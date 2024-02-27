Fico’dan Paris’teki Ukrayna toplantısına tepki: Barışa dair tek bir kelime edilmedi

Bu görüşmelere savaş havası hakimdi. Ne pahasına olursa olsun savaşı desteklemek, ne pahasına olursa olsun bu savaşın devam etmesini sağlamak için her şeyi yapmak isteniyor. Tek bir barış planı ya da barış girişimiyle ilgili tek bir kelimenin bile edilmediğine çok şaşırdım. Evet, kendi askerlerini Ukrayna'ya göndermeye hazır ülkelerin olduğunu doğrulayabilirim. Ama ‘asla’ diyen ülkeler de var. Slovakya bunlardan biri. Bu öneriyi incelemeleri gerektiğini söyleyen ülkeler de var.