https://sputniknews.com.tr/20240227/bmden-macronun-ukrayna-aciklamasina-tepki-kiskirtici-soylemlerden-kacinilmali-1081158892.html
BM’den Macron'un Ukrayna açıklamasına tepki: Kışkırtıcı söylemlerden kaçınılmalı
BM’den Macron'un Ukrayna açıklamasına tepki: Kışkırtıcı söylemlerden kaçınılmalı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna'daki çatışmayla ilgili kışkırtıcı söylemlerden kaçınılması gerektiğini ifade etti. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T23:41+0300
2024-02-27T23:41+0300
2024-02-27T23:41+0300
ukrayna krizi
stephane dujarric
bm
ukrayna krizi
ukrayna
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080286321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c4561311430fc439da3f79dc017c8ed0.jpg
Düzenlediği basın toplantısında Fransız lider Emmanuel Macron'un ‘Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını tartıştığı’ sözlerini değerlendiren Dujarric, BM'nin Ukrayna'daki çatışmayla ilgili kışkırtıcı söylemlerden kaçınma çağrısında bulunduğunu söyledi.Dujarric, “Çağrımız en başından beri bu tür söylemlerden kaçınma yönünde. Çatışmanın başlangıcından bu yana bunu söylüyoruz” dedi.‘BM'nin Macron'un söylemini gerilimi tırmandırıcı olarak değerlendirip değerlendirmediği” şeklindeki soruya Dujarric, “Çatışmanın başlangıcından bu yana, zaten ölümcül olan çatışmada yangını körükleme potansiyeli taşıyan pek çok söylem gördük” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240227/macronun-rusya-aciklamalari-3-dunya-savasinin-habercisi-mi-1081132866.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/01/1080286321_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92c424f758e54a36ef8fe3c1f5164789.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
stephane dujarric, bm, ukrayna krizi, ukrayna
stephane dujarric, bm, ukrayna krizi, ukrayna
BM’den Macron'un Ukrayna açıklamasına tepki: Kışkırtıcı söylemlerden kaçınılmalı
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna'daki çatışmayla ilgili kışkırtıcı söylemlerden kaçınılması gerektiğini ifade etti.
Düzenlediği basın toplantısında Fransız lider Emmanuel Macron'un ‘Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını tartıştığı’ sözlerini değerlendiren Dujarric, BM'nin Ukrayna'daki çatışmayla ilgili kışkırtıcı söylemlerden kaçınma çağrısında bulunduğunu söyledi.
Dujarric, “Çağrımız en başından beri bu tür söylemlerden kaçınma yönünde. Çatışmanın başlangıcından bu yana bunu söylüyoruz” dedi.
‘BM'nin Macron'un söylemini gerilimi tırmandırıcı olarak değerlendirip değerlendirmediği” şeklindeki soruya Dujarric, “Çatışmanın başlangıcından bu yana, zaten ölümcül olan çatışmada yangını körükleme potansiyeli taşıyan pek çok söylem gördük” yanıtını verdi.