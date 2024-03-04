https://sputniknews.com.tr/20240304/lavrov-alman-siyasetcilerin-kirim-koprusu-ile-ilgili-tepkileri-cok-sey-anlatiyor-1081359819.html

Lavrov: Alman siyasetçilerin 'Kırım Köprüsü' ile ilgili tepkileri çok şey anlatıyor

Lavrov: Alman siyasetçilerin 'Kırım Köprüsü' ile ilgili tepkileri çok şey anlatıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alman siyasetçilerin Bundeswehr'in (Alman ordusu) Kırım Köprüsü'ne saldırı planına verdiği tepkinin çok şey anlattığını... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T17:15+0300

2024-03-04T17:15+0300

2024-03-04T17:15+0300

ukrayna krizi

almanya

alman ordusu (bundeswehr)

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

sirius

2024 dünya gençlik festivali

rusya

nato

kırım

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Rusya'nın Sirius Federal Bölgesi'nde gerçekleştirilen Dünya Gençlik Festivali'nde konuşan Lavrov, Bundeswehr subaylarının Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırı planını tartıştıkları ses kaydının yayınlanması hakkında değerlendirmede bulundu.Rusya Dışişleri Bakanı, "Alman politikacıların tepkisi ilginç, bazıları konuşmaların güvenliğini sağlayan ağlarda bir sızıntı olduğundan endişe ediyor. Yani, Alman silahlarının hazırlanması, bu silahların bakımını yapan Alman uzmanların yetiştirilmesi, Kırım Köprüsü, mühimmat depoları da dahil olmak üzere Rusya'ya yönelik saldırılar, Alman subayların kendi aralarındaki tartışması şaşırtıcı gelmiyor. Bu çok şey anlatıyor" dedi.'Rusya'yla diyalogdan kaçmaları, Batılı siyasetçilerin korkaklığını gösteriyor'AB ülkelerinin büyükeçilerini kısa süre önce Rusya'daki seçimlerden önce konuşmak için buluşmaya davet ettiğini anlatan Lavrov, ancak elçilerden ret cevabı geldiğini aktardı.Batılı ülkelerin Rusya'yla temasları azaltmasını ve Rus diplomatları sınır dışı etmesini eleştiren Lavrov, bunun adil rekabete hazır olmayan Batılı temsilcilerin korkaklığının tezahürü olduğunu belirtti.'Rusya'da ABD halkına karşı olumsuz hissiyat yok'Lavrov, bir soru üzerine Rusya'da ABD halkına karşı hiçbir olumsuz hissiyat olmadığının altını çizerek ABD'de çok sayıda yakın dostu olduğunu söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin geleceğini ise Kasım 2024'teki seçimlerden sonra göreve başlayacak yeni yönetimin fikirlerin belirleyeceğini kaydetti.Lavrov, ciddi şekilde ve eşit koşullarda önerilmesi halinde Moskova'nın diyaloğa her zaman hazır olduğu mesajını da verdi.Festival hakkındaRusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı Dünya Gençlik Festivali 2024'e ev sahipliği yaparken, dünyanın dört bir yanından gelen gençleri de bir araya getiriyor.Festival, farklı kültürleri ve ulusları bir araya getirerek, farklılıklarına rağmen dünyanın geleceğinin birlikte inşa edilebileceğini göstermek amacıyla gerçekleştirilirken, diğer ülkelerden gelen gençlerle iletişim kurma fırsatı, Rus gençlerin sadece yabancı dil becerilerini geliştirmelerine değil, aynı zamanda diğer ülkelerin yaşamı ve kültürü hakkında bilgi edinmelerine ve kendi ülkeleri hakkında konuşmalarına da yardımcı oluyor.Festivale 10 bin Rus vatandaşı ve aynı sayıda yabancı genç katılırken, istatistiklere göre katılım için 188 ülkeden 309 bin 542 başvuru alındı.Bununla birlikte yabancı katılımcıları koordine etmek üzere yurtdışında 95 ulusal hazırlık komitesi oluşturuldu.Dünya Gençlik Festivali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 1-7 Mart tarihleri arasında Sirius federal topraklarında gerçekleştiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240304/kremlin-alman-subaylarin-konusmasi-batinin-ukrayna-catismasinda-dogrudan-yer-aldigini-gosteriyor-1081346735.html

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almanya, alman ordusu (bundeswehr), sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, sirius, 2024 dünya gençlik festivali, rusya, nato, kırım, kırım köprüsü