https://sputniknews.com.tr/20240305/fransa-cumhurbaskani-macron-muttefiklere-seslendi-korkak-olmayin-1081403530.html
Fransa Cumhurbaşkanı Macron müttefiklere seslendi: 'Korkak olmayın'
Fransa Cumhurbaşkanı Macron müttefiklere seslendi: 'Korkak olmayın'
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada Ukrayna'nın müttefiklerinin adım atma zamanının geldiğini belirterek korkak davranmanın zamanı... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T16:15+0300
2024-03-05T16:15+0300
2024-03-05T16:15+0300
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron Prag'da yaşayan Fransız gurbetçilere yaptığı açıklamada "Avrupamızda korkak olmamanın uygun olacağı bir ana kesinlikle yaklaşıyoruz" cümlesini sarf etti.Macron, 26 Şubat'ta Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu bir konferansta Batılı askerlerin Ukrayna'ya gönderilmesi fikrini açıkça tartıştıktan sonra birçok Batılı müttefikinin tepkisiyle karşılaşmıştı.Prag'da yaptığı açıklamada Macron, Fransa ve Çekya'nın tehlikenin Avrupa'ya yaklaştığı, bazı güçlerin Avrupa'ya saldırma tehditlerinin her geçen gün daha da arttığını ve tarihin ve onun gerektirdiği cesaretin gereğini yerine getirmelerini gerektiğinin farkında olduklarını söyledi.Macron'un Prag ziyareti sırasında Çekya'nın geçen ay açıkladığı ve Kanada, Danimarka ve diğer ülkelerin desteklediği, Ukrayna'ya gönderilmek üzere üçüncü ülkelerden mühimmatın hızlı bir şekilde satın alınmasını finanse etme planlarına destek konusunu da ele alması bekleniyor.Macron'un Çekya girişimine verdiği açık desteğe rağmen, bazı Fransız diplomatlar Paris'in Avrupa parasının kullanılmasına karşı olduğunu ancak ikili alımlar fikrini desteklediği belirtiliyor.'Gerilimi tırmandırma anlayışı içine girmeyi reddediyoruz'Cumhurbaşkanı Macron, temaslarda bulunmak üzere gittiği Çekya'nın başkenti Prag'da ulusal gazete Pravo'ya yaptığı açıklamasında, Fransız siyasiler arasında tartışma yaratan "Ukrayna’ya asker göndermek ihtimal dışı değil" açıklamasına ilişkin ilk kez değerlendirmede bulunan Macron, "Rus halkına karşı savaşta değiliz ve gerilimi tırmandırma anlayışı içine girmeyi reddediyoruz" dedi.Macron, bugüne kadar Rusya ile gerilimi tırmandırmaktan kaçınma konusunda 'açık' olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240229/scholz-ve-macron-arasindaki-ukrayna-anlasmazligi-dusmanliga-donusuyor-1081212955.html
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emmanuel macron, fransa, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, çekya
emmanuel macron, fransa, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, çekya
Fransa Cumhurbaşkanı Macron müttefiklere seslendi: 'Korkak olmayın'
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada Ukrayna'nın müttefiklerinin adım atma zamanının geldiğini belirterek korkak davranmanın zamanı olmadığını vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Prag'da yaşayan Fransız gurbetçilere yaptığı açıklamada "Avrupamızda korkak olmamanın uygun olacağı bir ana kesinlikle yaklaşıyoruz" cümlesini sarf etti.
Macron, 26 Şubat'ta Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu bir konferansta Batılı askerlerin Ukrayna'ya gönderilmesi fikrini açıkça tartıştıktan sonra birçok Batılı müttefikinin tepkisiyle karşılaşmıştı.
Prag'da yaptığı açıklamada Macron, Fransa ve Çekya'nın tehlikenin Avrupa'ya yaklaştığı, bazı güçlerin Avrupa'ya saldırma tehditlerinin her geçen gün daha da arttığını ve tarihin ve onun gerektirdiği cesaretin gereğini yerine getirmelerini gerektiğinin farkında olduklarını söyledi.
Macron'un Prag ziyareti sırasında Çekya'nın geçen ay açıkladığı ve Kanada, Danimarka ve diğer ülkelerin desteklediği, Ukrayna'ya gönderilmek üzere üçüncü ülkelerden mühimmatın hızlı bir şekilde satın alınmasını finanse etme planlarına destek konusunu da ele alması bekleniyor.
Macron'un Çekya girişimine verdiği açık desteğe rağmen, bazı Fransız diplomatlar Paris'in Avrupa parasının kullanılmasına karşı olduğunu ancak ikili alımlar fikrini desteklediği belirtiliyor.
'Gerilimi tırmandırma anlayışı içine girmeyi reddediyoruz'
Cumhurbaşkanı Macron, temaslarda bulunmak üzere gittiği Çekya'nın başkenti Prag'da ulusal gazete Pravo'ya yaptığı açıklamasında, Fransız siyasiler arasında tartışma yaratan "Ukrayna’ya asker göndermek ihtimal dışı değil" açıklamasına ilişkin ilk kez değerlendirmede bulunan Macron, "Rus halkına karşı savaşta değiliz ve gerilimi tırmandırma anlayışı içine girmeyi reddediyoruz" dedi.
Macron, bugüne kadar Rusya ile gerilimi tırmandırmaktan kaçınma konusunda 'açık' olduğunu belirtti.