https://sputniknews.com.tr/20240306/cekya-cumhurbaskani-pavel-avrupa-ukraynanin-desteklenmesinde-daha-guclu-bir-rol-oynamali-1081421899.html
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Avrupa, Ukrayna'nın desteklenmesinde daha güçlü bir rol oynamalı
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Avrupa, Ukrayna'nın desteklenmesinde daha güçlü bir rol oynamalı
Sputnik Türkiye
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Avrupa'nın Ukrayna’yı desteklemede daha önemli bir rol oynaması gerektiğini belirtti. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T02:15+0300
2024-03-06T02:15+0300
2024-03-06T02:15+0300
çekya
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
avrupa
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Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile Prag'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Ukrayna’ya yardım etmek için olası seçenekleri önceden reddetmeden bu ülkeyi desteklemede daha önemli bir rol oynaması gerektiğini söyledi.Pavel, “Avrupa'nın Ukrayna'ya yardım konusunda daha önemli bir rol oynaması gerektiği konusunda Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşlerimiz örtüşüyor. Uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ederken, Ukrayna'ya destek imkanlarını kapatmamalıyız. Yeni yollar aramaktan yanayım, birçok yol var ve bu konudaki tartışmalar daha yeni başlıyor.Ukrayna'ya askeri birlikleri göndermekten bahsetmiyoruz çünkü bu durumda meşhur ‘kırmızı çizgi’ aşılabilir. Bu konuda hiçbir konuşma olmadı, sadece yardım konusunu konuştuk” dedi.Pavel, hem diğer ülkelerin hem de doğrudan Ukrayna topraklarında gerçekleşebilecek Ukrayna askeri personelinin eğitilmesini Ukrayna'ya verilecek desteğe örnek olarak göstererek, “Ukrayna, saldırı altında olmasına rağmen hala egemen bir devlet olmaya devam ediyor. Ve eğer kendi topraklarında bir tür eğitim misyonu faaliyeti yürütülürse, bu herhangi bir uluslararası kuralın ihlali olmayacaktır. Ukrayna'ya ne tür bir yardımı seçeceğimiz yalnızca bize bağlı” ifadelerini kullandı.Pavel ayrıca, Ukrayna'yı desteklemek için mevcut tüm olasılıkları açık fikirlilikle tartmak ve bunları önceden reddetmemek gerektiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240305/fransa-cumhurbaskani-macron-muttefiklere-seslendi-korkak-olmayin-1081403530.html
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çekya, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa, emmanuel macron
çekya, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa, emmanuel macron
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Avrupa, Ukrayna'nın desteklenmesinde daha güçlü bir rol oynamalı
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Avrupa'nın Ukrayna’yı desteklemede daha önemli bir rol oynaması gerektiğini belirtti.
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile Prag'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Ukrayna’ya yardım etmek için olası seçenekleri önceden reddetmeden bu ülkeyi desteklemede daha önemli bir rol oynaması gerektiğini söyledi.
Pavel, “Avrupa'nın Ukrayna'ya yardım konusunda daha önemli bir rol oynaması gerektiği konusunda Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşlerimiz örtüşüyor. Uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ederken, Ukrayna'ya destek imkanlarını kapatmamalıyız. Yeni yollar aramaktan yanayım, birçok yol var ve bu konudaki tartışmalar daha yeni başlıyor.Ukrayna'ya askeri birlikleri göndermekten bahsetmiyoruz çünkü bu durumda meşhur ‘kırmızı çizgi’ aşılabilir. Bu konuda hiçbir konuşma olmadı, sadece yardım konusunu konuştuk” dedi.
Pavel, hem diğer ülkelerin hem de doğrudan Ukrayna topraklarında gerçekleşebilecek Ukrayna askeri personelinin eğitilmesini Ukrayna'ya verilecek desteğe örnek olarak göstererek, “Ukrayna, saldırı altında olmasına rağmen hala egemen bir devlet olmaya devam ediyor. Ve eğer kendi topraklarında bir tür eğitim misyonu faaliyeti yürütülürse, bu herhangi bir uluslararası kuralın ihlali olmayacaktır. Ukrayna'ya ne tür bir yardımı seçeceğimiz yalnızca bize bağlı” ifadelerini kullandı.
Pavel ayrıca, Ukrayna'yı desteklemek için mevcut tüm olasılıkları açık fikirlilikle tartmak ve bunları önceden reddetmemek gerektiğini vurguladı.