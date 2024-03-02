https://sputniknews.com.tr/20240302/alman-politikacilar-bundeswehr-subaylarinin-ifsa-olan-konusmasi-ile-ilgili-haberleri-yorumladi-1081300423.html
Alman politikacılar Bundeswehr subaylarının ifşa olan konuşması ile ilgili haberleri yorumladı
Alman politikacılar Bundeswehr subaylarının ifşa olan konuşması ile ilgili haberleri yorumladı
Sputnik Türkiye
Alman politikacılar Bundeswehr subaylarının ifşa olan konuşması ile ilgili haberleri yorumladı. 02.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-02T17:17+0300
2024-03-02T17:17+0300
2024-03-02T17:17+0300
ukrayna krizi
almanya
almanya için alternatif (afd)
almanya dışişleri bakanlığı
almanya ordusu
ukrayna
taurus
rusya
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
margarita simonyan
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/0d/1052686145_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_2aabbbb06ba2890658d29c965632a748.jpg
Almanya İçin Alternatif Partisi’nden (AfD) siyasiler, Bundeswehr subaylarının Kırım Köprüsü’ne Taurus füzeleri ile saldırı planını konuşmaların ifşa ettiği ses kaydı ile ilgili yorumlar paylaştı.AfD Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Tino Chrupalla, “Bundeswehr generallerinin Kırım Köprüsü’ne Alman Taurus füzeleriyle saldırı imkanını değerlendirdiği bildiriliyor. Bu sembolik eylem Almanya’yı savaşın en derin yerine sürükleyecek. Taurus teslimatlarına hayır!” ifadesini kullandı. AfD’nin önde gelen isimlerinden Björn Höcke ise, “Eğer yüksek rütbeli Alman subayları savaş halinde olmadığımız bir ülkenin altyapısını havaya uçurmayı planlıyorsa, bu askeri saldırı hazırlığını yasaklayan Anayasa’nın 26 (1) maddesinin açık bir ihlalidir. Ayrıca, Bundeswehr subaylarının davranışları 2+4 formatındaki anlaşmayı baltalıyor. (Bu durumda) Artık sonlandırılmasına gerek kalmayacak, haber doğru çıkarsa geçmişin bir parçası haline gelecek. ‘Savaş oyununa kendilerini kaptıran’ bu generallerin planlarını kararlılıkla kınıyorum!” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240302/simonyandan-alman-karsi-istihbaratin-subaylarin-ifsa-olan-konusmasini-denetledigi-haberine-yorum-1081299878.html
almanya
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/0d/1052686145_122:0:2781:1994_1920x0_80_0_0_3a3cd9da4e88f8a1028f2e475f5e940a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, almanya için alternatif (afd), almanya dışişleri bakanlığı, almanya ordusu, ukrayna, taurus, rusya, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan
almanya, almanya için alternatif (afd), almanya dışişleri bakanlığı, almanya ordusu, ukrayna, taurus, rusya, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan
Alman politikacılar Bundeswehr subaylarının ifşa olan konuşması ile ilgili haberleri yorumladı
Alman politikacılar Bundeswehr subaylarının ifşa olan konuşması ile ilgili haberleri yorumladı.
Almanya İçin Alternatif Partisi’nden (AfD) siyasiler, Bundeswehr subaylarının Kırım Köprüsü’ne Taurus füzeleri ile saldırı planını konuşmaların ifşa ettiği ses kaydı ile ilgili yorumlar paylaştı.
AfD Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Tino Chrupalla, “Bundeswehr generallerinin Kırım Köprüsü’ne Alman Taurus füzeleriyle saldırı imkanını değerlendirdiği bildiriliyor. Bu sembolik eylem Almanya’yı savaşın en derin yerine sürükleyecek. Taurus teslimatlarına hayır!” ifadesini kullandı.
AfD’nin önde gelen isimlerinden Björn Höcke ise, “Eğer yüksek rütbeli Alman subayları savaş halinde olmadığımız bir ülkenin altyapısını havaya uçurmayı planlıyorsa, bu askeri saldırı hazırlığını yasaklayan Anayasa’nın 26 (1) maddesinin açık bir ihlalidir. Ayrıca, Bundeswehr subaylarının davranışları 2+4 formatındaki anlaşmayı baltalıyor. (Bu durumda) Artık sonlandırılmasına gerek kalmayacak, haber doğru çıkarsa geçmişin bir parçası haline gelecek. ‘Savaş oyununa kendilerini kaptıran’ bu generallerin planlarını kararlılıkla kınıyorum!” dedi.