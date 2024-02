https://sputniknews.com.tr/20240227/stoltenbergden-ukraynaya-asker-gonderilecek-mi-sorusuna-yanit-1081146954.html

Stoltenberg'den 'Ukrayna'ya asker gönderilecek mi?' sorusuna yanıt

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İttifak'ın Ukrayna'ya asker göndermeyi planlamadığını belirtti. Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya asker gönderilmeyeceğine... 27.02.2024

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları sonrası gündemin en önemli konularından biri haline gelen 'NATO ülkelerinin ordularını Ukrayna'ya gönderme' olasılığı hakkında Brüksel ve Berlin'den yeni açıklamalar geldi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Associated Press'e verdiği demeçte "NATO müttefikleri, Ukrayna'ya eşi görülmemiş bir yardım sunuyor. Bunu 2014'ten beri yapıyoruz ve daha sonra güçlendirdik. Ancak NATO birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırma planımız yok" dedi.Scholz'dan güvenceAlmanya Başbakanı Olaf Scholz da, NATO ve AB ülkelerinin ordularını Ukrayna'ya göndermeme konusunda mutabık olduğunu belirtti.Scholz, Freiburg im Breisgau kentine yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, en başından beri üzerinde anlaştıkları ve gelecekte de geçerli olacak bu konuyu (Ukrayna'ya asker gönderilmemesi) bir kez daha istişare ettiklerini anlatarak Ukrayna topraklarında AB veya NATO ülkelerinden gönderilmiş askerler bulunmayacağının altını çizdi.Batılı ülkeler arasında bu anlayışın hakim olmasını ileriye dönük çok önemli bir adım olarak niteleyen Scholz, Batı'nın bu konudaki görüşünü 'tamamen ortak' olduğunu vurguladı.Scholz, Ukrayna’ya Taurus füzelerinin sağlanmasına karşı çıkmıştıScholz, savaşa dahil olma riski bulunduğu için ülkesinin Ukrayna’ya Taurus füzelerini sağlamasına karşı çıkmıştı.Taurus füzelerinin menziline işaret eden Scholz, "Hiçbir noktada ve hiçbir yerde bu sistemin ulaştığı hedeflerle ilişkilendirilmemeliyiz. Bu sebepten ötürü bu seçenek gündemde değil" ifadesini kullandı.Slovakya Başbakanı Robert Fico, Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB ve NATO ülkelerinin Ukrayna'ya askeri personel gönderebileceğini söylemişti.Basın açıklamasına, “Benim için bugünkü toplantı Batı'nın Ukrayna'daki stratejisinin başarısız olduğunun bir teyidi niteliğindedir” sözleriyle başlayan Fico, “Ancak konuştuğumuz konular tüylerimi diken diken etmesine rağmen yapıcı bir şekilde hazırlıklı olmak istiyorum. Bu tezlerden, bir grup NATO ve AB ülkesinin ikili anlaşmalar temelinde Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini değerlendirdiği sonucu çıkıyor” ifadelerini kullanmıştı.Başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, “Bugün her şey özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” demişti.

