi-aciklandi-1081580386.html
Macron durdurulamıyor: Kiev ziyaretinin tarihi açıklandı
Macron durdurulamıyor: Kiev ziyaretinin tarihi açıklandı
Sputnik Türkiye
“Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil” diyerek Avrupa'yı karıştıran, aynı zamanda özellikle Doğu Avrupa ülkeleriyle birlikte ittifak planları yaparak... 11.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-11T10:49+0300
2024-03-11T10:49+0300
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Afrika’daki ağırlığını kaybettikçe giderek Napolyon rolüne bürünen Macron’un önümüzdeki haftalarda Kiev’i ziyaret edeceğini ilk duyuran Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olurken, Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesinin ardından Fransa liderinin yakında Kiev’e geleceğini açıkladı.Bu açıklamanın ardından Fransız basınında telefon görüşmesiyle ilgili yer alan haberlerde, Macron ve Zelenskiy’in yakın temasları sürdürme ve Kiev’de bir araya gelme konusunda sözleştiği aktarıldı.Macron’un Zelenskiy’le telefon görüşmesinde, en kısa zamanda “derin saldırılar için koalisyon” oluşturma yönündeki çabalarını sürdürme ve Çekya’nın Ukrayna ordusuna mühimmat tedarikleriyle ilgili girişimini destekleme sözü verdiği ifade edildi.Afrika’daki nüfuzunu giderek kaybeden Fransa, ekonomik krizlerin etkisinden kurtulmaya çalışan Akdeniz’e kıyıdaş İtalya ve İspanya ile siyasi, askeri ve diplomatik alanda bağımsız olamayan Almanya gibi Avrupa ülkeler arasında fırsattan istifade ederek öne çıkma stratejisini benimserken, Rusya'ya karşı daha sert ifadeler kullanmaya başlayarak Napolyon rolüne büründüğü hissi yaratan Macron’un ise ülkesinin uluslararası arenada kaybettiği nüfuzu Doğu Avrupa ülkelerinde aramaya çalıştığı tahmin ediliyor.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya orta ve uzun menzilli füzelerin tedariki anlamına gelen “derin saldırılar için dokuzuncu koalisyon” oluşturma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.Rusya’nın bu savaşı kazanmaması için her şey yapacaklarını dile getiren Macron, Batı ülkelerinin ayrıca Ukrayna'ya ordu gönderme olasılığını görüştüğünü, ama henüz fikir birliğine varamadığını açıklamıştı.Kremlin, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya birlik göndermesinin kaçınılmaz olarak Rusya-NATO savaşına yol açacağı uyarısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240310/italyadan-kieve-asker-gondermeyi-planlayan-macrona-yanit-paris-nato-adina-konusamaz-1081557560.html
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emmanuel macron, fransa, napolyon bonapart, doğu avrupa, nato, polonya, çekya, ukrayna, kiev, paris
emmanuel macron, fransa, napolyon bonapart, doğu avrupa, nato, polonya, çekya, ukrayna, kiev, paris

Macron durdurulamıyor: Kiev ziyaretinin tarihi açıklandı

10:49 11.03.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINMacron Zelenskiy
Macron Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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“Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil” diyerek Avrupa'yı karıştıran, aynı zamanda özellikle Doğu Avrupa ülkeleriyle birlikte ittifak planları yaparak diğer NATO üyelerini kaygılandıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kiev ziyaretinde tarih belli oldu.
Afrika’daki ağırlığını kaybettikçe giderek Napolyon rolüne bürünen Macron’un önümüzdeki haftalarda Kiev’i ziyaret edeceğini ilk duyuran Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy olurken, Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesinin ardından Fransa liderinin yakında Kiev’e geleceğini açıkladı.
Bu açıklamanın ardından Fransız basınında telefon görüşmesiyle ilgili yer alan haberlerde, Macron ve Zelenskiy’in yakın temasları sürdürme ve Kiev’de bir araya gelme konusunda sözleştiği aktarıldı.
Macron’un Zelenskiy’le telefon görüşmesinde, en kısa zamanda “derin saldırılar için koalisyon” oluşturma yönündeki çabalarını sürdürme ve Çekya’nın Ukrayna ordusuna mühimmat tedarikleriyle ilgili girişimini destekleme sözü verdiği ifade edildi.
Afrika’daki nüfuzunu giderek kaybeden Fransa, ekonomik krizlerin etkisinden kurtulmaya çalışan Akdeniz’e kıyıdaş İtalya ve İspanya ile siyasi, askeri ve diplomatik alanda bağımsız olamayan Almanya gibi Avrupa ülkeler arasında fırsattan istifade ederek öne çıkma stratejisini benimserken, Rusya'ya karşı daha sert ifadeler kullanmaya başlayarak Napolyon rolüne büründüğü hissi yaratan Macron’un ise ülkesinin uluslararası arenada kaybettiği nüfuzu Doğu Avrupa ülkelerinde aramaya çalıştığı tahmin ediliyor.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya orta ve uzun menzilli füzelerin tedariki anlamına gelen “derin saldırılar için dokuzuncu koalisyon” oluşturma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Rusya’nın bu savaşı kazanmaması için her şey yapacaklarını dile getiren Macron, Batı ülkelerinin ayrıca Ukrayna'ya ordu gönderme olasılığını görüştüğünü, ama henüz fikir birliğine varamadığını açıklamıştı.
Kremlin, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya birlik göndermesinin kaçınılmaz olarak Rusya-NATO savaşına yol açacağı uyarısında bulunmuştu.
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2024
Ukrayna krizi
İtalya’dan Kiev'e asker göndermeyi planlayan Macron’a yanıt: Paris NATO adına konuşamaz
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