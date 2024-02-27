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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240227/ficodan-paristeki-ukrayna-toplantisina-tepki-barisa-dair-tek-bir-kelime-edilmedi-1081139849.html
Fico’dan Paris’teki Ukrayna toplantısına tepki: Barışa dair tek bir kelime edilmedi
Fico’dan Paris’teki Ukrayna toplantısına tepki: Barışa dair tek bir kelime edilmedi
Sputnik Türkiye
Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dünya gündemine oturan açıklamalarıyla sona eren Ukrayna'ya destek konulu toplantıyı... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T14:36+0300
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Başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Ukrayna'ya destek amacıyla bir araya gelen Avrupalı liderleri arasında, askerlerini Ukrayna'ya göndermeye hazır olanlar olduğunun altını çizen Robert Fico, Paris’teki Ukrayna toplantısının sonuçlarıyla ilgili yayınladığı bir video mesajında şu değerlendirmede bulundu:Fico daha önce de bazı NATO ve Avrupa Birliği ülkelerinin ikili anlaşma temelinde kendi askerlerini Ukrayna’ya gönderme olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti. Bunun, gerilimi daha da artıracağını belirten Slovakya Başbakanı, ülkesinin böyle bir adım atmayacağını kaydetmişti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı liderlerinin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını görüştüğünü, ama bu konuda fikir birliğine henüz ulaşmadığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240227/kremlinden-batiya-savas-uyarisi-kacinilmaz-hale-gelir-1081138454.html
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Fico’dan Paris’teki Ukrayna toplantısına tepki: Barışa dair tek bir kelime edilmedi

14:36 27.02.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLSlovakya Başbakanı Robert Fico
Slovakya Başbakanı Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
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Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dünya gündemine oturan açıklamalarıyla sona eren Ukrayna'ya destek konulu toplantıyı değerlendiren Slovakya Başbakanı Fico, görüşmelerin ‘savaş’ havasında geçtiğini ve barışa dair tek bir kelimenin edilmediğini vurguladı.
Başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda Ukrayna'ya destek amacıyla bir araya gelen Avrupalı liderleri arasında, askerlerini Ukrayna'ya göndermeye hazır olanlar olduğunun altını çizen Robert Fico, Paris’teki Ukrayna toplantısının sonuçlarıyla ilgili yayınladığı bir video mesajında şu değerlendirmede bulundu:

Bu görüşmelere savaş havası hakimdi. Ne pahasına olursa olsun savaşı desteklemek, ne pahasına olursa olsun bu savaşın devam etmesini sağlamak için her şeyi yapmak isteniyor. Tek bir barış planı ya da barış girişimiyle ilgili tek bir kelimenin bile edilmediğine çok şaşırdım. Evet, kendi askerlerini Ukrayna'ya göndermeye hazır ülkelerin olduğunu doğrulayabilirim. Ama ‘asla’ diyen ülkeler de var. Slovakya bunlardan biri. Bu öneriyi incelemeleri gerektiğini söyleyen ülkeler de var.

Fico daha önce de bazı NATO ve Avrupa Birliği ülkelerinin ikili anlaşma temelinde kendi askerlerini Ukrayna’ya gönderme olasılığını değerlendirdiğini bildirmişti. Bunun, gerilimi daha da artıracağını belirten Slovakya Başbakanı, ülkesinin böyle bir adım atmayacağını kaydetmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı liderlerinin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını görüştüğünü, ama bu konuda fikir birliğine henüz ulaşmadığını açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
Ukrayna krizi
Kremlin'den Batı'ya savaş uyarısı: 'Kaçınılmaz hale gelir'
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