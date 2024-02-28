https://sputniknews.com.tr/20240228/fransiz-siyasetci-macronun-ukraynaya-iliskin-aciklamalari-rusyaya-savas-ilanidir-1081161730.html
Fransız siyasetçi: Macron'un Ukrayna’ya ilişkin açıklamaları Rusya'ya savaş ilanıdır
Fransız siyasetçi: Macron'un Ukrayna’ya ilişkin açıklamaları Rusya'ya savaş ilanıdır
Sputnik Türkiye
Fransız siyasetçi Florian Philippot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya olası AB birlikleri gönderilmesine ilişkin sözlerinin Rusya'ya savaş ilanı... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T01:27+0300
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2024-02-28T01:27+0300
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Fransa'da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot, Sputnik’e verdiği demeçte Batılı ülkelerin Ukrayna'daki çatışmanın kızışmasını istediğini ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya olası AB birlikleri gönderilmesine ilişkin sözlerinin Rusya'ya savaş ilanı anlamına geldiğini söyledi.Philippot, "Gerilimi artırmak istiyorlar. Macron’un Ukrayna'ya kara birliklerinin yanı sıra uzun menzilli füzeler gönderileceğini söylemesi artık tırmanma değil, bir savaş ilanıdır. Moskova'ya ulaşabilecek uzun menzilli silahlar gönderirseniz ve bu ülkeye asker gönderirseniz buna ne denir? Buna savaş denir. Bu, nükleer güç olan Rusya ile savaşa gireceğimiz anlamına geliyor. Ve bir nükleer gücün başka bir nükleer gücün karşısına çıkmasına dünya savaşı denir” ifadelerini kullandı.Bu tür açıklamaların ‘duruş uğruna’ yapılamayacağını, gerçekte Avrupa'nın savaş yolunda olduğuna vurgu yapan Philippot, "Fransızların Zelenskiy ve NATO için ölmek isteyeceğini sanmıyorum. Bundan şüpheliyim. Macron'u engellemek gerekiyor, bunun birçok yolu var. Şu anda ciddi bir savaşa girme riskiyle karşı karşıyayız. Macron, Fransızları feda etmeye bile hazır ki bu düşünülemez. Hatta Fransa'nın nükleer silahlarını AB'nin emrine vermeye bile hazır. Biz savaşta değiliz, Ukrayna savaşta. Ya bunu durduracağız, ya da hepimiz savaşa gireceğiz” dedi.Daha önce Macron, Batılı liderlerin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını dışlamadığını belirterek, Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.Fransa Başbakanı Gabriel Attal da Ukrayna'ya asker göndermeyi göz ardı etmezken, Paris'in Rusya'nın zaferiyle ‘asla uzlaşamayacağının’ altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240227/bmden-macronun-ukrayna-aciklamasina-tepki-kiskirtici-soylemlerden-kacinilmali-1081158892.html
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emmanuel macron, fransa, florian philippot, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
emmanuel macron, fransa, florian philippot, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
Fransız siyasetçi: Macron'un Ukrayna’ya ilişkin açıklamaları Rusya'ya savaş ilanıdır
Fransız siyasetçi Florian Philippot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya olası AB birlikleri gönderilmesine ilişkin sözlerinin Rusya'ya savaş ilanı anlamına geldiğini belirtti.
Fransa'da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot, Sputnik’e verdiği demeçte Batılı ülkelerin Ukrayna'daki çatışmanın kızışmasını istediğini ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya olası AB birlikleri gönderilmesine ilişkin sözlerinin Rusya'ya savaş ilanı anlamına geldiğini söyledi.
Philippot, "Gerilimi artırmak istiyorlar. Macron’un Ukrayna'ya kara birliklerinin yanı sıra uzun menzilli füzeler gönderileceğini söylemesi artık tırmanma değil, bir savaş ilanıdır. Moskova'ya ulaşabilecek uzun menzilli silahlar gönderirseniz ve bu ülkeye asker gönderirseniz buna ne denir? Buna savaş denir. Bu, nükleer güç olan Rusya ile savaşa gireceğimiz anlamına geliyor. Ve bir nükleer gücün başka bir nükleer gücün karşısına çıkmasına dünya savaşı denir” ifadelerini kullandı.
Bu tür açıklamaların ‘duruş uğruna’ yapılamayacağını, gerçekte Avrupa'nın savaş yolunda olduğuna vurgu yapan Philippot, "Fransızların Zelenskiy ve NATO için ölmek isteyeceğini sanmıyorum. Bundan şüpheliyim. Macron'u engellemek gerekiyor, bunun birçok yolu var. Şu anda ciddi bir savaşa girme riskiyle karşı karşıyayız. Macron, Fransızları feda etmeye bile hazır ki bu düşünülemez. Hatta Fransa'nın nükleer silahlarını AB'nin emrine vermeye bile hazır. Biz savaşta değiliz, Ukrayna savaşta. Ya bunu durduracağız, ya da hepimiz savaşa gireceğiz” dedi.
Daha önce Macron, Batılı liderlerin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını dışlamadığını belirterek, Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.
Fransa Başbakanı Gabriel Attal da Ukrayna'ya asker göndermeyi göz ardı etmezken, Paris'in Rusya'nın zaferiyle ‘asla uzlaşamayacağının’ altını çizmişti.