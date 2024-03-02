https://sputniknews.com.tr/20240302/almanya-savunma-bakanligi-subaylarinin-konusmalarinin-dinlendigini-dogruladi-1081304698.html
Almanya Savunma Bakanlığı, subaylarının konuşmalarının dinlendiğini doğruladı
Almanya Savunma Bakanlığı, subaylarının konuşmalarının dinlendiğini doğruladı
Sputnik Türkiye
ARD televizyonu, Almanya Savunma Bakanlığı’nın Alman ordusu subaylarının dinlendiğini doğruladığını aktardı. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T19:37+0300
2024-03-02T19:37+0300
2024-03-02T19:37+0300
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kırım köprüsü
alman
alman ordusu
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
margarita simonyan
istihbarat
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ARD televizyonunun haberine göre Almanya Savunma Bakanlığı, Alman Hava Kuvvetleri subaylarının Kırım Köprüsü'ne saldırı planına ilişkin konuşmalarının dinlendiğini doğruladı.Haberde bakanlıktan bir yetkilinin “Luftwaffe’de (Alman Hava Kuvvetleri) gerçekleşen görüşmenin dinlendiğini değerlendiriyoruz. Şu anda, sosyal medyada yayınlanan görüşmenin kaydedilen veya deşifresi yapılan versiyonunda değişiklik yapılıp yapılmadığını kesin olarak söyleyemeyiz” şeklindeki ifadelerine yer verildi.Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman ordusundan üst düzey subayların Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği ses kaydının deşifresini yayınlamıştı.19 Şubat'ta gerçekleşen görüşmeye Alman Hava Kuvvetleri Komutanlığı Operasyon ve Tatbikat Daire Başkanı Frank Graefe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müfettişi Ingo Gerhartz ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Hava Harekat Merkezi yetkilileri Fenske ve Frostedt'in katıldığı belirlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240302/alman-politikacilar-bundeswehr-subaylarinin-ifsa-olan-konusmasi-ile-ilgili-haberleri-yorumladi-1081300423.html
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almanya, almanya için alternatif (afd), almanya savunma bakanlığı, kırım köprüsü, alman, alman ordusu, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, istihbarat, istihbarat, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
almanya, almanya için alternatif (afd), almanya savunma bakanlığı, kırım köprüsü, alman, alman ordusu, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, istihbarat, istihbarat, rus istihbarat teşkilatı (fsb)
Almanya Savunma Bakanlığı, subaylarının konuşmalarının dinlendiğini doğruladı
ARD televizyonu, Almanya Savunma Bakanlığı’nın Alman ordusu subaylarının dinlendiğini doğruladığını aktardı.
ARD televizyonunun haberine göre Almanya Savunma Bakanlığı, Alman Hava Kuvvetleri subaylarının Kırım Köprüsü'ne saldırı planına ilişkin konuşmalarının dinlendiğini doğruladı.
Haberde bakanlıktan bir yetkilinin “Luftwaffe’de (Alman Hava Kuvvetleri) gerçekleşen görüşmenin dinlendiğini değerlendiriyoruz. Şu anda, sosyal medyada yayınlanan görüşmenin kaydedilen veya deşifresi yapılan versiyonunda değişiklik yapılıp yapılmadığını kesin olarak söyleyemeyiz” şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Alman ordusundan üst düzey subayların Kırım Köprüsü'ne saldırıyı istişare ettiği ses kaydının deşifresini yayınlamıştı.
19 Şubat'ta gerçekleşen görüşmeye Alman Hava Kuvvetleri Komutanlığı Operasyon ve Tatbikat Daire Başkanı Frank Graefe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müfettişi Ingo Gerhartz ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Hava Harekat Merkezi yetkilileri Fenske ve Frostedt'in katıldığı belirlenmişti.