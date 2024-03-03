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Rusya, kapılarını dünyanın dört bir yanından gelen gençlere açtı
Rusya, kapılarını dünyanın dört bir yanından gelen gençlere açtı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı Dünya Gençlik... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T16:32+0300
2024-03-03T16:32+0300
dünya
rusya
2024 dünya gençlik festivali
soçi
krasnodar
gençlik
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Rusya'nın kapılarını dünyanın dört bir yanından gelen gençlere açtığını ve etkinlik kapsamında yeni tanışıklıklar edinme, deneyim ve keşiflerin paylaşıldığı bir yer haline geldiğini belirten Dünya Gençlik Festivali katılımcıları duygu ve izlenimlerini Sputnik ile paylaştı.Etkinliğe Belarus’tan katılan Roman adlı genç katılımcı, Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamada, “Festivalinizdeki duygular ölçüsüz. Sosyalleşmek çok keyifli. Burada çok sayıda yabancı genç insan var. Rusya gerçekten dünyaya açılıyor” dedi.Belarus'tan gelen bir diğer katılımcı Aleksandr ise festivalin aktif gençleri ve benzer düşünen birçok insanı bir araya getirdiğini vurgularken, farklı ülkelerden gelen gençlerin etkinliğin büyüklüğüne, dünyanın dört bir yanından gelen gençlerle iletişim kurmanın verdiği olumlu duygulara ve elbette yeni şeyler öğrenmek ve deneyimleri başkalarıyla paylaşmak için sunulan inanılmaz fırsatlara dikkat çekti.Rusya'nın Belgorod şehrinde okuyan Sırbistanlı katılımcı David, festivalin çok güzel olduğunu dile getirirken, her şey çok kaotik olsa da etkinliğin kendisine birçok yeni tanıdık sağladığını, bu türden büyük ölçekli etkinliklere daha önce hiç katılmadığını aktardı.David, “Çok fazla izlenim edindim. Eve bunlarla dolu bir bavul götüreceğim” diye sözlerini tamamladı.Brezilya'dan gelen Anna gibi bazı festival katılımcılarının Rusya'ya ilk kez geldiği de kaydedilirken, Rusya'da ilk ziyaret ettiği şehrin Moskova olduğunu ve kendisiyle birlikte gelenlerin çoğunun ilk kez karı Rusya’da gördüğünü söyledi.Anna, "Rusya'ya bir daha gelerek dolaşmak istiyorum, Moskova'ya, St. Petersburg'a gitmek istiyorum, Rusya'ya geri dönmek istiyorum” ifadesini kullandı.Rus katılımcılar için etkinliğin yabancılar kadar ilgi çekici olduğu gözlemlenirken, Arhangelsk bölgesinden gelen İsolda, bu etkinliğin şimdiye kadar katıldığı en büyük etkinlik olduğunu, yabancı katılımcılarla sosyalleşmek ve bir araya gelmekten mutlu olduğunu aktardı.İsolda, “Takımımızda bir kız var. Fas'tan geliyor. Rusça konuşamıyor. Onunla İngilizce konuşmak zorunda olduğumuz için bizim için biraz zor ama becerilerimizi arttırmak için gerçekten iyi, bu konuda bize yardımcı oluyor. Bize onların farklı bir zihniyete sahip olduğunu, Rusya 'yı çok sevdiğini ve Rus kızlarının çocukken gördüğü oyuncak bebeklere benzediğini söylüyor” diye konuştu.Festival, farklı kültürleri ve ulusları bir araya getirerek, farklılıklarına rağmen dünyanın geleceğinin birlikte inşa edilebileceğini göstermek amacıyla gerçekleştirilirken, diğer ülkelerden gelen gençlerle iletişim kurma fırsatı, Rus gençlerin sadece İngilizce becerilerini geliştirmelerine değil, aynı zamanda diğer ülkelerin yaşamı ve kültürü hakkında bilgi edinmelerine ve kendi ülkeleri hakkında konuşmalarına da yardımcı oluyor.Festivale 10 bin Rus vatandaşı ve aynı sayıda yabancı genç katılırken, istatistiklere göre katılım için 188 ülkeden 309 bin 542 başvuru alındı.Bununla birlikte yabancı katılımcıları koordine etmek üzere yurtdışında 95 ulusal hazırlık komitesi oluşturuldu.Dünya Gençlik Festivali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 1-7 Mart tarihleri arasında Sirius federal topraklarında gerçekleştiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/dunya-genclik-festivali-2024-rusyanin-sirius-bolgesinde-basladi-1081267403.html
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rusya, 2024 dünya gençlik festivali, soçi, krasnodar, gençlik
rusya, 2024 dünya gençlik festivali, soçi, krasnodar, gençlik

Rusya, kapılarını dünyanın dört bir yanından gelen gençlere açtı

16:32 03.03.2024
© Sputnik / Владимир АстапковичDünya Gençlik Festivali
Dünya Gençlik Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2024
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı Dünya Gençlik Festivali 2024'e ev sahipliği yaparken, dünyanın dört bir yanından gelen gençleri de bir araya getiriyor.
Rusya'nın kapılarını dünyanın dört bir yanından gelen gençlere açtığını ve etkinlik kapsamında yeni tanışıklıklar edinme, deneyim ve keşiflerin paylaşıldığı bir yer haline geldiğini belirten Dünya Gençlik Festivali katılımcıları duygu ve izlenimlerini Sputnik ile paylaştı.
Etkinliğe Belarus’tan katılan Roman adlı genç katılımcı, Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamada, “Festivalinizdeki duygular ölçüsüz. Sosyalleşmek çok keyifli. Burada çok sayıda yabancı genç insan var. Rusya gerçekten dünyaya açılıyor” dedi.
Belarus'tan gelen bir diğer katılımcı Aleksandr ise festivalin aktif gençleri ve benzer düşünen birçok insanı bir araya getirdiğini vurgularken, farklı ülkelerden gelen gençlerin etkinliğin büyüklüğüne, dünyanın dört bir yanından gelen gençlerle iletişim kurmanın verdiği olumlu duygulara ve elbette yeni şeyler öğrenmek ve deneyimleri başkalarıyla paylaşmak için sunulan inanılmaz fırsatlara dikkat çekti.
Rusya'nın Belgorod şehrinde okuyan Sırbistanlı katılımcı David, festivalin çok güzel olduğunu dile getirirken, her şey çok kaotik olsa da etkinliğin kendisine birçok yeni tanıdık sağladığını, bu türden büyük ölçekli etkinliklere daha önce hiç katılmadığını aktardı.
David, “Çok fazla izlenim edindim. Eve bunlarla dolu bir bavul götüreceğim” diye sözlerini tamamladı.
Brezilya'dan gelen Anna gibi bazı festival katılımcılarının Rusya'ya ilk kez geldiği de kaydedilirken, Rusya'da ilk ziyaret ettiği şehrin Moskova olduğunu ve kendisiyle birlikte gelenlerin çoğunun ilk kez karı Rusya’da gördüğünü söyledi.
Anna, "Rusya'ya bir daha gelerek dolaşmak istiyorum, Moskova'ya, St. Petersburg'a gitmek istiyorum, Rusya'ya geri dönmek istiyorum” ifadesini kullandı.
Rus katılımcılar için etkinliğin yabancılar kadar ilgi çekici olduğu gözlemlenirken, Arhangelsk bölgesinden gelen İsolda, bu etkinliğin şimdiye kadar katıldığı en büyük etkinlik olduğunu, yabancı katılımcılarla sosyalleşmek ve bir araya gelmekten mutlu olduğunu aktardı.
İsolda, “Takımımızda bir kız var. Fas'tan geliyor. Rusça konuşamıyor. Onunla İngilizce konuşmak zorunda olduğumuz için bizim için biraz zor ama becerilerimizi arttırmak için gerçekten iyi, bu konuda bize yardımcı oluyor. Bize onların farklı bir zihniyete sahip olduğunu, Rusya 'yı çok sevdiğini ve Rus kızlarının çocukken gördüğü oyuncak bebeklere benzediğini söylüyor” diye konuştu.
© Sputnik / Владимир АстапковичDünya Gençlik Festivali
Dünya Gençlik Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2024
Dünya Gençlik Festivali
© Sputnik / Владимир Астапкович
Festival, farklı kültürleri ve ulusları bir araya getirerek, farklılıklarına rağmen dünyanın geleceğinin birlikte inşa edilebileceğini göstermek amacıyla gerçekleştirilirken, diğer ülkelerden gelen gençlerle iletişim kurma fırsatı, Rus gençlerin sadece İngilizce becerilerini geliştirmelerine değil, aynı zamanda diğer ülkelerin yaşamı ve kültürü hakkında bilgi edinmelerine ve kendi ülkeleri hakkında konuşmalarına da yardımcı oluyor.
Festivale 10 bin Rus vatandaşı ve aynı sayıda yabancı genç katılırken, istatistiklere göre katılım için 188 ülkeden 309 bin 542 başvuru alındı.
Bununla birlikte yabancı katılımcıları koordine etmek üzere yurtdışında 95 ulusal hazırlık komitesi oluşturuldu.
Dünya Gençlik Festivali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 1-7 Mart tarihleri arasında Sirius federal topraklarında gerçekleştiriliyor.
Soçi'de düzenlenen 2024 Dünya Gençlik Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
DÜNYA
Dünya Gençlik Festivali 2024, Rusya'nın Sirius bölgesinde başladı
1 Mart, 14:45
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