https://sputniknews.com.tr/20240303/alman-milletvekili-subaylarin-ifsa-olan-konusmasi-almanyanin-guvenligine-zarar-veriyor-1081328626.html
Alman milletvekili: Subayların ifşa olan konuşması, Almanya’nın güvenliğine zarar veriyor
Alman milletvekili: Subayların ifşa olan konuşması, Almanya’nın güvenliğine zarar veriyor
Sputnik Türkiye
Muhalefetteki sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Meclis Grubunun savunma politikaları sözcüsü Rüdiger Lucassen, Bundeswehr üst düzey subaylarının Kırım... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T22:05+0300
2024-03-03T22:05+0300
2024-03-03T22:05+0300
ukrayna krizi
almanya için alternatif (afd)
ukrayna
ukrayna krizi
rüdiger lucassen
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Lucassen, konuya ilişkin açıklamasında, “(Hava Kuvvetleri Müfettişi) General Gerhartz ve subaylarının ele geçirilen telefon görüşmesi, Almanya’nın güvenliğine muazzam zarar veriyor. Konuşma, Ukrayna savaşının daha da tırmanması tehlikesine karşı mesafe koymanın korkutucu eksikliğini gösteriyor” ifadelerine yer verildi.Bu durumun ayrıca askeri karşı istihbarat servisinin, yüksek rütbeli askeri personelin katılımıyla yapılan konuşmaya koruma sağlayamadığı ve aynı zamanda askerleri gizli bilgilerin kullanımı konusunda eğitmediği için başarısızlığını gösterdiğine dikkat çeken Lucassen, şöyle konuştu:Alman milletvekili, AfD grubunun Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili bilgi talep ettiğini ve parlamento savunma komitesini acil toplantıya çağırma hakkını saklı tuttuğunu da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240303/macaristan-ukraynada-baris-muzakereleri-ne-kadar-gec-baslarsa-kiev-icin-o-kadar-kotu-olur-1081325275.html
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almanya için alternatif (afd), ukrayna, ukrayna krizi, rüdiger lucassen
almanya için alternatif (afd), ukrayna, ukrayna krizi, rüdiger lucassen
Alman milletvekili: Subayların ifşa olan konuşması, Almanya’nın güvenliğine zarar veriyor
Muhalefetteki sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Meclis Grubunun savunma politikaları sözcüsü Rüdiger Lucassen, Bundeswehr üst düzey subaylarının Kırım Köprüsü’ne olası saldırıya ilişkin konuşmasının ifşa edilen ses kaydının Almanya’nın güvenliğine muazzam zarar verdiğini belirtti.
Lucassen, konuya ilişkin açıklamasında, “(Hava Kuvvetleri Müfettişi) General Gerhartz ve subaylarının ele geçirilen telefon görüşmesi, Almanya’nın güvenliğine muazzam zarar veriyor. Konuşma, Ukrayna savaşının daha da tırmanması tehlikesine karşı mesafe koymanın korkutucu eksikliğini gösteriyor” ifadelerine yer verildi.
Bu durumun ayrıca askeri karşı istihbarat servisinin, yüksek rütbeli askeri personelin katılımıyla yapılan konuşmaya koruma sağlayamadığı ve aynı zamanda askerleri gizli bilgilerin kullanımı konusunda eğitmediği için başarısızlığını gösterdiğine dikkat çeken Lucassen, şöyle konuştu:
“Rus makamları kaydedilen içeriği Almanya’nın savaşa giden yolu olarak değerlendiriyor. Bununla birlikte ilgili subaylar, federal hükümetin Almanya’nın savaşa katılımını engellemeye yönelik çabalarına doğrudan karşı çıkmış bulunuyor. Savunma Bakanı (Boris) Pistorius’un bakanlığını kontrol altında tutamadığı ortada. Konuşmadan ayrıca kendisinin Taurus (seyir füzelerinin) teslimatı konusunda Başbakan’dan farklı bir politika izlediği açıkça görülüyor.”
Alman milletvekili, AfD grubunun Savunma Bakanlığı’ndan konuyla ilgili bilgi talep ettiğini ve parlamento savunma komitesini acil toplantıya çağırma hakkını saklı tuttuğunu da sözlerine ekledi.