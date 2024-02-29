https://sputniknews.com.tr/20240229/scholz-ve-macron-arasindaki-ukrayna-anlasmazligi-dusmanliga-donusuyor-1081212955.html

Scholz ve Macron arasındaki ‘Ukrayna anlaşmazlığı’ düşmanlığa dönüşüyor

Scholz ve Macron arasındaki ‘Ukrayna anlaşmazlığı’ düşmanlığa dönüşüyor

Sputnik Türkiye

Macron'un ‘NATO ve AB ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderebileceği’ sözlerinin 3. Dünya Savaşı'nın habercisi olarak nitelendirildiği son günlerde Fransa’nın... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T12:00+0300

2024-02-29T12:00+0300

2024-02-29T12:00+0300

ukrayna krizi

olaf scholz

emmanuel macron

fransa

almanya

ukrayna

ukrayna ordusu

askeri yardım

nato

avrupa birliği

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ABD’nin siyasi nabzını tutan Washington merkezli Politico, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında Ukrayna konusunda yaşanan anlaşmazlığın giderek açık düşmanlığa dönüştüğünü belirtti.Politico’da yayınlanan ve James Angelos ile Joshua Posaner’in imzasını taşıyan makalede, “Scholz ve Macron arasında Ukrayna’ya askeri yardım konusunda yaşanan anlaşmazlık açık düşmanlığa dönüşüyor” ifadesine yer verilirken, Alman yetkililer, Fransa liderinin Ukrayna konusunda sert açıklamalar yaptığını, ancak Almanya’ya kıyasla çok daha az yardım sağladığını kaydediyor.Almanya’nın Kiel şehrinde bulunan Dünya Ekonomisi Enstitüsü’nün verdiği bilgiye göre, Berlin’in Kiev’e yardımı 17 milyar euro’yu geçerken Paris’in ise sadece 640 milyon euro’luk yardım etmesi Almanya’yı daha da kızdırıyor.Yazıda, “Fransız yetkililer itiraz ederek Ukrayna ordusuna gerçekten önemli silah yardımında bulunduklarını, bunu yaparken de Almanlar gibi tereddüt etmediklerini savunuyor” ifadelerine yer verildi.İki ülkenin Ukrayna’ya yardım konusunda sergiledikleri yaklaşımları karşılaştıran Politico, Almanya’nın Taurus füzeleri gibi bazı silah türlerini sağlamakta daha kararsız olduğuna dikkat çekti.Paris’teki toplantının ardından Macron’un, Almanya’nın bu konudaki “tarihi kararsızlığı” nedeniyle Scholz’a baskı uygulamaya başladığı da belirtildi.Fransa’nın başkenti Paris’te, 26 Şubat Pazartesi günü Ukrayna’ya destek konferansı düzenlenmiş, toplantıya Almanya, İngiltere, Polonya, Danimarka ve Hollanda dahil 10 ülkenin lideri davet edilmişti.Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Macron, Avrupa Birliği’nin, Ukrayna’ya orta ve uzun menzilli füzelerin sağlanması için yeni koalisyon kurma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.Fransız lider, Rusya’nın bu savaşı kazanmaması için elinden geleni yapacağını söylerken, ‘bazı NATO ülkelerinin Ukrayna’ya asker gönderebileceği’ açıklamasıyla büyük tepki toplamıştı.Ayrıca Macron’un girişimiyle toplantıda, Ukrayna’ya asker gönderme olasılığı ele alındı, ama fikir birliğine varılamadı.Toplantının ardından Scholz, Ukrayna’ya asker göndermeyeceklerini açıkladı. Alman Başbakan, genel olarak NATO’nun bunu yapma niyetinde olmadığını kaydetti. Scholz ayrıca Ukrayna’ya Taurus füzelerini gönderme planlarının da olmadığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240227/macronun-rusya-aciklamalari-3-dunya-savasinin-habercisi-mi-1081132866.html

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olaf scholz, emmanuel macron, fransa, almanya, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, nato, avrupa birliği