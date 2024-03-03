https://sputniknews.com.tr/20240303/natonun-ukraynaya-asker-gondermeyi-tartismasinin-nedeni-belli-oldu-1081319592.html

NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermeyi tartışmasının nedeni belli oldu

NATO'nun Ukrayna'ya asker göndermeyi tartışmasının nedeni belli oldu

Sputnik Türkiye

Yakın zamanda Paris’te yaptığı konuşmasıyla dünya gündemine oturan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sözlerini irdeleyen ABD merkezli askeri tarih... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T15:33+0300

2024-03-03T15:33+0300

2024-03-03T15:33+0300

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Batılı siyasilerin, son zamanlarda Kiev'in toprak kaybı ve muharebe başarısızlıkları nedeniyle Ukrayna'ya NATO birlikleri gönderme olasılığından bahsettiğini belirten dergi, Macron'un birçok ülkeyi şaşkına çeviren açıklamasının Ukrayna'nın ciddi başarısızlıklarının ve ülkenin hızla azalan savaş kabiliyeti nedeniyle devam eden toprak kaybının ardından yapıldığına dikkat çekti.Military Watch’a göre Ukrayna ordusu, cephedeki en seçkin birlikleri bile etkileyen ciddi bir silah, mühimmat ve insan gücü sıkıntısı yaşarken, askeri analistlerin tahminlerine atıfta bulunan yayın, konuyla ilgili haberinde, “Savaş alanındaki durum, giderek daha kaçınılmaz görünen bir Rus zaferini önlemek için Batı'da kara kuvvetlerinin konuşlandırılması da dahil olmak üzere daha doğrudan müdahale çağrılarının aciliyetini artırdı” ifadelerini kullandı.Paris’te gerçekleşen Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini, Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.Fransa Başbakanı Gabriel Attal da Macron'u desteklerken, Fransız ordusunun Ukrayna sınırlarının güvenliğini sağlayabileceğini söyledi.Macron'un ‘NATO ve AB ülkelerinin Ukrayna'ya asker gönderebileceği’ sözlerinin 3. Dünya Savaşı'nın habercisi olarak nitelendirildiği son günlerde Fransa’nın tutumuna tepkiler büyürken, Fransız liderin arasının, Kiev’e yardımda ne kadar ileri gidileceği konusunda Scholz ile kırılma noktasına geldiği de kaydedildi.Paris'teki toplantının ardından konuşan Alman Başbakan Olaf Scholz, Ukrayna’ya asker göndermeyeceklerini açıkladı. Scholz, genel olarak NATO’nun bunu yapma niyetinde olmadığını kaydetti, ayrıca Ukrayna’ya Taurus füzelerini gönderme planlarının da olmadığını söyledi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Associated Press'e verdiği demeçte "NATO müttefikleri, Ukrayna'ya eşi görülmemiş bir yardım sunuyor. Bunu 2014'ten beri yapıyoruz ve daha sonra güçlendirdik. Ancak NATO birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırma planımız yok" dedi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışma yaşanmasının kaçınılmaz hale geleceğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240228/fransiz-siyasetci-macronun-ukraynaya-iliskin-aciklamalari-rusyaya-savas-ilanidir-1081161730.html

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