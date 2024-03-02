https://sputniknews.com.tr/20240302/alman-politikacilar-bundeswehr-subaylarinin-ifsa-olan-konusmasi-ile-ilgili-haberleri-yorumladi-1081300423.html

Alman politikacılar Bundeswehr subaylarının ifşa olan konuşması ile ilgili haberleri yorumladı

Alman politikacılar Bundeswehr subaylarının ifşa olan konuşması ile ilgili haberleri yorumladı

Sputnik Türkiye

Alman politikacılar Bundeswehr subaylarının ifşa olan konuşması ile ilgili haberleri yorumladı. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T17:17+0300

2024-03-02T17:17+0300

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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan

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Almanya İçin Alternatif Partisi’nden (AfD) siyasiler, Bundeswehr subaylarının Kırım Köprüsü’ne Taurus füzeleri ile saldırı planını konuşmaların ifşa ettiği ses kaydı ile ilgili yorumlar paylaştı.AfD Federal Meclis Grubu Eş Başkanı Tino Chrupalla, “Bundeswehr generallerinin Kırım Köprüsü’ne Alman Taurus füzeleriyle saldırı imkanını değerlendirdiği bildiriliyor. Bu sembolik eylem Almanya’yı savaşın en derin yerine sürükleyecek. Taurus teslimatlarına hayır!” ifadesini kullandı. AfD’nin önde gelen isimlerinden Björn Höcke ise, “Eğer yüksek rütbeli Alman subayları savaş halinde olmadığımız bir ülkenin altyapısını havaya uçurmayı planlıyorsa, bu askeri saldırı hazırlığını yasaklayan Anayasa’nın 26 (1) maddesinin açık bir ihlalidir. Ayrıca, Bundeswehr subaylarının davranışları 2+4 formatındaki anlaşmayı baltalıyor. (Bu durumda) Artık sonlandırılmasına gerek kalmayacak, haber doğru çıkarsa geçmişin bir parçası haline gelecek. ‘Savaş oyununa kendilerini kaptıran’ bu generallerin planlarını kararlılıkla kınıyorum!” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240302/simonyandan-alman-karsi-istihbaratin-subaylarin-ifsa-olan-konusmasini-denetledigi-haberine-yorum-1081299878.html

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almanya, almanya için alternatif (afd), almanya dışişleri bakanlığı, almanya ordusu, ukrayna, taurus, rusya, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan