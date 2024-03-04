https://sputniknews.com.tr/20240304/kremlin-alman-subaylarin-konusmasi-batinin-ukrayna-catismasinda-dogrudan-yer-aldigini-gosteriyor-1081346735.html
Kremlin: Alman subayların konuşması Batı’nın Ukrayna çatışmasında doğrudan yer aldığını gösteriyor
Kremlin: Alman subayların konuşması Batı’nın Ukrayna çatışmasında doğrudan yer aldığını gösteriyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Alman subayların Kırım Köprüsü’ne yönelik füze saldırılarıyla ilgili ifşa edilen konuşmasının, Batı ülkelerinin Ukrayna çatışmasında... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T13:09+0300
2024-03-04T13:09+0300
2024-03-04T13:09+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya’nın üst düzey askeri yetkililerinin Taurus füzeleriyle Kırım Köprüsü’ne olası saldırıya ilişkin konuşmasının ifşa edilen ses kayıtlarını değerlendirdi.Peskov, “Alman subayları arasındaki konuşmanın içeriği, Batı’nın Ukrayna çatışmasına doğrudan dahil olduğunun altını çiziyor” ifadesini kullandı.Rusya’nın bu ifşaya somut tepki vererek Almanya’nın Moskova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdığını söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Askerlerin konuşması, Alman ordusunun içinde, Rusya topraklarına saldırı düzenleme planlarının ayrıntılı ve somut bir şekilde müzakere edildiğini gösteriyor. Bunun hiçbir hukuki yoruma ihtiyacı yok. Burada her şey ortada” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240303/alman-milletvekili-subaylarin-ifsa-olan-konusmasi-almanyanin-guvenligine-zarar-veriyor-1081328626.html
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almanya, alman ordusu (bundeswehr), olaf scholz, taurus, kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, nato
almanya, alman ordusu (bundeswehr), olaf scholz, taurus, kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri yardım, nato
Kremlin: Alman subayların konuşması Batı’nın Ukrayna çatışmasında doğrudan yer aldığını gösteriyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Alman subayların Kırım Köprüsü’ne yönelik füze saldırılarıyla ilgili ifşa edilen konuşmasının, Batı ülkelerinin Ukrayna çatışmasında doğrudan yer aldığının kanıtı olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya’nın üst düzey askeri yetkililerinin Taurus füzeleriyle Kırım Köprüsü’ne olası saldırıya ilişkin konuşmasının ifşa edilen ses kayıtlarını değerlendirdi.
Peskov, “Alman subayları arasındaki konuşmanın içeriği, Batı’nın Ukrayna çatışmasına doğrudan dahil olduğunun altını çiziyor” ifadesini kullandı.
Rusya’nın bu ifşaya somut tepki vererek Almanya’nın Moskova Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdığını
söyleyen Kremlin Sözcüsü, “Askerlerin konuşması, Alman ordusunun içinde, Rusya topraklarına saldırı düzenleme planlarının ayrıntılı ve somut bir şekilde müzakere edildiğini gösteriyor. Bunun hiçbir hukuki yoruma ihtiyacı yok. Burada her şey ortada
” dedi.