https://sputniknews.com.tr/20240303/alman-milletvekili-subaylarin-ifsa-olan-konusmasi-almanyanin-guvenligine-zarar-veriyor-1081328626.html

Alman milletvekili: Subayların ifşa olan konuşması, Almanya’nın güvenliğine zarar veriyor

Alman milletvekili: Subayların ifşa olan konuşması, Almanya’nın güvenliğine zarar veriyor

Sputnik Türkiye

Muhalefetteki sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Meclis Grubunun savunma politikaları sözcüsü Rüdiger Lucassen, Bundeswehr üst düzey subaylarının Kırım... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T22:05+0300

2024-03-03T22:05+0300

2024-03-03T22:05+0300

ukrayna krizi

almanya için alternatif (afd)

ukrayna

ukrayna krizi

rüdiger lucassen

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Lucassen, konuya ilişkin açıklamasında, “(Hava Kuvvetleri Müfettişi) General Gerhartz ve subaylarının ele geçirilen telefon görüşmesi, Almanya’nın güvenliğine muazzam zarar veriyor. Konuşma, Ukrayna savaşının daha da tırmanması tehlikesine karşı mesafe koymanın korkutucu eksikliğini gösteriyor” ifadelerine yer verildi.Bu durumun ayrıca askeri karşı istihbarat servisinin, yüksek rütbeli askeri personelin katılımıyla yapılan konuşmaya koruma sağlayamadığı ve aynı zamanda askerleri gizli bilgilerin kullanımı konusunda eğitmediği için başarısızlığını gösterdiğine dikkat çeken Lucassen, şöyle konuştu:Alman milletvekili, AfD grubunun Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili bilgi talep ettiğini ve parlamento savunma komitesini acil toplantıya çağırma hakkını saklı tuttuğunu da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240303/macaristan-ukraynada-baris-muzakereleri-ne-kadar-gec-baslarsa-kiev-icin-o-kadar-kotu-olur-1081325275.html

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almanya için alternatif (afd), ukrayna, ukrayna krizi, rüdiger lucassen