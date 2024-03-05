https://sputniknews.com.tr/20240305/fransa-cumhurbaskani-macron-muttefiklere-seslendi-korkak-olmayin-1081403530.html

Fransa Cumhurbaşkanı Macron müttefiklere seslendi: 'Korkak olmayın'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron müttefiklere seslendi: 'Korkak olmayın'

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada Ukrayna'nın müttefiklerinin adım atma zamanının geldiğini belirterek korkak davranmanın zamanı... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T16:15+0300

2024-03-05T16:15+0300

2024-03-05T16:15+0300

ukrayna krizi

emmanuel macron

fransa

rusya

ukrayna

ukrayna ordusu

çekya

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080286321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c4561311430fc439da3f79dc017c8ed0.jpg

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Prag'da yaşayan Fransız gurbetçilere yaptığı açıklamada "Avrupamızda korkak olmamanın uygun olacağı bir ana kesinlikle yaklaşıyoruz" cümlesini sarf etti.Macron, 26 Şubat'ta Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu bir konferansta Batılı askerlerin Ukrayna'ya gönderilmesi fikrini açıkça tartıştıktan sonra birçok Batılı müttefikinin tepkisiyle karşılaşmıştı.Prag'da yaptığı açıklamada Macron, Fransa ve Çekya'nın tehlikenin Avrupa'ya yaklaştığı, bazı güçlerin Avrupa'ya saldırma tehditlerinin her geçen gün daha da arttığını ve tarihin ve onun gerektirdiği cesaretin gereğini yerine getirmelerini gerektiğinin farkında olduklarını söyledi.Macron'un Prag ziyareti sırasında Çekya'nın geçen ay açıkladığı ve Kanada, Danimarka ve diğer ülkelerin desteklediği, Ukrayna'ya gönderilmek üzere üçüncü ülkelerden mühimmatın hızlı bir şekilde satın alınmasını finanse etme planlarına destek konusunu da ele alması bekleniyor.Macron'un Çekya girişimine verdiği açık desteğe rağmen, bazı Fransız diplomatlar Paris'in Avrupa parasının kullanılmasına karşı olduğunu ancak ikili alımlar fikrini desteklediği belirtiliyor.'Gerilimi tırmandırma anlayışı içine girmeyi reddediyoruz'Cumhurbaşkanı Macron, temaslarda bulunmak üzere gittiği Çekya'nın başkenti Prag'da ulusal gazete Pravo'ya yaptığı açıklamasında, Fransız siyasiler arasında tartışma yaratan "Ukrayna’ya asker göndermek ihtimal dışı değil" açıklamasına ilişkin ilk kez değerlendirmede bulunan Macron, "Rus halkına karşı savaşta değiliz ve gerilimi tırmandırma anlayışı içine girmeyi reddediyoruz" dedi.Macron, bugüne kadar Rusya ile gerilimi tırmandırmaktan kaçınma konusunda 'açık' olduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20240229/scholz-ve-macron-arasindaki-ukrayna-anlasmazligi-dusmanliga-donusuyor-1081212955.html

fransa

rusya

ukrayna

çekya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emmanuel macron, fransa, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, çekya