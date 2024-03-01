Dünya Gençlik Festivali 2024, Rusya'nın Sirius bölgesinde başladı

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Ömür biter, Bitcoin'de spekülasyon bitmez'
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademide yapay zeka kullanımının getirdiği etik sorunlar
14:22
38 dk
ANKARA FARKI
Kemal Anadol: 1 Mart tezkeresinde Türkiye uçurumun kenarından döndü
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri ulusal para birimi fikrine sıcak
17:42
2 dk
SESLİ HABER
NASA açıkladı: Rus ve Amerikan uyduları yörüngede çarpışmaktan kurtuldu
17:55
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayından Ukrayna itirafı
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li analiz uzmanı Ukrayna’yı yeni bir felakete karşı uyardı
18:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
2023’te küçülen tek sektör tarım
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
8 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Lübnanlı şarkıcı Feyruz ve Beyrut'un hikayesi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
Belçikalı uzman Putin’in açıklamalarını yorumladı: Askeri harekat, Batı Rusya'yla anlaşmaya varana dek sürecek
15:07
3 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: CIA, Rusya’yı vurmayı planlıyordu
17:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Maduro: ABD işgaline hazır olun
18:18
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240301/dunya-genclik-festivali-2024-rusyanin-sirius-bolgesinde-basladi-1081267403.html
Dünya Gençlik Festivali 2024, Rusya'nın Sirius bölgesinde başladı
Dünya Gençlik Festivali 2024, Rusya'nın Sirius bölgesinde başladı
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Krasnodar Kray bölgesinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alınacağı Dünya Gençlik... 01.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-01T14:45+0300
2024-03-01T14:45+0300
dünya
2024 dünya gençlik festivali
soçi
sirius
gençlik
politika
lider
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/01/1081261347_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_c6dcd70f32de66bfebb957b4def5730f.jpg
Dünyanın dört bir yanından genç liderler, uluslararası arenadaki önemli sorunların masaya yatırılacağı Dünya Gençlik Festivali 2024 için Sirius'ta bir araya geldi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 1-7 Mart tarihlerinde yapılacak Dünya Gençlik Festivali 2024'e eğitim, bilim, uluslararası işbirliği, kültür, spor, işletme, medya ve diğer alanlardan 10 bini yabancı 20 bin genç lider katılıyor.300 bin kişi başvurdu Putin'in daha önce belirttiği üzere 190 ülkeden toplam 300 bin kişi festivale katılmak için başvuruda bulundu.Festivalde Belarus'u 630, Özbekistan'ı 200'den fazla, Tacikistan'ı ise 275 kişi temsil edecek. Festivale Hindistan'dan 360 kişi gelirken 100 kişi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni, Bangladeş'i 95 genç, Arjantin'i ise 100'e yakın katılımcı temsil edecek. Ayrıca festival kapsamında 15 ABD'li ile Kuzey Kore heyeti Rusya'yı ziyaret edecek.10-17 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek bölgesel programda katılımcılar Rusya'nın 30 şehrini ziyaret edecek.Festivalin katılımcıları ve konukları, Sirius'ta etkinlik için açılan, 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları için kurulan tesislerin yer aldığı Dünya Gençlik Kenti'nde bir araya gelecek. Sirius'ta beş bölgesel pavilyon, bir minyatür park ve performanslar için bir sahne bulunurken Kış Olimpiyat Oyunları'ndaki tesisler de azami düzeyde kullanılacak.
https://sputniknews.com.tr/20240301/alman-subaylarin-plani-ifsa-oldu-simonyan-planlanan-kirim-kopru-saldirisinin-detaylari-yayinladi--1081266449.html
soçi
sirius
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/01/1081261347_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_07ee98b3e63c6f362230a795f918b182.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024 dünya gençlik festivali, soçi, sirius, gençlik, politika, lider
2024 dünya gençlik festivali, soçi, sirius, gençlik, politika, lider

Dünya Gençlik Festivali 2024, Rusya'nın Sirius bölgesinde başladı

14:45 01.03.2024
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Multimedya arşivine gidinSoçi'de düzenlenen 2024 Dünya Gençlik Festivali
Soçi'de düzenlenen 2024 Dünya Gençlik Festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
© Sputnik / Evgeny Biyatov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya'nın Krasnodar Kray bölgesinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alınacağı Dünya Gençlik Festivali 2024'e ev sahipliği yapıyor.
Dünyanın dört bir yanından genç liderler, uluslararası arenadaki önemli sorunların masaya yatırılacağı Dünya Gençlik Festivali 2024 için Sirius'ta bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 1-7 Mart tarihlerinde yapılacak Dünya Gençlik Festivali 2024'e eğitim, bilim, uluslararası işbirliği, kültür, spor, işletme, medya ve diğer alanlardan 10 bini yabancı 20 bin genç lider katılıyor.

300 bin kişi başvurdu

Putin'in daha önce belirttiği üzere 190 ülkeden toplam 300 bin kişi festivale katılmak için başvuruda bulundu.

Festivalde Belarus'u 630, Özbekistan'ı 200'den fazla, Tacikistan'ı ise 275 kişi temsil edecek. Festivale Hindistan'dan 360 kişi gelirken 100 kişi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni, Bangladeş'i 95 genç, Arjantin'i ise 100'e yakın katılımcı temsil edecek. Ayrıca festival kapsamında 15 ABD'li ile Kuzey Kore heyeti Rusya'yı ziyaret edecek.

10-17 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek bölgesel programda katılımcılar Rusya'nın 30 şehrini ziyaret edecek.

Festivalin katılımcıları ve konukları, Sirius'ta etkinlik için açılan, 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları için kurulan tesislerin yer aldığı Dünya Gençlik Kenti'nde bir araya gelecek. Sirius'ta beş bölgesel pavilyon, bir minyatür park ve performanslar için bir sahne bulunurken Kış Olimpiyat Oyunları'ndaki tesisler de azami düzeyde kullanılacak.
Kırım Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
Ukrayna krizi
Alman subayların planı ifşa oldu: Simonyan, planlanan Kırım Köprü saldırısının detayları yayınladı
14:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала