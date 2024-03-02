https://sputniknews.com.tr/20240302/fransiz-siyasetci-alman-subaylarinin-ses-kaydi-natonun-yalanciligini-kanitliyor-1081306692.html

Fransız siyasetçi: Alman subaylarının ses kaydı, NATO'nun yalancılığını kanıtlıyor

Fransız siyasetçi: Alman subaylarının ses kaydı, NATO'nun yalancılığını kanıtlıyor

Sputnik Türkiye

Fransız siyasetçi Florian Philippot, Alman hava kuvvetleri subayların ses kaydının Berlin ve NATO’nun yalancılığını kanıtladığını ifade etti. 02.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-02T23:55+0300

2024-03-02T23:55+0300

2024-03-02T23:55+0300

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Fransa'da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Alman subayların Kırım Köprüsü'ne saldırı planını istişare ettiği ses kaydının, ittifakın yalancılığını kanıtladığından Berlin ve NATO için tatsız olduğunu belirtti.Philippot, “Almanya ve NATO için son derece tatsız bir sızıntı, çünkü halihazırda Rusya ile doğrudan savaş halinde olan NATO'nun korkunç yalanlarını kanıtlıyor” ifadelerine yer vererek, Almanya'da gözlemlenen ‘endişenin’ Scholz'un suçüstü yakalandığını bildiği gerçeğiyle açıklanabileceğini kaydetti.“3. Dünya Savaşı'nın bir oyun olmadığını” vurgulayan Fransız siyasetçi, halihazırda Ukrayna’da bulunan NATO personelinin geri çekilmesi, Kiev'e yapılan mali ve askeri yardımın durdurulması ve barış görüşmelerinin başlatılması çağrısında bulundu.Daha önce ARD televizyonuna açıklama yapan Almanya Savunma Bakanlığı, Alman Hava Kuvvetleri subaylarının Kırım Köprüsü'ne saldırı planına ilişkin konuşmalarının dinlendiğini doğrulamıştı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya ziyareti sırasında DPA’ya yaptığı açıklamada, Alman subayların ses kayıtlarının yayınlanmasını ‘çok ciddi bir konu’ olarak nitelendirerek konunun hızla aydınlatılacağını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240302/almanya-savunma-bakanligi-subaylarinin-konusmalarinin-dinlendigini-dogruladi-1081304698.html

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