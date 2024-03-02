https://sputniknews.com.tr/20240302/almanya-savunma-bakanligi-subaylarinin-konusmalarinin-dinlendigini-dogruladi-1081304698.html

Almanya Savunma Bakanlığı, subaylarının konuşmalarının dinlendiğini doğruladı

Almanya Savunma Bakanlığı, subaylarının konuşmalarının dinlendiğini doğruladı

Sputnik Türkiye

ARD televizyonu, Almanya Savunma Bakanlığı’nın Alman ordusu subaylarının dinlendiğini doğruladığını aktardı. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T19:37+0300

2024-03-02T19:37+0300

2024-03-02T19:37+0300

ukrayna krizi

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almanya için alternatif (afd)

almanya savunma bakanlığı

kırım köprüsü

alman

alman ordusu

sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

margarita simonyan

istihbarat

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ARD televizyonunun haberine göre Almanya Savunma Bakanlığı, Alman Hava Kuvvetleri subaylarının Kırım Köprüsü'ne saldırı planına ilişkin konuşmalarının dinlendiğini doğruladı.Haberde bakanlıktan bir yetkilinin “Luftwaffe’de (Alman Hava Kuvvetleri) gerçekleşen görüşmenin dinlendiğini değerlendiriyoruz. Şu anda, sosyal medyada yayınlanan görüşmenin kaydedilen veya deşifresi yapılan versiyonunda değişiklik yapılıp yapılmadığını kesin olarak söyleyemeyiz” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman ordusundan üst düzey subayların Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği ses kaydının deşifresini yayınlamıştı.19 Şubat'ta gerçekleşen görüşmeye Alman Hava Kuvvetleri Komutanlığı Operasyon ve Tatbikat Daire Başkanı Frank Graefe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müfettişi Ingo Gerhartz ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Hava Harekat Merkezi yetkilileri Fenske ve Frostedt'in katıldığı belirlenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240302/alman-politikacilar-bundeswehr-subaylarinin-ifsa-olan-konusmasi-ile-ilgili-haberleri-yorumladi-1081300423.html

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