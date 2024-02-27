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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240227/bmden-macronun-ukrayna-aciklamasina-tepki-kiskirtici-soylemlerden-kacinilmali-1081158892.html
BM’den Macron'un Ukrayna açıklamasına tepki: Kışkırtıcı söylemlerden kaçınılmalı
BM’den Macron'un Ukrayna açıklamasına tepki: Kışkırtıcı söylemlerden kaçınılmalı
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna'daki çatışmayla ilgili kışkırtıcı söylemlerden kaçınılması gerektiğini ifade etti. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T23:41+0300
2024-02-27T23:41+0300
ukrayna krizi
stephane dujarric
bm
ukrayna krizi
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Düzenlediği basın toplantısında Fransız lider Emmanuel Macron'un ‘Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını tartıştığı’ sözlerini değerlendiren Dujarric, BM'nin Ukrayna'daki çatışmayla ilgili kışkırtıcı söylemlerden kaçınma çağrısında bulunduğunu söyledi.Dujarric, “Çağrımız en başından beri bu tür söylemlerden kaçınma yönünde. Çatışmanın başlangıcından bu yana bunu söylüyoruz” dedi.‘BM'nin Macron'un söylemini gerilimi tırmandırıcı olarak değerlendirip değerlendirmediği” şeklindeki soruya Dujarric, “Çatışmanın başlangıcından bu yana, zaten ölümcül olan çatışmada yangını körükleme potansiyeli taşıyan pek çok söylem gördük” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20240227/macronun-rusya-aciklamalari-3-dunya-savasinin-habercisi-mi-1081132866.html
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stephane dujarric, bm, ukrayna krizi, ukrayna

BM’den Macron'un Ukrayna açıklamasına tepki: Kışkırtıcı söylemlerden kaçınılmalı

23:41 27.02.2024
© AP Photo / Omar HavanaEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Omar Havana
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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Ukrayna'daki çatışmayla ilgili kışkırtıcı söylemlerden kaçınılması gerektiğini ifade etti.
Düzenlediği basın toplantısında Fransız lider Emmanuel Macron'un ‘Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını tartıştığı’ sözlerini değerlendiren Dujarric, BM'nin Ukrayna'daki çatışmayla ilgili kışkırtıcı söylemlerden kaçınma çağrısında bulunduğunu söyledi.
Dujarric, “Çağrımız en başından beri bu tür söylemlerden kaçınma yönünde. Çatışmanın başlangıcından bu yana bunu söylüyoruz” dedi.
‘BM'nin Macron'un söylemini gerilimi tırmandırıcı olarak değerlendirip değerlendirmediği” şeklindeki soruya Dujarric, “Çatışmanın başlangıcından bu yana, zaten ölümcül olan çatışmada yangını körükleme potansiyeli taşıyan pek çok söylem gördük” yanıtını verdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
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