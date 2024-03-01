https://sputniknews.com.tr/20240301/dunya-genclik-festivali-2024-rusyanin-sirius-bolgesinde-basladi-1081267403.html

Dünya Gençlik Festivali 2024, Rusya'nın Sirius bölgesinde başladı

Dünya Gençlik Festivali 2024, Rusya'nın Sirius bölgesinde başladı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Krasnodar Kray bölgesinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alınacağı Dünya Gençlik... 01.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-01T14:45+0300

2024-03-01T14:45+0300

2024-03-01T14:45+0300

dünya

2024 dünya gençlik festivali

soçi

sirius

gençlik

politika

lider

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/01/1081261347_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_c6dcd70f32de66bfebb957b4def5730f.jpg

Dünyanın dört bir yanından genç liderler, uluslararası arenadaki önemli sorunların masaya yatırılacağı Dünya Gençlik Festivali 2024 için Sirius'ta bir araya geldi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 1-7 Mart tarihlerinde yapılacak Dünya Gençlik Festivali 2024'e eğitim, bilim, uluslararası işbirliği, kültür, spor, işletme, medya ve diğer alanlardan 10 bini yabancı 20 bin genç lider katılıyor.300 bin kişi başvurdu Putin'in daha önce belirttiği üzere 190 ülkeden toplam 300 bin kişi festivale katılmak için başvuruda bulundu.Festivalde Belarus'u 630, Özbekistan'ı 200'den fazla, Tacikistan'ı ise 275 kişi temsil edecek. Festivale Hindistan'dan 360 kişi gelirken 100 kişi Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni, Bangladeş'i 95 genç, Arjantin'i ise 100'e yakın katılımcı temsil edecek. Ayrıca festival kapsamında 15 ABD'li ile Kuzey Kore heyeti Rusya'yı ziyaret edecek.10-17 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek bölgesel programda katılımcılar Rusya'nın 30 şehrini ziyaret edecek.Festivalin katılımcıları ve konukları, Sirius'ta etkinlik için açılan, 2014 Soçi Kış Olimpiyat Oyunları için kurulan tesislerin yer aldığı Dünya Gençlik Kenti'nde bir araya gelecek. Sirius'ta beş bölgesel pavilyon, bir minyatür park ve performanslar için bir sahne bulunurken Kış Olimpiyat Oyunları'ndaki tesisler de azami düzeyde kullanılacak.

https://sputniknews.com.tr/20240301/alman-subaylarin-plani-ifsa-oldu-simonyan-planlanan-kirim-kopru-saldirisinin-detaylari-yayinladi--1081266449.html

soçi

sirius

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2024 dünya gençlik festivali, soçi, sirius, gençlik, politika, lider