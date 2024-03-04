https://sputniknews.com.tr/20240304/almanyanin-moskova-buyukelcisi-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1081344401.html

Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, Almanya’nın üst düzey askeri yetkililerinin Kırım Köprüsü’ne olası saldırıya ilişkin konuşmasının ifşa edilen ses kayıtları... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T12:13+0300

2024-03-04T12:13+0300

2024-03-04T12:13+0300

ukrayna krizi

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rusya

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Alman büyükelçi bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı” ifadesini kullandı.Kaynak, Alman büyükelçinin, Alman subayların Kırım’a füze saldırılarıyla ilgili konuşmasının ifşa edilmesi bağlamında Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını söyledi.Ne olmuştu?Rus medya grubu Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın ifşa ettiği Alman subayların Kırım Köprüsü'nü tamamen yıkmaya yönelik saldırı planının yankıları sürüyor.Simonyan'ın yayımladığı deşifreye göre üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü’ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Subayların, diğer konuların yanı sıra ‘kırmızı çizgiyi’ geçmeyecek ve Ukrayna’daki çatışmanın bariz katılımcıları haline gelmeyecek şekilde Taurus füzelerinin nasıl teslim edileceğini ve Ukrayna askerlerinin füzeleri Kırım Köprüsü’ne ateşlemek üzere nasıl eğitileceğini tartıştığı kayda geçmiş bulunuyor.19 Şubat'ta gerçekleşen görüşmeye Alman Hava Kuvvetleri Komutanlığı Operasyon ve Tatbikat Daire Başkanı Frank Graefe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müfettişi Ingo Gerhartz ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Hava Harekat Merkezi yetkilileri Fenske ve Frostedt'in katıldığı belirlenmişti.Daha önce Almanya Savunma Bakanlığı, Bundeswehr subaylarının planının ifşa olması sonrasında Sputnik’in yönelttiği sorular karşısında yorum yapmayı reddetmişti. Kurum aynı zamanda, T-Online haber portalından gelen talebe yanıt olarak, Alman karşı istihbaratının konuşmanın dinlenmiş olabileceği ile ilgili bilgileri soruşturduğunu açıklamıştı.ARD televizyonunun haberine göre Almanya Savunma Bakanlığı, Alman Hava Kuvvetleri subaylarının Kırım Köprüsü'ne saldırı planına ilişkin konuşmalarının dinlendiğini doğruladı.Ses kaydını yayan hesaplar bloke edilmiştiBild gazetesi ise Bundeswehr’in dün itibar zedelenmesini hafifletmek için girişimlerde bulunduğunu kaydederek, Bundeswehr’in ısrarı sonucu X platformunun Almanya’da ses kaydını yayan bazı hesapları bloke ettiğinin altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240302/fransiz-siyasetci-alman-subaylarinin-ses-kaydi-natonun-yalanciligini-kanitliyor-1081306692.html

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