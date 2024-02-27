https://sputniknews.com.tr/20240227/bmden-macronun-ukrayna-aciklamasina-tepki-kiskirtici-soylemlerden-kacinilmali-1081158892.html

BM’den Macron'un Ukrayna açıklamasına tepki: Kışkırtıcı söylemlerden kaçınılmalı

BM’den Macron'un Ukrayna açıklamasına tepki: Kışkırtıcı söylemlerden kaçınılmalı

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna'daki çatışmayla ilgili kışkırtıcı söylemlerden kaçınılması gerektiğini ifade etti. 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T23:41+0300

2024-02-27T23:41+0300

2024-02-27T23:41+0300

ukrayna krizi

stephane dujarric

bm

ukrayna krizi

ukrayna

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Düzenlediği basın toplantısında Fransız lider Emmanuel Macron'un ‘Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını tartıştığı’ sözlerini değerlendiren Dujarric, BM'nin Ukrayna'daki çatışmayla ilgili kışkırtıcı söylemlerden kaçınma çağrısında bulunduğunu söyledi.Dujarric, “Çağrımız en başından beri bu tür söylemlerden kaçınma yönünde. Çatışmanın başlangıcından bu yana bunu söylüyoruz” dedi.‘BM'nin Macron'un söylemini gerilimi tırmandırıcı olarak değerlendirip değerlendirmediği” şeklindeki soruya Dujarric, “Çatışmanın başlangıcından bu yana, zaten ölümcül olan çatışmada yangını körükleme potansiyeli taşıyan pek çok söylem gördük” yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240227/macronun-rusya-aciklamalari-3-dunya-savasinin-habercisi-mi-1081132866.html

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stephane dujarric, bm, ukrayna krizi, ukrayna