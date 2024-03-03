https://sputniknews.com.tr/20240303/macaristan-ukraynada-baris-muzakereleri-ne-kadar-gec-baslarsa-kiev-icin-o-kadar-kotu-olur-1081325275.html
Macaristan: Ukrayna’da barış müzakereleri ne kadar geç başlarsa Kiev için o kadar kötü olur
Macaristan: Ukrayna’da barış müzakereleri ne kadar geç başlarsa Kiev için o kadar kötü olur
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’da barışçıl çözümle ilgili müzakereler ne kadar geç başlarsa Kiev için o kadar kötü olacağını, zira son... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Kossuth Radio’ya verdiği demeçte Ukrayna’da barışçıl çözümle ilgili müzakerelerin gecikmesinin Kiev’in lehine olmayacağı konusunda uyardı.Szijjarto, “Birkaç aydır dışişleri bakanları konseylerinde Ukraynalıların savaş alanında müzakerelere daha avantajlı bir şekilde başlayabilecekleri bir pozisyon kazanmaya çalıştıklarını duyuyorum. Son haftalarda ve birkaç aydır böyle bir senaryonun olmadığı, olsa bile başarısız olacağı herkesçe anlaşıldı. Zaman kesinlikle Rusya’dan yana, Ruslar savaş alanında başarılar elde ediyor. Ateşkes ne kadar geç sağlanır ve müzakereler ne kadar geç başlarsa durum Ukrayna için o kadar kötü olacak” diye konuştu.'NATO'nun birilerine saldırmak gibi bir görevi olmamalı'‘NATO’nun saldırıya değil, savunmaya yönelik ittifak olduğunu’ ve ‘birilerine saldırmak gibi bir görevinin olmadığını’ da hatırlatan Szijjarto, “Bu nedenle önümüzdeki dönemde tüm NATO ülkelerinin sorumlu davranabileceklerini içten ümit ediyorum. Batı Avrupalı politikacıların daha önce art arda yaptıkları açıklamalar son derece sorumsuz ve tehlikelidir, çünkü böylesine gergin bir ortamda sadece eylemler değil, sözler de inanılmaz önem taşıyor” vurgusunu yaptı.‘Böyle bir durumda talihsiz ve sorumsuz bir açıklamanın küresel ölçekte bir trajediye ve güvenlik krizine yol açabileceğine’ dikkat çeken Szijjarto, “Dolayısıyla bence en önemli şey, herkesin sağduyu temeline dönmesi, sorumlu davranması ve sadece eylemlerden değil, bu durumda gerilime yol açabilecek açıklamalardan da uzak durmasıdır” ifadelerini kullandı.Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın Batı’dan aldığı askeri ve mali desteğe rağmen Rusya’yı yenilgiye uğratamayacağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240303/natonun-ukraynaya-asker-gondermeyi-tartismasinin-nedeni-belli-oldu-1081319592.html
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nato, macaristan, peter szijjarto, victor orban, ukrayna, rusya, almanya, casus
nato, macaristan, peter szijjarto, victor orban, ukrayna, rusya, almanya, casus
Macaristan: Ukrayna’da barış müzakereleri ne kadar geç başlarsa Kiev için o kadar kötü olur
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’da barışçıl çözümle ilgili müzakereler ne kadar geç başlarsa Kiev için o kadar kötü olacağını, zira son zamanlarda Rusya’nın savaş alanındaki başarısının herkes için açık hale geldiğini belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Kossuth Radio’ya verdiği demeçte Ukrayna’da barışçıl çözümle ilgili müzakerelerin gecikmesinin Kiev’in lehine olmayacağı konusunda uyardı.
Szijjarto, “Birkaç aydır dışişleri bakanları konseylerinde Ukraynalıların savaş alanında müzakerelere daha avantajlı bir şekilde başlayabilecekleri bir pozisyon kazanmaya çalıştıklarını duyuyorum. Son haftalarda ve birkaç aydır böyle bir senaryonun olmadığı, olsa bile başarısız olacağı herkesçe anlaşıldı. Zaman kesinlikle Rusya’dan yana, Ruslar savaş alanında başarılar elde ediyor. Ateşkes ne kadar geç sağlanır ve müzakereler ne kadar geç başlarsa durum Ukrayna için o kadar kötü olacak” diye konuştu.
'NATO'nun birilerine saldırmak gibi bir görevi olmamalı'
‘NATO’nun saldırıya değil, savunmaya yönelik ittifak olduğunu’ ve ‘birilerine saldırmak gibi bir görevinin olmadığını’ da hatırlatan Szijjarto, “Bu nedenle önümüzdeki dönemde tüm NATO ülkelerinin sorumlu davranabileceklerini içten ümit ediyorum. Batı Avrupalı politikacıların daha önce art arda yaptıkları açıklamalar son derece sorumsuz ve tehlikelidir, çünkü böylesine gergin bir ortamda sadece eylemler değil, sözler de inanılmaz önem taşıyor” vurgusunu yaptı.
‘Böyle bir durumda talihsiz ve sorumsuz bir açıklamanın küresel ölçekte bir trajediye ve güvenlik krizine yol açabileceğine’ dikkat çeken Szijjarto, “Dolayısıyla bence en önemli şey, herkesin sağduyu temeline dönmesi, sorumlu davranması ve sadece eylemlerden değil, bu durumda gerilime yol açabilecek açıklamalardan da uzak durmasıdır” ifadelerini kullandı.
Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’nın Batı’dan aldığı askeri ve mali desteğe rağmen Rusya’yı yenilgiye uğratamayacağını açıklamıştı.