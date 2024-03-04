https://sputniknews.com.tr/20240304/almanyanin-moskova-buyukelcisi-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1081344401.html
Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, Almanya’nın üst düzey askeri yetkililerinin Kırım Köprüsü’ne olası saldırıya ilişkin konuşmasının ifşa edilen ses kayıtları... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T12:13+0300
2024-03-04T12:13+0300
2024-03-04T12:13+0300
ukrayna krizi
almanya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
almanya büyükelçiliği
moskova
ses kayıtları
alman ordusu
taurus
kırım köprüsü
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/07/1077136399_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_c9a6cb801cd9b9bf351e49d5745369c6.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Alman büyükelçi bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı” ifadesini kullandı.Kaynak, Alman büyükelçinin, Alman subayların Kırım’a füze saldırılarıyla ilgili konuşmasının ifşa edilmesi bağlamında Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını söyledi.Ne olmuştu?Rus medya grubu Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın ifşa ettiği Alman subayların Kırım Köprüsü'nü tamamen yıkmaya yönelik saldırı planının yankıları sürüyor.Simonyan'ın yayımladığı deşifreye göre üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü’ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Subayların, diğer konuların yanı sıra ‘kırmızı çizgiyi’ geçmeyecek ve Ukrayna’daki çatışmanın bariz katılımcıları haline gelmeyecek şekilde Taurus füzelerinin nasıl teslim edileceğini ve Ukrayna askerlerinin füzeleri Kırım Köprüsü’ne ateşlemek üzere nasıl eğitileceğini tartıştığı kayda geçmiş bulunuyor.19 Şubat'ta gerçekleşen görüşmeye Alman Hava Kuvvetleri Komutanlığı Operasyon ve Tatbikat Daire Başkanı Frank Graefe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müfettişi Ingo Gerhartz ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Hava Harekat Merkezi yetkilileri Fenske ve Frostedt'in katıldığı belirlenmişti.Daha önce Almanya Savunma Bakanlığı, Bundeswehr subaylarının planının ifşa olması sonrasında Sputnik’in yönelttiği sorular karşısında yorum yapmayı reddetmişti. Kurum aynı zamanda, T-Online haber portalından gelen talebe yanıt olarak, Alman karşı istihbaratının konuşmanın dinlenmiş olabileceği ile ilgili bilgileri soruşturduğunu açıklamıştı.ARD televizyonunun haberine göre Almanya Savunma Bakanlığı, Alman Hava Kuvvetleri subaylarının Kırım Köprüsü'ne saldırı planına ilişkin konuşmalarının dinlendiğini doğruladı.Ses kaydını yayan hesaplar bloke edilmiştiBild gazetesi ise Bundeswehr’in dün itibar zedelenmesini hafifletmek için girişimlerde bulunduğunu kaydederek, Bundeswehr’in ısrarı sonucu X platformunun Almanya’da ses kaydını yayan bazı hesapları bloke ettiğinin altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240302/fransiz-siyasetci-alman-subaylarinin-ses-kaydi-natonun-yalanciligini-kanitliyor-1081306692.html
almanya
rusya
moskova
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/07/1077136399_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_b8aba9d12915357f298607351a90834e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, almanya büyükelçiliği, moskova, ses kayıtları, alman ordusu, taurus, kırım köprüsü, ukrayna, askeri yardım
almanya, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, almanya büyükelçiliği, moskova, ses kayıtları, alman ordusu, taurus, kırım köprüsü, ukrayna, askeri yardım
Almanya’nın Moskova Büyükelçisi Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın, Almanya’nın üst düzey askeri yetkililerinin Kırım Köprüsü’ne olası saldırıya ilişkin konuşmasının ifşa edilen ses kayıtları bağlamında, bu ülkenin Moskova Büyükelçisi Alexander Lambsdorff’u bakanlığa çağırdığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Sputnik’e açıklamasında, “Alman büyükelçi bugün Dışişleri Bakanlığına çağrıldı” ifadesini kullandı.
Kaynak, Alman büyükelçinin, Alman subayların Kırım’a füze saldırılarıyla ilgili konuşmasının ifşa edilmesi bağlamında Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını söyledi.
Rus medya grubu Rossiya Segodnya Medya Grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan'ın
ifşa ettiği Alman subayların Kırım Köprüsü'nü tamamen yıkmaya yönelik saldırı planının yankıları sürüyor.
Simonyan'ın yayımladığı deşifreye göre üst düzey Alman subayların Kırım Köprüsü’ne uzun menzilli Taurus füzeleriyle saldırmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Subayların, diğer konuların yanı sıra ‘kırmızı çizgiyi’ geçmeyecek ve Ukrayna’daki çatışmanın bariz katılımcıları haline gelmeyecek şekilde Taurus füzelerinin nasıl teslim edileceğini ve Ukrayna askerlerinin füzeleri Kırım Köprüsü’ne ateşlemek üzere nasıl eğitileceğini tartıştığı kayda geçmiş bulunuyor.
19 Şubat'ta gerçekleşen görüşmeye Alman Hava Kuvvetleri Komutanlığı Operasyon ve Tatbikat Daire Başkanı Frank Graefe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Müfettişi Ingo Gerhartz ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı Hava Harekat Merkezi yetkilileri Fenske ve Frostedt'in katıldığı belirlenmişti.
Daha önce Almanya Savunma Bakanlığı, Bundeswehr subaylarının planının ifşa olması sonrasında Sputnik’in yönelttiği sorular karşısında yorum yapmayı reddetmişti. Kurum aynı zamanda, T-Online haber portalından gelen talebe yanıt olarak, Alman karşı istihbaratının konuşmanın dinlenmiş olabileceği ile ilgili bilgileri soruşturduğunu açıklamıştı.
ARD televizyonunun haberine göre Almanya Savunma Bakanlığı, Alman Hava Kuvvetleri subaylarının Kırım Köprüsü'ne saldırı planına ilişkin konuşmalarının dinlendiğini doğruladı.
Ses kaydını yayan hesaplar bloke edilmişti
Bild gazetesi ise Bundeswehr’in dün itibar zedelenmesini hafifletmek için girişimlerde bulunduğunu kaydederek, Bundeswehr’in ısrarı sonucu X platformunun Almanya’da ses kaydını yayan bazı hesapları bloke ettiğinin altını çizmişti.