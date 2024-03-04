https://sputniknews.com.tr/20240304/kremlin-alman-subaylarin-konusmasi-batinin-ukrayna-catismasinda-dogrudan-yer-aldigini-gosteriyor-1081346735.html

Kremlin: Alman subayların konuşması Batı’nın Ukrayna çatışmasında doğrudan yer aldığını gösteriyor

Kremlin: Alman subayların konuşması Batı’nın Ukrayna çatışmasında doğrudan yer aldığını gösteriyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Alman subayların Kırım Köprüsü’ne yönelik füze saldırılarıyla ilgili ifşa edilen konuşmasının, Batı ülkelerinin Ukrayna çatışmasında... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T13:09+0300

2024-03-04T13:09+0300

2024-03-04T13:09+0300

ukrayna krizi

almanya

alman ordusu (bundeswehr)

olaf scholz

taurus

kremlin

dmitriy peskov

rusya

ukrayna

ukrayna ordusu

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya’nın üst düzey askeri yetkililerinin Taurus füzeleriyle Kırım Köprüsü’ne olası saldırıya ilişkin konuşmasının ifşa edilen ses kayıtlarını değerlendirdi.Peskov, “Alman subayları arasındaki konuşmanın içeriği, Batı’nın Ukrayna çatışmasına doğrudan dahil olduğunun altını çiziyor” ifadesini kullandı.Rusya’nın bu ifşaya somut tepki vererek Almanya’nın Moskova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdığını söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Askerlerin konuşması, Alman ordusunun içinde, Rusya topraklarına saldırı düzenleme planlarının ayrıntılı ve somut bir şekilde müzakere edildiğini gösteriyor. Bunun hiçbir hukuki yoruma ihtiyacı yok. Burada her şey ortada” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240303/alman-milletvekili-subaylarin-ifsa-olan-konusmasi-almanyanin-guvenligine-zarar-veriyor-1081328626.html

almanya

rusya

ukrayna

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almanya, alman ordusu (bundeswehr), olaf scholz, taurus, kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, nato